Owl Labs collabora con Bechtle, fornitore leader nel settore IT, per espandere la propria distribuzione in Europa

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Owl Labs, premiato leader nella tecnologia e nei servizi di videoconferenza immersivi e collaborativi, oggi ha annunciato la sua collaborazione con Bechtle, uno dei fornitori leader nel settore IT e la più grande system house in Germania, per rafforzare la presenza di Owl Labs in mercati e segmenti verticali chiave in Europa. Grazie a tale collaborazione, Owl Labs può continuare a espandere la portata e la diffusione di Meeting Owl Pro, il suo premiato prodotto di punta, in tutta Europa attraverso le 80 system house nella regione DACH (Germania, Austria e Svizzera) e le sussidiarie di e-commerce di Bechtle in 14 paesi europei, tra cui: Regno Unito, Irlanda, Francia, Germania, Paesi Bassi, Belgio, Spagna, Portogallo, Italia, Polonia, Ungheria, Svizzera, Austria e Repubblica Ceca.

Frank Weishaupt, CEO di Owl Labs, ha commentato: "I leader commerciali di tutta Europa stanno abbracciando sempre più il lavoro ibrido post pandemia. Il nostro recente rapporto State of Hybrid Work report ha rivelato che l'89% degli imprenditori in Europa sta pianificando di avere una forza lavoro ibrida post pandemia. Inoltre, il 36% delle aziende europee sta investendo in nuovi strumenti e tecnologie di comunicazione per facilitare il passaggio permanente verso il lavoro ibrido. Siamo entusiasti di collaborare con Bechtle per soddisfare questa domanda in rapida crescita e facilitare l'uso della tecnologia collaborativa di Owl Labs ad aziende e team con sede in Europa per agevolare una comunicazione chiara ed efficace, ovunque essi si trovino".

Ascan Collier, amministratore delegato di Bechtle Logistik & Service, ha commentato: "Il posto di lavoro sta attraversando una profonda trasformazione e oggi le aziende hanno bisogno di nuovi strumenti per supportare il passaggio al lavoro ibrido. Adattandosi a nuove politiche di lavoro, le aziende devono far leva su nuove tecnologie per assicurarsi che comunicazione, collaborazione e produttività non siano compromesse. Man mano che i posti di lavoro si riorientano verso il lavoro ibrido e verso politiche progressive, Owl Labs svolge un ruolo chiave per aiutare i nostri clienti a trasformare il posto di lavoro, stando al passo con politiche di lavoro in rapido cambiamento".

Con la rapida adozione del lavoro ibrido e dei team in telelavoro, mantenere comunicazioni e collaborazioni efficaci nonostante la distanza è più cruciale che mai per gli imprenditori. Il Meeting Owl Pro offre alle aziende un'esperienza fluida, collaborativa e immersiva a livello di team grazie alla propria tecnologia proprietaria intelligente, che si concentra automaticamente sulla persona che parla tramite gli indizi sonori e visivi di una videocamera a 360° ad alta definizione, nonché otto microfoni e dispositivi "tri-speaker" con un raggio di ricezione di cinque metri.

--Ends--

Informazioni su Owl Labs

Owl Labs è una società specializzata nella tecnologia collaborativa che rivoluziona il modo in cui ci connettiamo. Owl Labs crea esperienze di meeting profondamente immersive e inclusive per la forza lavoro ibrida e le classi virtuali di oggi. Il suo prodotto di punta è il premiato Meeting Owl, dotato di wi-fi, videocamera a 360°, microfono e altoparlante basati su una tecnologia proprietaria con zoom automatico sulla persona che parla. Nel 2020, Meeting Owl Pro è stato inserito tra le 100 migliori innovazioni nella classifica del TIME.

Owl Labs continua a sostenere il movimento del lavoro ibrido con il rapporto annuale State of Remote Work Report. Per ulteriori informazioni su Owl Labs e la sua linea completa di prodotti, e per entrare a far parte del Work From Anywhere Movement, visitare il sito www.owllabs.com.

Informazioni su Bechtle:

Bechtle AG è uno dei fornitori IT leader in Europa, con 80 system house in Germania, Austria e Svizzera e 24 sussidiarie di e-commerce in 14 paesi europei. Fondata nel 1983, l'azienda ha sede a Neckarsulm, nel sud della Germania, e attualmente impiega oltre 12.000 persone. Bechtle fornisce a oltre 70.000 clienti del settore industriale, commerciale e finanziario e pubblico un portafoglio esaustivo, e neutro in termini di fornitori, che copre tutti gli aspetti dell'infrastruttura IT e delle relative operazioni. Bechtle è quotata sugli indici MDAX e TecDAX. Nel 2020, il Gruppo ha generato ricavi pari a circa 5,82 miliardi di euro. Per saperne di più: bechtle.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.