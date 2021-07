Altice Media Ads & Connect étend son partenariat avec AdsWizz pour renforcer ses capacités en matière de publicité audio.

PARIS--(BUSINESS WIRE)--AdsWizz, le leader mondial des solutions publicitaires pour l'audio digital et les podcasts, et Altice Media Ads & Connect [anciennement Next Media Solutions], régie du groupe Altice Media avec comme territoires principaux l’information en continu, le sport et le divertissement et lié à l'opérateur télécom leader SFR, ont annoncé aujourd'hui l'extension de leur partenariat permettant à l'éditeur d'utiliser l'ensemble des solutions technologiques d'AdsWizz.

Après 4 années de partenariat, AdsWizz a renouvelé son contrat avec Altice Media Ads & Connect, en l'étendant à l'ensemble de leurs solutions technologiques, incluant la diffusion de contenu, l'insertion dynamique de publicité, la vente programmatique et directe.

AdsWizz a également obtenu la certification de l’audience audio digitale auprès de l'ACPM. La société française de mesure a désormais accès aux logs en temps réel d'AdsWizz pour calculer le nombre d'auditeurs et ainsi obtenir des classements d'audience certifiés qui permettront aux annonceurs d'avoir une meilleure visibilité sur les indicateurs d’écoutes certifiés. Altice Media Ads & Connect est le premier partenaire accrédité par l'ACPM à intégrer le classement officiel de l'ACPM via la technologie AdsWizz.

L'attrait pour la publicité audio continue de croître rapidement en Europe et rien qu'en France, la consommation de podcasts a augmenté de 2,82 millions d’écoute au cours des 12 derniers mois. En s'appuyant sur l'ensemble des technologies d'AdsWizz, Altice est en mesure d'optimiser ses performances grâce à une vision globale de tous ses types de contenu, à travers tous ses canaux de monétisation en s’appuyant sur ses données d'audience. L'écosystème publicitaire entièrement connecté d'Altice permet aux annonceurs d'atteindre leur audience premium et engagée à travers les meilleures émissions et d’offrir un ciblage précis et efficace mis au point spécifiquement pour le contenu audio et podcast réduisant ainsi le gaspillage publicitaire.

" Nous sommes très heureux d'étendre notre partenariat avec Altice Media Ads & Connect à l'ensemble de notre stack technologique et de leur permettre d'intégrer le classement d'audience ACPM suite à notre récente certification. Cela permettra aux annonceurs d'avoir encore plus confiance dans l'audience très engagée des marques d'Altice Media Ads & Connect. Nous avons apprécié travailler avec eux ces dernières années et nous nous réjouissons à l'idée de continuer à les accompagner dans leur croissance", a déclaré Brieuc Verwilghen,Vice President Supply Partnerships, EMEA & APAC, AdsWizz.

"Le renouvellement de notre partenariat avec AdsWizz a été une évidence. Nous sommes ravis d'être associés à un leader mondial des solutions audio et je pense que la certification ACPM contribuera à solidifier notre relation et à continuer à soutenir la croissance du marché de l'audio en France", a déclaré Raphaël Porte, directeur général d'Altice Media Ads & Connect.

Ce partenariat renforce la position d'AdsWizz en tant que fournisseur de technologies publicitaires de référence pour les éditeurs de podcasts et d'audio digital en Europe. Les annonceurs disposeront d'un accès programmatique complet au contenu de qualité et à l'inventaire publicitaire (en direct et en podcast) d'Altice Media Ads & Connect, disponible sur leurs applications et sur les plateformes de streaming. Pour en citer quelques-uns : RMC avec des émissions comme l'After Foot et les Grandes Gueules, BFM, BFM Business, 01Net.

A propos de la régie Altice Media Ads & Connect, la régie publicitaire du groupe Altice France, commercialise les espaces publicitaires des marques BFMTV, BFM Business, BFM Paris, BFM Lyon, BFM Grand Lille, BFM Grand Littoral, BFM DICI, BFM Marseille Provence, BFM Toulon Var, BFM Nice Côte d’Azur i24 News, RMC, RMC Découverte, RMC Story, RMC Sport et 01net.com.

A propos d’Altice France – alticefrance.com Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France. A travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des télécoms au service de 25 millions de clients. Doté d’un réseau de fibre optique (FTTH / FTTB) de 21 millions de prises éligibles, SFR a lancé la 5G en France et couvre également 99,7 % de la population en 4G. SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public, des entreprises, des collectivités ou des opérateurs. Altice France est également un groupe médias de premier plan autour de marques emblématiques telles que BFM et RMC. En 2020, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,9 milliards d’euros. Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance

A propos d’AdsWizz : AdsWizz a créé la plate-forme technologique intégrée qui alimente l’écosystème de la publicité audio numérique. AdsWizz est la solution de monétisation sous-tendue pour les plateformes de streaming musical, les podcasts et les groupes de radio reconnus dans le monde entier. Grâce à sa solution d’insertion dynamique de publicités audio, à des plateformes programmatiques avancées et à des formats audio innovants, AdsWizz connecte efficacement les acheteurs et les vendeurs d’espaces publicitaires audio en ligne. AdsWizz appartient à SiriusXM et a son siège social à San Mateo, en Californie, avec un centre de développement technologique à Bucarest, en Roumanie.

L’agence presse d’AdsWizz: adswizz@propellergroup.com