Beesafe en Compensa, onderdeel van VIG Polen, werken samen met Akur8 om hun prijsbepalingsproces te transformeren

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Akur8 is verheugd om de samenwerking aan te kondigen met Beesafe en Compensa, twee onderdelen van VIG Polen, om hun prijsbepalingsproces te verbeteren. Met deze nieuwe mijlpaal breidt Akur8 zijn Europese aanwezigheid verder uit, tot 7 landen tot op heden.

De oplossing van Akur8 is speciaal ontwikkeld voor verzekeraars en geeft een nieuwe impuls aan hun prijsbepalingsprocessen, door het automatiseren van risico- en vraagmodellering met behulp van transparante eigen AI-technologie. Het belangrijkste voordeel voor verzekeraars is een toename in de verhouding snelheid/nauwkeurigheid, terwijl ze volledige transparantie en controle behouden over de gecreëerde modellen.

VIG (Vienna Insurance Group) is een van de grootste verzekeringsgroepen ter wereld en een van de toonaangevende verzekeraars in Oostenrijk en de MOE-landen (Midden- en Oost-Europa). Dankzij de samenwerking met Akur8 voor hun motorrijtuigenverzekeringen kan Compensa zijn digitale transformatie verder versnellen, waarbij het kernproces van prijsbepaling wordt getransformeerd. Beesafe, een nieuwe, volledig digitale en directe entiteit die is opgericht door VIG Polen, zal met behulp van Akur8 hun nieuwe product lanceren, gebruikmakend van de snellere time-to-market voordelen.

“We ondersteunen Beesafe en Compensa, onderdeel van VIG Polen, graag bij het zetten van een cruciale stap in de richting van verfijning van de verzekeringsprijzen en het stimuleren van digitale transformatie in hun vakgebied. We zijn bijzonder vereerd Beesafe te begeleiden bij de lancering van hun volledig digitale traject en hen te helpen hun product tijdig aan de Poolse consument aan te bieden”, aldus Samuel Falmagne, CEO van Akur8.

“Het is geweldig om VIG Polen te kunnen ondersteunen bij de lancering van een nieuwe onderneming en tegelijkertijd de aanwezigheid van Akur8 in Europa te versterken, waarbij Polen ons zevende Europese land is tot nu toe”, aldus Brune de Linares, hoofd verkoop bij Akur8.

“Beesafe is een puur digitale onderneming met een sterke insurtech-identiteit die we met grote trots lanceren, ondanks een zeer problematische context als gevolg van Covid. Dit is een krachtig bewijs van het vaste voornemen van het team om de digitale transformatie in onze sector te blijven voeden, gesteund door eersteklas oplossingen als die van Akur8, voor een zeer strategisch proces als prijsbepaling, des te meer bij de lancering van een nieuw product”, aldus Rafał Mosionek, CEO van Beesafe en lid van de Raad van Bestuur van Compensa bij VIG Polen.

Over Akur8

Akur8 zorgt voor een revolutie in verzekeringsprijzen met transparante AI. Akur8 heeft een unieke AI-gebaseerde oplossing voor verzekeringsprijzen ontwikkeld om modellering voor verzekeringsmaatschappijen te automatiseren en tegelijkertijd volledige transparantie en controle te behouden over de gemaakte modellen, zoals vereist door toezichthouders wereldwijd. Akur8 is de enige oplossing op de markt die machine learning en de actuariële werelden met elkaar verenigt.

Over Beesafe

Beesafe is een digitale onderneming met een sterke insurtech-identiteit, die van een vrij unieke positionering binnen het MOE-gebied profiteert. De digitale start-up is opgericht door VIG, de toonaangevende verzekeringsgroep in Oostenrijk, Midden- en Oost-Europa, om een dynamisch distributiebedrijf te bieden met een uniek klantenaanbod, en potentieel voor uitbreiding naar andere landen waar VIG actief is.

Over Compensa

Compensa maakt deel uit van de Vienna Insurance Group en is al vele jaren actief op de Poolse markt. Het aanbod, de servicestandaard en het verkoopnetwerk worden voortdurend verder ontwikkeld om de verwachtingen van het groeiende aantal klanten te overtreffen.

Over VIG

Vienna Insurance Group (VIG) is een toonaangevende gespecialiseerde verzekeringsmaatschappij in Oostenrijk en Midden- en Oost-Europa waarvan ongeveer 50 bedrijven in 30 landen deel uitmaken. Het is een onderneming met een lange traditie, die over sterke merken beschikt en veel belang hecht aan klantnabijheid. VIG’s activiteiten zijn stevig gegrondvest op bijna 200 jaar ervaring in de verzekeringssector. De Vienna Insurance Group is met zo'n 25.000 werknemers de onbetwiste leider op de belangrijkste markten van de groep en beschikt dus over een uitstekende marktpositie om te kunnen profiteren van groeikansen op de lange termijn in een regio met 180 miljoen inwoners.

