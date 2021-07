Owl Labs s'associe à Bechtle, fournisseur informatique majeur, pour élargir sa distribution en Europe

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Owl Labs, leader primé en matière de technologie et de services de vidéoconférence immersive et collaborative, annonce aujourd'hui son partenariat avec Bechtle, l'un des principaux fournisseurs informatiques d'Europe et plus grande société de systèmes informatiques d'Allemagne, afin de renforcer la présence d'Owl Labs sur les principaux marchés et secteurs européens. Grâce à ce partenariat, Owl Labs pourra continuer d’étendre la portée, la notoriété et l'adoption dans toute l'Europe de son produit phare primé, le Meeting Owl Pro, par l'intermédiaire des 80 sites de Bechtle dans la région DACH et de ses filiales dans 14 pays européens : Royaume-Uni, Irlande, France, Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Espagne, Portugal, Italie, Pologne, Hongrie, Suisse, Autriche et République tchèque.

Frank Weishaupt, PDG d'Owl Labs, déclare : "Les chefs d'entreprise européens sont de plus en plus nombreux à adopter le travail hybride après la pandémie. Notre récent rapport sur l'état du travail hybride révèle que 89 % des chefs d'entreprise européens prévoient de travailler dans un environnement de travail hybride après la pandémie. En outre, 36 % des entreprises européennes investissent actuellement dans de nouveaux outils et technologies de communication pour faciliter cette transition vers le travail hybride. Nous sommes ravis de faire équipe avec Bechtle pour répondre à cette demande en pleine croissance et permettre aux entreprises et aux équipes basées en Europe, d'utiliser plus facilement la technologie de collaboration d'Owl Labs afin de maintenir et faciliter une communication claire et efficace, où qu'elles soient."

Ascan Collier, directeur général de Bechtle Logistik & Service, déclare : " Les lieux de travail subissent une grande transformation et les entreprises ont désormais besoin de nouveaux outils pour faciliter le passage au travail hybride. À mesure que les organisations s'adaptent aux nouvelles politiques de travail hybride, elles doivent tirer parti des nouvelles technologies pour s'assurer que la communication, la collaboration et la productivité ne sont pas compromises. Alors que les lieux de travail pivotent vers le travail hybride et les politiques progressives, Owl Labs est un partenaire clé pour aider nos clients à transformer leurs espaces de travail pour suivre l'évolution rapide des politiques du lieu de travail."

Alors que le travail hybride et les équipes à distance deviennent la norme, le maintien d'une communication et d'une collaboration efficaces entre les employés dispersés est d'une importance capitale pour les chefs d'entreprise. Le Meeting Owl Pro permet aux entreprises d'obtenir une expérience d'équipe transparente, collaborative et immersive grâce à sa technologie intelligente exclusive, qui se concentre automatiquement sur les personnes qui parlent dans une pièce à l'aide de signaux audio et visuels provenant de sa caméra haute définition à 360°, ainsi que de huit microphones et de trois haut-parleurs ayant une portée de cinq mètres.

--Fin--

A propos de Owl Labs

Owl Labs est une entreprise technologique collaborative qui révolutionne la façon dont le monde communique, grâce à ses expériences vidéo inclusives et immersives. Conçu pour les entreprises et les salles de classe modernes, Owl Labs se consacre à rendre les organisations hybrides et distantes autonomes, grâce à sa technologie primée et à sa gamme de produits. Le produit phare de la société, le Meeting Owl, est doté d'une caméra à 360°, d'un microphone et d'un haut-parleur, fonctionnant avec la technologie d'IA exclusive d'Owl Labs, qui se concentre automatiquement sur l’interlocuteur en utilisant des repères audio et visuels. En 2020, le Meeting Owl Pro a été primé par le TIME, comme l'une des 100 meilleures innovations.

Owl Labs continue à alimenter le dialogue sur le travail hybride avec ses Rapports Annuels sur l'État du travail à distance. Pour en savoir plus sur Owl Labs et pour rejoindre le mouvement "Work and Learn from Anywhere", rendez-vous sur le site www.owl labs.com.

A propos de Bechtle

Bechtle AG est l'un des principaux fournisseurs IT en Europe, avec quelques 80 sites en Allemagne, en Autriche et en Suisse, ainsi que 24 filiales de e-commerce dans 14 pays européens. Fondée en 1983, l'entreprise a son siège dans la ville de Neckarsulm, dans le sud de l'Allemagne, et emploie actuellement plus de 12 000 personnes. Bechtle fournit à plus de 70 000 clients des secteurs industriel, commercial, financier et public un portefeuille complet, neutre vis-à-vis des fournisseurs, qui couvre tous les aspects de l'infrastructure et de l'exploitation informatiques. Bechtle est cotée aux indices MDAX et TecDAX. En 2020, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 5,82 milliards d'euros. Pour en savoir plus, rendez-vous sur bechtle.com