Synaffix宣布与普方生物达成价值2.46亿美元的ADC合作

荷兰阿姆斯特丹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Synaffix B.V.,一家专注于将其临床阶段抗体偶联药物（ADC）技术平台商业化的生物技术公司，今天宣布与普方生物，一家抗肿瘤生物药研发公司，签署了一份非排他性的许可协议，该技术可以使ADC药物具有同类最佳的治疗指数。

基于此次合作，Synaffix将提供多个新型的有效载荷连接子技术，包括GlycoConnect™糖苷偶联技术和极性的 HydraSpace™，这两种技术都可以优化ADC药物的有效性和安全性。协议签署后，普方生物有权在某一指定肿瘤靶点的项目上使用上述技术并且保留日后在另外一个肿瘤靶点项目上的合作许可权益。

根据协议条款，Synaffix将有资格获得总额高达2.46亿美元的合作首付款和潜在的里程碑付款，以及该ADC产品未来商业化基于净销售额的阶梯式特许权使用费。其它财务条款细节未披露。

普方生物将负责该ADC候选分子的研发、生产和商业化。Synaffix将紧密支持，并对基于其专属的GlycoConnect™和HydraSpace™技术所需分子提供必要的生产支持。

普方生物首席执行官赵柏腾博士表示：

“选择合适的载荷和连接子是每个ADC药物成功的关键。通过此次合作，我们可以选择使用Synaffix开发的多个高活性ADC载荷和连接子，进一步加强普方生物产品管线的竞争力。”

“凭借创始管理团队在ADC领域丰富的经验以及实力强大的投资机构的支持，我们有能力将多个best-in-class和first-in-class的ADC项目快速推进临床。我们期待与Synaffix紧密合作来实现这一目标。”

Synaffix首席执行官Peter van de Sande表示：

“此次的合作是Synaffix的独有技术可以帮助到生物技术和制药公司优化其具有竞争力的ADC产品管线又一范例。”

“与我们合作的普方团队有来自于Seagen 和默沙东公司（美国默克）几十年包括ADC在内的药物研发经验。 我们期待与普方继续密切合作，助力其管线进入临床研究和商业化。”

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编者按

Synaffix专有的ADC技术平台包括GlycoConnect™，HydraSpace™和toxSYN™有效载荷连接子技术。处于临床阶段的GlycoConnect™和HydraSpace™技术能给同类最佳的ADC药物带来显著的有效性和耐受性。

GlycoConnect™作为一种偶联技术，利用天然抗体聚糖实现定点偶联，让连接的有效载荷更加稳定，DAR值可以控制在DAR1、DAR2或DAR4。

HydraSpace™是一种紧凑并具有高极性间隔子的技术，专为疏水性有效载荷而设计，可以进一步提高治疗指数。

toxSYN™是一个涵盖多种独特有效载荷连接子的平台，这些有效载荷均有确证的作用机制，有助于ADC产品开发。

这三种技术的结合为研发者提供了易于使用的“一站式”ADC技术平台，使任何抗体研发者均能够开发自主专利的ADC产品，使ADC研发者进一步扩展产品管线而提高其竞争地位。

2020年9月份，经过全球技术评审、行业同行投票和独立行业专家小组的最终评估，Synaffix在世界ADC颁奖典礼上荣获“最佳ADC平台技术”类别大奖。Synaffix屡获殊荣的平台技术目前有5项国际授权合作，助力10个ADC产品的开发，其中3个处于临床实验阶段。

关于Synaffix B.V.

Synaffix B.V.是一家临床阶段ADC定点偶联技术平台生物技术公司。除GlycoConnect™ 和HydraSpace™技术外，其独有的toxSYN™ 有效载荷连接子平台可使任何一家拥有抗体的公司在Synaffix的授权许可下开发其专有的best-in-class ADC产品。

Synaffix已建立起基于其独特技术的相关供应链，以帮助快速推进候选药物进入临床研究。Synaffix已取得的专利授权为其生产技术和相关药物提供至少到2035年的全面专利保护。Synaffix的商业模式是基于特定靶点的技术许可，Synaffix已与ADC Therapeutics、Mersana Therapeutics和上海美雅珂达成相关许可协议。

Synaffix得到多个欧洲领先的专注于生命科学领域的基金投资，主要包括Aravis、BioGeneration Ventures、BOM Capital和M Ventures。

更多信息，请访问www.synaffix.com

关于普方生物

普方生物是一家专注于开发新一代大分子靶向药物的公司，其产品管线主要包含抗体偶联药物（ADC）和其他以抗体为基础的治疗方案。基于创新的技术平台，普方生物已经开发出一系列针对实体肿瘤靶点的候选药物产品管线，这些候选药物目前正处于药物发现和临床前开发阶段。普方生物在美国华盛顿州大西雅图地区和中国苏州都设有分支机构。

更多信息，请访问www.profoundbio.com