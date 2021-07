Beesafe e Compensa, parte di VIG Poland, collaborano con Akur8 per trasformare i loro processi di tariffazione

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Akur8 è lieta di annunciare una collaborazione con Beesafe e Compensa, due entità di VIG Poland, che ha come obiettivo il miglioramento dei rispettivi processi di determinazione delle tariffe. Con questo nuovo risultato di prim'ordine, Akur8 continua a espandere la propria presenza in Europa, dove attualmente opera in 7 paesi.

Sviluppata specificamente per gli assicuratori, la soluzione di Akur8 potenzia i processi di tariffazione automatizzando la modellazione del rischio e della domanda grazie a una tecnologia proprietaria e trasparente basata sull'intelligenza artificiale. Il principale vantaggio per il mondo assicurativo è il miglior rapporto velocità-accuratezza, ma senza compromessi in termini di piena trasparenza e controllo sui modelli generati.

VIG (Vienna Insurance Group) è tra i principali gruppi assicurativi mondiali nonché uno dei più importanti assicuratori in Austria e nei paesi della Comunità europea. Collaborando con Akur8 sulle linee di assicurazione auto dell'azienda, Compensa ne accelererà ulteriormente la trasformazione digitale, rivoluzionando il processo di tariffazione di base. Beesafe, una nuova entità diretta totalmente digitale creata da VIG Poland, lancerà il suo nuovo prodotto sfruttando i vantaggi dei tempi di commercializzazione più rapidi resi possibili da Akur8.

"Siamo entusiasti di supportare Beesafe e Compensa, parte di VIG Poland, in quello che sarà un passo strategico per una tariffazione assicurativa più sofisticata e per la promozione della trasformazione digitale nel loro campo di attività. Siamo davvero onorati di accompagnare Beesafe nel lancio del viaggio totalmente digitale dell'azienda, per aiutarli a portare tempestivamente il loro prodotto ai consumatori polacchi", è il commento di Samuel Falmagne, CEO di Akur8.

"È fantastico poter supportare VIG Poland nel lancio di una nuova attività, rinforzando al contempo anche la presenza europea di Akur8: alla data attuale, la Polonia è il settimo paese europeo in cui operiamo", dichiara Brune de Linares, direttore commerciale di Akur8.

"Beesafe è un'impresa puramente digitale, con una forte identità insurtech che siamo assai orgogliosi di lanciare, nonostante il contesto molto gravoso indebolito dal Covid. Si tratta di una solida prova dell'impegno del team per continuare a promuovere la trasformazione digitale nel nostro settore, supportata da partenariati con soluzioni di prim'ordine con cui Akur8 si identifica totalmente, per un processo estremamente strategico come la tariffazione, a maggior ragione in caso di lancio di un nuovo prodotto", afferma Rafał Mosionek, CEO di Beesafe che siede anche nel consiglio di amministrazione di VIG Poland.

Informazioni su Akur8

Akur8 sta rivoluzionando il processo di determinazione dei prezzi dei prodotti assicurativi grazie all'IA intelligente. L'azienda ha sviluppato una soluzione di tariffazione esclusiva che automatizza la modellazione per le compagnie assicurative, senza compromessi in termini di trasparenza e controllo totale dei modelli generati, come richiesto dagli enti normativi in tutto il mondo. Akur8 è l'unica soluzione disponibile che armonizza i campi dell'apprendimento automatico e del mondo attuariale.

Informazioni su Beesafe

Beesafe è una realtà digitale con una forte identità insurtech, caratterizzata da un posizionamento assolutamente esclusivo nell'area della Comunità europea. Si tratta di una startup digitale creata da VIG, il principale gruppo assicurativo in Austria, Europa centrale e orientale, nell'obiettivo di creare una società di distribuzione dinamica, forte di un'offerta unica per i clienti e del potenziale per l'espansione negli altri paesi in cui VIG opera.

Informazioni su Compensa

Parte di Vienna Insurance Group, Compensa è attiva da molti anni sul mercato polacco e sviluppa a ciclo continuo la propria offerta, gli standard di servizio e la rete commerciale, per oltrepassare le aspettative del crescente numero dei suoi clienti.

Informazioni su VIG

Vienna Insurance Group (VIG) è uno specialista leader nelle assicurazioni in Austria e nell'Europa centrale e orientale, grazie a una rete di circa 50 aziende in 30 paesi. È una società con una tradizione storica e brand robusti, che attribuisce grande importanza allo stretto contatto col cliente. L'attività di VIG è basata su quasi 200 anni di esperienza nel settore assicurativo. Vienna Insurance Group, con cui collaborano circa 25.000 dipendenti, è il leader indiscusso nei mercati chiave del gruppo e vanta quindi un'eccellente posizione di mercato con opportunità per una crescita a lungo termine in una regione con 180 milioni di persone.

