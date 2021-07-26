Wyss中心與Artiria Medical合作加速腦血管痙攣的新型療法

日內瓦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Wyss中心(Wyss Center)和Artiria Medical今天宣佈建立新的合作夥伴關係，以加速一項新技術的轉譯，該技術有望降低中風病人的死亡率並改善其生活品質。Artiria Medical是專注於顛覆性神經血管產品的早期醫療器材公司，一直在開發上述技術，現正與Wyss中心合作。Wyss中心是致力於為病人提供一流療法的非營利組織。瑞士科技創新署Innosuisse支持該團隊對該療法的有效性進行臨床前測試和驗證，以便為人體臨床研究階段做好準備。

中風是全球第三大失能原因，有8,000多萬人因此而長期生活在殘障中。部分中風可導致顱內出血。此類出血性中風在數天後會導致嚴重腦血管痙攣——這是不受控制的腦動脈收縮——可剝奪整個腦區的血液供應，並帶來毀滅性的後果。目前對腦血管痙攣的治療包括藥物治療或血管成形術，即用氣球擴張動脈，但兩者均有併發症，包括後續出血的風險。

Artiria Medical開發的新技術旨在預防出血性風中後的動脈收縮。該技術採用微創電活性血管內探針，透過探針與來自下腦動脈內的特定神經相互作用，以緩解整個腦部的動脈收縮。

Artiria Medical執行長Guillaume Petit-Pierre表示：「目前沒有真正有效的解決方案能治療出血性中風後的腦血管痙攣，但我們知道這是導致失能和死亡的首要原因。我們相信，我們的技術有望為病人提供新的照護標準，並大幅改善中風後的生活品質。現在，在與Wyss中心的通力合作下，我們計畫讓這項技術儘快進入人體試驗階段。」

Wyss中心與Artiria Medical的合作立足於這家初創公司建立的既有血管內平臺。這種下一代技術以生物相容性可擴張系統為中心，有助於安全地遞送電能至目標動脈。軟性薄膜電極是該系統的核心促成技術之一，雙方的聯合團隊在電極開發方面的專長將有助於強化該器材的能力，以精準控制治療。

Wyss中心執行長Mary Tolikas博士、企管碩士表示：「Wyss中心很高興與Artiria Medical合作，幫助推進這項創新的中風治療技術。與Artiria團隊這樣富有內驅力的企業家合作，對我們將神經科學創新轉譯為臨床解決方案的使命至關重要。」

Wyss中心與企業家合作，提供可推動創業過程的資源、專長和機會，以協助他們加速從實驗室到市場的過程。

Innosuisse即瑞士科技創新署。其使命是促進科學創新以造福瑞士經濟和社會。Innosuisse資助的核心是支持創新專案，目標包括各種創新組織，例如與大學和研究機構一起開發新服務和產品的公司和初創企業等。

關於Wyss中心

Wyss中心是獨立的非營利性研究與開發組織，旨在增進我們對人腦的認識，從而開發出治療方法並改善生活。wysscenter.ch

關於Artiria Medical SA

Artiria Medical是一家瑞士醫療器材公司，專注於開發顛覆性神經血管產品。artiria-medical.com

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。