Air Liquide signe un nouveau contrat d’achat à long terme d’électricité renouvelable en Belgique

Air Liquide (Paris:AI) a signé un contrat d’achat à long terme avec TotalEnergies, à travers Lampiris sa filiale de fourniture d’électricité en Belgique, pour une capacité totale de 15 mégawatts d’énergie éolienne offshore en Belgique. Après les contrats d’achat à long terme d’électricité renouvelable signés aux Etats-Unis, en Espagne et aux Pays-Bas, Air Liquide réaffirme avec ce contrat en Belgique son engagement à jouer un rôle de leader dans la transition énergétique et à réduire son empreinte carbone, en ligne avec ses Objectifs développement durable.

Grâce à ce contrat à long terme d’une durée de 15 ans, Air Liquide approvisionnera en énergie renouvelable une partie de ses activités de production de gaz industriels et médicaux en Belgique - ceci ayant démarré au 1er juin 2021. TotalEnergies fournira cette énergie renouvelable à partir d’une ferme éolienne offshore qui se trouve dans la mer du Nord belge.

L’électricité générée par ces éoliennes permettra d’éviter jusqu’à 270 000 tonnes d’émissions de CO 2 sur la durée du contrat, ce qui équivaut aux émissions d’environ 14 000 foyers de taille moyenne en Belgique. Cet accord permettra à Air Liquide de renforcer son offre de solutions bas carbone à des prix compétitifs et d’offrir à ses clients la possibilité d’augmenter la part de renouvelable dans leurs produits finaux.

François Jackow, Directeur Général Adjoint et membre du Comité Exécutif du groupe Air Liquide, supervisant les activités Europe Industries, a déclaré : « En ligne avec ses Objectifs de développement durable ambitieux, Air Liquide accroît régulièrement la part d’énergies renouvelables dans le mix énergétique qui alimente ses opérations. Cela nous permet de décarboner nos activités mais également de fournir à nos clients des solutions qui contribuent à la réduction des émissions de CO 2 . Avec ce nouveau contrat de long terme, le Groupe soutient activement la transformation sans précédent actuellement en cours du secteur de l’énergie en Europe, au service d’une économie européenne bas carbone. »

Air Liquide au Benelux

Air Liquide Benelux comprend des filiales présentes dans la production, la distribution et la commercialisation de gaz industriels et médicaux, de technologies et de services du groupe Air Liquide. Implanté en Belgique en 1906 et aux Pays-Bas en 1913, Air Liquide exploite 28 sites industriels au Benelux. Le Groupe y emploie aujourd’hui plus de 1 200 collaborateurs, toutes activités confondues, et fournit plus de 65 000 clients et patients. L’activité Grande Industrie d’Air Liquide Benelux exploite un réseau de canalisations de 2 345 kilomètres qui dessert les bassins industriels de Mons à Rotterdam.

