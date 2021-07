Wyss Center Faz Parceria com Artiria Medical para Acelerar uma Nova Terapia contra o Vasospasmo Cerebral

GENEBRA--(BUSINESS WIRE)--A Wyss Center e a Artiria Medical anunciaram hoje uma nova parceria para acelerar a tradução de uma nova tecnologia que tem o potencial de reduzir mortes e melhorar a qualidade de vida de pacientes com AVC. A Artiria Medical, uma empresa de aparelhos médicos em estágio inicial com foco em produtos neurovasculares disruptivos, vem desenvolvendo a tecnologia e agora une forças com a Wyss Center, uma organização sem fins lucrativos dedicada a levar terapias modernas a pacientes. A equipe recebeu apoio da Agência Suíça de Inovação, Innosuisse, para testar e validar a eficácia da terapia pré-clínica, em preparação a estudos clínicos em humanos.

O AVC é a terceira principal causa de invalidez em todo o mundo, com mais de 80 milhões de pessoas vivendo com deficiências durante longos anos como resultado. Alguns AVCs resultam em hemorragia no cérebro. Estes AVCs hemorrágicos podem levar ao vasoespasmo cerebral grave - uma contração descontrolada das artérias cerebrais - nos dias que se seguem, privando regiões inteiras do cérebro de sangue com consequências devastadoras. Os tratamentos atuais do vasoespasmo cerebral incluem medicamentos ou angioplastia para estender as artérias com um balão, mas ambos apresentam complicações, incluindo o risco de hemorragia adicional.

A nova tecnologia desenvolvida pela Artiria Medical visa prevenir a constrição arterial após o AVC hemorrágico. Mediante uma sonda endovascular eletroativa minimamente invasiva, ela interage com nervos específicos de dentro das artérias cerebrais inferiores para liberar a constrição arterial em todo o cérebro.

Guillaume Petit-Pierre, Diretor Executivo da Artiria Medical, disse: "Atualmente não há uma solução realmente eficaz que possa tratar o vasoespasmo cerebral após um AVC hemorrágico, mas sabemos que esta é uma das principais causas de invalidez e morte. Acreditamos que nossa tecnologia tem o potencial de levar um novo padrão de atendimento aos pacientes e melhorar drasticamente a qualidade de vida após o AVC. Agora, com a Wyss Center como nossa parceria, visamos ter a tecnologia pronta para testes em humanos o mais rápido possível."

A cooperação entre a Wyss Center e a Artiria Medical tem por base uma plataforma endovascular existente estabelecida pela startup. Esta tecnologia de próxima geração está centralizada em torno de um sistema expansível biocompatível para ajudar a fornecer energia elétrica com segurança às artérias-alvo. Eletrodos de película fina flexível são uma das tecnologias essenciais do sistema, sendo que a experiência das equipes combinadas no desenvolvimento de eletrodos irá contribuir para a capacidade do aparelho de controlar o tratamento com precisão.

"A Wyss Center está animada com a parceria com a Artiria Medical e ajudando a avançar esta tecnologia inovadora de tratamento do AVC. Cooperar com empreendedores motivados como a equipe da Artiria é a chave para nossa missão de traduzir as inovações da neurociência em soluções clínicas", disse o Diretor Executivo da Wyss Center, Mary Tolikas, PhD, MBA.

A Wyss Center faz parcerias com empreendedores para auxiliar a acelerar sua jornada desde a mesa de trabalho até o mercado, contribuindo com recursos, experiência e oportunidades que influenciam o processo de empreendimento.

Innosuisse é a Agência Suíça de Inovação. Sua missão é promover a inovação com base na ciência, no interesse da economia e da sociedade na Suíça. O núcleo do financiamento da Innosuisse é o apoio a projetos de inovação: organizações inovadoras, como empresas e startups que desenvolvem novos serviços e produtos em conjunto com universidades e instituições de pesquisa.

Sobre a Wyss Center

A Wyss Center é uma organização independente e sem fins lucrativos de pesquisa e desenvolvimento que avança nossa compreensão do cérebro para realizar terapias e melhorar vidas. wysscenter.ch

Sobre a Artiria Medical SA

A Artiria Medical é uma empresa suíça de aparelhos médicos com foco no desenvolvimento de produtos neurovasculares disruptivos. artiria-medical.com

