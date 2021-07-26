Synaffix宣布與普方生物達成價值2.46億美元的ADC合作

荷蘭阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--專注於將其臨床階段抗體藥物共軛複合體（ADC）技術平臺商品化的生物技術公司Synaffix B.V.今天宣布，與抗腫瘤生物藥研發公司普方生物（ProfoundBio）簽署了一份非排他性的授權合約，該技術可以使ADC藥物具有市場最佳的治療指數。

根據此次合作，Synaffix將提供多個新型的連接子小分子化學藥物（linker-payload）技術，包括GlycoConnect™糖苷偶聯技術和極性的 HydraSpace™，這兩種技術都可以優化ADC藥物的有效性和安全性。協議簽署後，普方生物有權在某一指定腫瘤靶點的專案上使用上述技術並且保留日後在另外一個腫瘤靶點專案上的合作授權權益。

根據協議條款，Synaffix將有資格獲得總額高達2.46億美元的合作頭期款和潛在的里程碑付款，以及該ADC產品未來商品化根據淨銷售額的階梯式權利金。其它財務條款細節未揭露。

普方生物將負責該ADC候選分子的研發、生產和商品化。Synaffix將緊密支援，並對採用其專屬的GlycoConnect™和HydraSpace™技術所需分子提供必要的生產支援。

普方生物執行長趙柏騰博士表示：

「選擇合適的載荷和連接子是每個ADC藥物成功的關鍵。透過此次合作，我們可以選擇使用Synaffix開發的多個高活性ADC載荷和連接子，進一步加強普方生物產品管線的競爭力。」

「憑藉創始管理團隊在ADC領域豐富的經驗以及實力強大的投資機構的支援，我們有能力將多個市場最佳(best-in-class)和市場首創(first-in-class)的ADC專案快速推進臨床。我們期待與Synaffix緊密合作來實現這一目標。」

Synaffix執行長Peter van de Sande表示：

Synaffix的獨有技術可以幫助生物技術和製藥公司最佳化其具有競爭力的ADC產品管線，此次的合作是這方面的又一範例。」

「與我們合作的普方團隊有來自於Seagen 和默沙東公司（美國默克）幾十年包括ADC在內的藥物研發經驗。我們期待與普方繼續密切合作，協助其管線進入臨床研究和商品化。」

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編輯說明

Synaffix專有的ADC技術平臺包括GlycoConnect™、HydraSpace™和toxSYN™連接子小分子化學藥物技術。處於臨床階段的GlycoConnect™和HydraSpace™技術可以為市場最佳的ADC藥物帶來顯著的有效性和耐受性。

GlycoConnect™作為一種共軛技術，利用天然抗體聚糖實現定點共軛，讓連接的小分子化學藥物更加穩定，DAR值可以控制在DAR1、DAR2或DAR4。

HydraSpace™是一種緊湊並具有高極性間隔子的技術，專為疏水性小分子化學藥物而設計，可以進一步提高治療指數。

toxSYN™是一個涵蓋多種獨特連接子小分子化學藥物的平臺，這些小分子化學藥物均有確證的作用機制，有助於ADC產品開發。

這三種技術的結合為研發者提供了易於使用的「一站式」ADC技術平臺，使任何抗體研發者均能夠開發自有專利的ADC產品，使ADC研發者進一步擴展產品管線，從而提高其競爭地位。

2020年9月份，經過全球技術評審、業界同行投票和獨立產業專家小組的最終評估，Synaffix在世界ADC頒獎典禮上榮獲「最佳ADC平臺技術」類別大獎。Synaffix屢獲殊榮的平臺技術目前有5項國際授權合作，幫助10個ADC產品的開發，其中3個處於臨床實驗階段。

關於Synaffix B.V.

Synaffix B.V.是一家臨床階段ADC定點共軛技術平臺生物技術公司。除GlycoConnect™和HydraSpace™技術外，其獨有的toxSYN™ 連接子小分子化學藥物平臺可使任何一家擁有抗體的公司在Synaffix的授權許可下開發其專有的市場最佳(best-in-class) ADC產品。

Synaffix已建立起採用其獨特技術的相關供應鏈，以幫助快速推動候選藥物進入臨床研究。Synaffix已取得的專利授權為其生產技術和相關藥物提供至少到2035年的全面專利保護。Synaffix的商業模式是根據特定靶點的技術授權，Synaffix已與ADC Therapeutics、Mersana Therapeutics和上海美雅珂達成相關授權合約。

Synaffix得到多個歐洲領先的專注於生命科學領域的基金投資，主要包括Aravis、BioGeneration Ventures、BOM Capital和M Ventures。

更多資訊，請造訪www.synaffix.com

關於普方生物

普方生物是一家專注於開發新一代大分子標靶藥物的公司，其產品管線主要包含抗體藥物共軛複合體（ADC）和其他以抗體為基礎的治療方案。根據創新的技術平臺，普方生物已經開發出一系列針對實體腫瘤靶點的候選藥物產品管線，這些候選藥物目前正處於藥物發現和臨床前開發階段。普方生物在美國華盛頓州大西雅圖地區和中國蘇州都設有分支機構。

更多資訊，請造訪www.profoundbio.com

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