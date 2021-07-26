Wyss中心与Artiria Medical合作加速脑血管痉挛的新型疗法

日内瓦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Wyss中心(Wyss Center)和Artiria Medical今天宣布建立新的合作伙伴关系，以加速一项新技术的转化。该技术有望降低卒中患者的死亡率并提高其生活品质。Artiria Medical是一家专注于颠覆性神经血管产品的早期医疗器械公司，一直在开发上述技术，当前正与Wyss中心开展合作。Wyss中心是一家致力于向患者提供一流疗法的非营利组织。瑞士科技创新署Innosuisse支持该团队开展针对该疗法有效性的临床前测试和验证，以便为人体临床研究阶段做好准备。

卒中是全球第三大致残原因，有8,000多万人因此而长期生活在残障中。部分卒中可导致颅内出血。此类出血性卒中在数天后会导致重度脑血管痉挛——这是一种不受控制的脑动脉收缩——可剥夺整个脑区的血供，并带来毁灭性的后果。目前对脑血管痉挛的治疗包括药物治疗或血管成形术，即用气囊扩张动脉，但两者均有并发症，包括后续出血的风险。

Artiria Medical开发的新技术旨在预防出血性卒中后的动脉收缩。该技术采用一枚微创电活性血管内探针，通过探针与来自下脑动脉内的特定神经相互作用，以缓解整个脑部的动脉收缩。

Artiria Medical首席执行官Guillaume Petit-Pierre表示：“目前没有真正有效的解决方案能治疗出血性卒中后的脑血管痉挛，但我们知道这是导致残疾和死亡的首要原因。我们相信，我们的技术有望为患者提供更高水平的治疗服务，并大幅提高卒中后的生活品质。现在，在与Wyss中心的通力合作下，我们计划让这项技术尽快进入人体试验阶段。”

Wyss中心与Artiria Medical的合作立足于这家初创公司建立的既有血管内平台。这种下一代技术以生物相容性可扩展系统为中心，可帮助将电能安全投向目标动脉。柔性薄膜电极是该系统的核心促成技术之一，双方的联合团队在电极开发方面的专长将有助于实现该器械精准控制治疗的能力。

Wyss中心首席执行官、工商管理硕士Mary Tolikas博士表示：“Wyss中心很高兴与Artiria Medical合作，帮助推进这种创新的卒中治疗技术。与Artiria团队这样富有内驱力的企业家合作，对我们实现将神经科学创新转化为临床解决方案的使命至关重要。”

Wyss中心与企业家合作，通过提供可推动创业过程的资源、专长和机会，来帮助他们加速从实验室到市场的旅程。

Innosuisse即瑞士科技创新署。其使命是为了瑞士的经济和社会利益而促进基于科学的创新。Innosuisse资助的核心是对创新项目的支持，目标包括各种创新组织，例如与大学和研究机构一起开发新服务和产品的公司和初创企业等。

关于Wyss中心

Wyss中心是一家独立的非营利性研究与开发组织，旨在增进我们对人脑的认识，从而开发出治疗方法并改善生活。wysscenter.ch

关于Artiria Medical SA

Artiria Medical是一家瑞士医疗器械公司，专注于开发颠覆性神经血管产品。artiria-medical.com

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