Reply Creative Challenge 2021: un team di giovani studenti del Politecnico di Milano vince la competizione grazie ad un’idea sviluppata per easyJet

TORINO, Italia--(BUSINESS WIRE)--Con il progetto "easyDream", il team Watermelon ha vinto l'edizione 2021 della Creative Challenge, la più grande competizione a squadre in Europa per studenti e giovani creativi, e parte del programma Reply Challenges.

Lanciata lo scorso 21 maggio con una maratona di qualificazione online (durata 48 ore), la sfida ha visto la partecipazione di oltre 12.000 talenti (+94% rispetto all'edizione 2020) da 82 paesi del mondo, che hanno concentrato i propri sforzi creativi su nove categorie: "Brand Activation", "Brand Experience", "Employer Branding", "Employee Engagement", "Digital Customer Experience", "Digital Gamification", "Fan-base activation", "Innovation Design" e "Social Media".

Suddivisi in oltre 1.900 team (+90% rispetto all'edizione 2020), i giovani talenti - con un'età media compresa tra i 14 e i 24 anni - hanno messo in campo le loro abilità e personalità nello sviluppo di un concept creativo basato su brief creati da Reply in collaborazione con i Brand Partner dell'iniziativa: AC Milan, Ducati, easyJet, Miele, Mondelez International, Pamela Reif, Sky, Telekom e Tuc.

Nove i team finalisti che sono passati al round finale svoltosi il 1° luglio: Jovenhub (per la categoria Brand Activation in collaborazione con Miele), Actontown (per la categoria Brand Experience in collaborazione con Tuc), Creative minds (per la categoria Employer Branding in collaborazione con Sky), Kings & Castles (per la categoria Employee Engagement in collaborazione con Mondelez International), Watermelon (per la categoria Digital Customer Experience in collaborazione con easyJet), Power Up (per la categoria Digital Gamification in collaborazione con Telekom), Cookies Accepted (per la categoria Fan-base Activation in collaborazione con AC Milan), Replikate (per la categoria Innovation Design in collaborazione con Pamela Reif) e Creathics (per la categoria Social Media in collaborazione con Ducati). Nel corso della finale, trasmessa in diretta streaming su Facebook e YouTube, i team hanno avuto l'opportunità di esporre i loro progetti ad una giuria d'eccezione composta dagli Art e Creative Director delle agency del gruppo Reply (Avvio Reply, Bitmama Reply, Open Reply, Triplesense Reply, WM Reply e Xister Reply) e da alcuni dei più noti professionisti di marketing e comunicazione dei Brand Partner dell'iniziativa, che hanno dato indicazioni e feedback sugli elaborati.

Le presentazioni sono state giudicate in base ad una combinazione di parametri e competenze come: la qualità della presentazione, l'aderenza al brief assegnato, l'originalità del progetto e la qualità dei materiali prodotti. Il Team Watermelon ha conquistato il gradino più alto del podio presentando un'idea nella categoria Digital Customer Experience, patrocinata da easyJet, che fa leva sulle aspettative emotive degli utenti per scegliere la propria meta di vacanza.

Il Team Watermelon, composto da Fedele Cavaliere (22 anni), Andrea De Bernardi (22 anni), Elisa Manzoni (23 anni) ed Elio Raineri (23 anni) - studenti di Digital and Interaction Design al Politecnico di Milano - ha commentato la vittoria: "Durante i due giorni di sfida ci siamo divertiti molto insieme, lavorando su un brief reale, creato da un brand reale e prestigioso. La possibilità di liberare la nostra creatività ci ha permesso di divertirci ed esplorare nuovi concetti in varie modalità e senza vincoli, guidando le nostre menti verso il risultato finale. Nonostante il poco tempo a disposizione, abbiamo avuto la possibilità di creare un'idea, condividerla e presentarla ad una giuria internazionale, e competere con altri fantastici team."

"Watermelon non ha semplicemente soddisfatto il brief, sono andati ben oltre. Il loro progetto ha rappresentato il perfetto equilibrio tra creatività, ricerca e metodologia di design UX, ma oltre a questo hanno saputo produrre fantastici prototipi interattivi, idee di marketing e un video di presentazione molto divertente. Quello che il team è riuscito a fare in un solo weekend è a dir poco incredibile!" ha commentato la giuria della categoria "Digital Customer Experience" composta da Karina Berzinska, Digital Product Manager easyJet, Alex Black, Lead Product Owner easyJet Holidays e Alex Reekie, Senior Manager WM Reply.

La Creative Challenge fa parte del programma Reply Challenges 2021 organizzato da Reply per giovani studenti, talenti e appassionati di tecnologia, per promuovere la cultura del coding e stimolare l'innovazione digitale nei settori della creatività, della cybersecurity e della finanza.

