Le Wyss Center s'associe à Artiria Medical pour accélérer un nouveau traitement contre le vasospasme cérébral

GENÈVE--(BUSINESS WIRE)--Le Wyss Center et Artiria Medical ont annoncé aujourd'hui une nouvelle collaboration afin d’accélérer le développement d'une nouvelle technologie susceptible de réduire le nombre de décès et d'améliorer la qualité de vie des patients victimes d'un AVC. Artiria Medical, une entreprise early stage axée sur le développement de dispositifs médicaux neurovasculaires révolutionnaires, a développé la technologie et conclut désormais une alliance avec le Wyss Center, une organisation à but non lucratif engagée à offrir des thérapies de pointe pour les patients. L'équipe a reçu le soutien d’Innosuisse, l'Agence suisse pour l'encouragement de l'innovation afin de tester et valider l'efficacité du traitement lors de la phase préclinique en vue d’essais cliniques chez l’homme.

L'AVC est la troisième cause d'invalidité dans le monde : plus de 80 millions de personnes vivent avec des séquelles à long terme. Certains accidents vasculaires cérébraux entraînent des saignements dans le cerveau. De tels AVC hémorragiques peuvent engendrer un vasospasme cérébral sévère, c’est-à-dire une contraction involontaire des artères cérébrales, provoquant dans les jours qui suivent, un manque de sang dans des régions entières du cerveau et entraînant des conséquences dévastatrices. Les médicaments ou l’angioplastie sont actuellement indiqués dans le traitement du vasospasme cérébral. Cette dernière permet d’étirer les artères avec un ballonnet, mais ces deux traitements provoquent des complications, notamment un risque de resaignement.

La nouvelle technologie développée par Artiria Medical vise à prévenir la vasoconstriction des artères suite à un AVC hémorragique. Une sonde endovasculaire électroactive minimalement invasive interagit avec des nerfs spécifiques des artères des régions inférieures du cerveau pour relâcher la vasoconstriction des artères dans tout le cerveau.

Guillaume Petit-Pierre, PDG d'Artiria Medical déclare : « Il n'existe actuellement pas de solution vraiment efficace qui permette de traiter le vasospasme cérébral suite à un AVC hémorragique et pourtant nous savons qu'il s'agit d'une des principales causes d'invalidité et de décès. Nous pensons que notre technologie peut offrir une nouvelle norme de soins aux patients et améliorer considérablement la qualité de vie après un AVC. Désormais, grâce à notre partenaire Wyss Center, nous souhaitons que la technologie soit opérationnelle le plus rapidement possible afin d’entamer les essais chez l’homme. »

La collaboration entre le Wyss Center et Artiria Medical s'appuie sur une plateforme endovasculaire existante établie par la startup. Cette technologie de nouvelle génération se concentre sur un système extensible biocompatible pour permettre de fournir en toute sécurité de l'énergie électrique à des artères spécifiques. Les électrodes flexibles à couche mince sont l'une des technologies habilitantes du système, et l'expérience combinée des équipes dans le développement d'électrodes contribuera à ce que le dispositif ait une plus grande capacité à contrôler avec précision le traitement.

« Le Wyss Center est ravi de conclure un partenariat avec Artiria Medical et de contribuer à l’amélioration de cette technologie innovante de traitement de l'AVC. Collaborer avec des entrepreneurs déterminés comme ceux de l'équipe d’Artiria est au cœur de notre mission afin de transformer les avancées technologiques en neurosciences en solutions cliniques. » déclare Mary Tolikas, PDG du Wyss Center, PhD, MBA.

Le Wyss Center travaille en partenariat avec des entrepreneurs afin de leur permettre d’accélérer leur passage du banc d’essai à la commercialisation en contribuant aux ressources, à l'expertise et aux opportunités ayant une influence sur le processus entrepreneurial.

Innosuisse est l'Agence suisse pour l’encouragement de l'innovation. Sa mission est de promouvoir l'innovation basée sur la science dans l'intérêt de l'économie et de la société en Suisse. La plupart des financements d'Innosuisse sont consacrés au soutien de projets d'innovation : des organisations innovantes telles que des entreprises et des startups qui développent de nouveaux produits et services, en collaboration avec des universités et des instituts de recherche.

À propos du Wyss Center

Le Wyss Center est une organisation de recherche et développement à but non lucratif indépendante, qui améliore notre compréhension du cerveau afin de développer des thérapies et d’améliorer la vie des individus. wysscenter.ch

À propos d’Artiria Medical SA

Artiria Medical est une entreprise suisse axée sur le développement de dispositifs médicaux neurovasculaires révolutionnaires. artiria-medical.com

