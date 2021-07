KASADA CONCLUT UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE AVEC LA SOCIETE FINANCIERE INTERNATIONALE (IFC) POUR SOUTENIR LE SECTEUR HÔTELIER EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE.

JOHANNESBOURG--(BUSINESS WIRE)--Kasada Capital Management (ci-après Kasada), la plateforme d'investissement du groupe Kasada dédiée aux investissements dans l'hôtellerie en Afrique subsaharienne, annonce ce jour la signature d’un partenariat entre son fonds Kasada Hospitality Fund LP et la Société financière internationale1 (IFC) concernant la levée d’une dette senior visant à accélérer la constitution par Kasada d’un portefeuille hôtelier solide et résilient en Afrique subsaharienne. IFC accordera jusqu'à 160 millions de dollars US de financement à Kasada pour son plan de soutien au secteur hôtelier et de mise en place dans ses établissements des pratiques ESG conformes aux standards internationnaux.

Le premier prêt accordé par IFC, en collaboration avec l’institution française de financement du développement Proparco (en tant que parallel lender), est destiné à financer à long terme l'acquisition par Kasada de huit hôtels gérés par Accor, exploités sous les marques Pullman, Novotel et Ibis, à Abidjan en Côte d'Ivoire (4 hôtels), à Dakar au Sénégal (3 hôtels) et à Douala au Cameroun (1 hôtel). Kasada a finalisé cette acquisition le 31 décembre 2020.

Ce prêt senior initial de 67,5 millions d'euros (80 millions de dollars US) permettra d'engager des dépenses de rénovation et d’amélioration des propriétés, tout en contribuant à l’efficacité opérationnelle et à l’atteinte des objectifs ESG.

Cette annonce fait suite à l’acquisition récente par Kasada du Safari Hotels and Conference Centre, un ensemble de 414 chambres, à Windhoek en Namibie. Cette opération porte le portefeuille de Kasada à un total de dix hôtels soit plus de 2 000 chambres dans quatre pays.

David Damiba, Associé Gérant et Directeur des Investissements de Kasada, déclare : « Ce partenariat avec IFC est le premier du genre en Afrique subsaharienne. Il est conclu alors même que de nombreuses banques commerciales se retirent du marché. La combinaison entre notre expertise et l'engagement d’IFC a permis de trouver une solution créative à un défi majeur de l'hôtellerie africaine : fournir un financement efficace et sur-mesure à un secteur confronté à une crise, aujourd’hui, sans précédent. »

Olivier Granet, Associé Gérant et Directeur Général de Kasada, souligne : « Cette transaction change la donne et accélère le développement de Kasada. Elle renforce notre capacité à soutenir le secteur de l'hôtellerie en Afrique subsaharienne à un moment critique pour notre industrie. Je tiens à remercier la Société Générale pour le prêt relais initial accordé afin de financer cette opération, ainsi que IFC et Proparco pour leur engagement à fournir une solution de financement sur-mesure et de long terme. Nous allons travailler en étroite collaboration avec IFC et Proparco pour atteindre les plus hautes performances possibles en termes de satisfaction client mais aussi de standards ESG et ce, pour l'ensemble de notre portefeuille. »

Olaf Schmidt, Responsable des Investissements en Immobilier, Hôtellerie & Retail, Santé & Education et Industrie en Afrique pour IFC, ajoute : « Le secteur du voyage et du tourisme est vital pour de nombreuses économies en Afrique, et l'industrie hôtelière est un élément essentiel de ce secteur qui soutient la création d'emplois. IFC a établi ce partenariat stratégique avec Kasada pour aider à construire une plateforme touristique à grande échelle et à soutenir le secteur hôtelier qui subit les impacts économiques à court et long terme de la pandémie COVID-19. »

Denis Sireyjol, Directeur Mondial Industrie, Agroalimentaire et Services de Proparco, conclut : « C'est un honneur pour Proparco de contribuer avec IFC au lancement d'un acteur hôtelier aussi ambitieux que Kasada. Le secteur hôtelier, grand pourvoyeur d'emplois, a été fortement touché par la crise sanitaire, notamment sur le continent africain. En soutenant la première acquisition de Kasada, Proparco démontre son rôle contra-cyclique, qui consiste à rester actif en période difficile dans des pays clés comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. »

À propos de Kasada Capital Management

Kasada Capital Management est une plateforme d'investissement indépendante au sein du groupe Kasada, dédiée à l'hôtellerie en Afrique subsaharienne. La société a été créée en 2018 avec le soutien de Qatar Investment Authority, le fonds souverain du Qatar et d'Accor, leader mondial de l’hôtellerie et de l'Hospitalité Augmentée. La stratégie d'investissement de Kasada Capital Management couvre tous les segments, de l'économie au luxe, et cible à la fois des projets d’hôtels à construire et de reprise d’hôtels existants. Les hôtels du groupe Kasada sont exploités sous les enseignes Accor, bénéficiant ainsi de la large gamme de marques Accor et de leur renommée internationale. En investissant dans une région qui offre de solides opportunités de croissance, le groupe Kasada vise à la fois un rendement attractif ajusté au risque pour les investisseurs et un impact positif à long terme sur les économies locales.

En avril 2019, le groupe Kasada a clôturé son premier fonds, Kasada Hospitality Fund L.P., avec des engagements en fonds propres de plus de US$ 500 millions.

À propos d’IFC

IFC, membre du Groupe de la Banque mondiale, est la plus grande institution mondiale de développement dédiée au secteur privé dans les marchés émergents. Nous travaillons dans plus de 100 pays, en utilisant notre capital, notre expertise et notre influence pour créer des marchés et des opportunités dans les pays en voie de développement. Au cours de l'exercice 2020, nous avons investi 22 milliards de dollars dans des entreprises privées et des institutions financières dans les pays en voie de développement, en tirant parti de la puissance du secteur privé pour mettre fin à l'extrême pauvreté et stimuler une prospérité partagée. Pour plus d'informations, visitez le site www.ifc.org.

Restez connecté

www.facebook.com/IFCwbg

www.twitter.com/IFC_org

www.youtube.com/IFCvideocasts

www.ifc.org/SocialMediaIndex

www.instagram.com\ifc_org

À propos de Proparco

Filiale du groupe Agence française de développement (Groupe l’AFD) dédiée au secteur privé, Proparco intervient depuis plus de 40 ans pour promouvoir un développement durable en matière économique, sociale et environnementale. Proparco participe au financement et à l’accompagnement d’entreprises et d’établissements financiers en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou encore au Moyen-Orient. Son action se concentre sur les secteurs clés du développement : les infrastructures avec un focus sur les énergies renouvelables, l’agro-industrie, les institutions financières, la santé, l’éducation...

Ses interventions visent à renforcer la contribution des acteurs privés à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), adoptés par la communauté internationale en 2015. Dans ce but, Proparco finance des sociétés dont l’activité participe à la création d’emplois et de revenus décents, à la fourniture de biens et de services essentiels, ainsi qu’à la lutte contre le changement climatique. Pour un monde en commun.

Plus d’informations sur www.proparco.fr – Suivez nous sur Twitter : @Proparco

1 Membre du Groupe de la Banque mondiale, IFC est la principale institution de développement au monde au service exclusif du secteur privé.