Step & Repeat: el concurso Tik Tok Fashion Reality de Glamhive y Mary Kay Global Design Studio atrae la atención del público hacia la pasarela virtual

Glamhive and the Mary Kay Global Design Studio have partnered to create Step & Repeat as a global stage open to anyone who wants to get recognized for their incredible talents in wardrobe, makeup, and hair styling.

SEATTLE Y LOS ÁNGELES--(BUSINESS WIRE)--Luces. Cámara. Moda. Step & Repeat, el primer reality de moda único de su clase organizado en TikTok, ha atraído la atención en las pasarelas virtuales de todo el mundo. Creado por Glamhive y los revolucionarios pensadores de Mary Kay Global Design Studio, el concurso eleva a los profesionales de vestuario y maquillaje y los estilistas en todos los niveles profesionales en un programa de tutoría y competencia de estilo amigable, de apoyo e inspirador de cinco semanas en la plataforma de redes sociales cada vez más grande TikTok.

Desde su presentación el 22 de junio, Step & Repeat ha llegado a los dispositivos de millones de usuarios de TikTok en todo el mundo, con una participación en más de 30 países. Cada semana, el presentador de Step & Repeat Johnny Wujek (entre sus clientes famosos se encuentran Katy Perry y Mariah Carey) anuncia un desafío temático que obliga a estilistas aficionados y experimentados de todo el mundo a ser creativos y pensar de forma innovadora.

“Me encanta que podamos mostrar una plataforma y un movimiento creativo a nivel mundial”, comenta Wujek.

“Ha sido muy divertido ver a la gente interpretar cada tema y desafío a su manera personal. La moda consiste en unir a las personas para celebrar todo lo que constituye el glamur: desde la vestimenta hasta el maquillaje y el cabello”, añade.

En cada ronda, los jueces famosos Nicole Chavez (entre sus clientes famosos se encuentran Scarlett Johansson y Kristen Bell), Claire Sulmers (fundadora de Fashion Bomb Daily) y Andrew Fitzsimmons (entre otros clientes que también son celebridades se incluyen a las Kardashian) realizan dúos con algunas de las entradas y, en última instancia, determinan los ganadores. Cada persona recibe un premio en efectivo y una sesión de tutoría de una hora con uno de los diecinueve líderes de la industria.

“Ha sido una forma nueva y divertida de conectarse y comunicarse con creativos experimentados y los mejores talentos emergentes”, afirma Chavez. “Me encanta compartir mi experiencia y alentar a la próxima generación a llegar a la cima”, prosigue.

Durante las sesiones de tutoría, los ganadores reciben una formación individualizada para crear un negocio especializado en maquillaje, cabello o en estilo o una combinación de los tres.

“Me ha encantado ser tutor de una de las increíbles ganadoras del desafío de TikTok Step & Repeat”, indica Brian Underwood, director de belleza y bienestar de Oprah Daily. “Conocer su experiencia creativa, los desafíos a los que se enfrentó el año pasado y su plan inspirador para el futuro fue una experiencia revitalizante. Además, me ha impresionado mucho su creación. Estas son las mentes creativas del mañana”, concluye.

Los participantes no son meros espectadores: construyen sus propios negocios y aprenden a través de los expertos de Step & Repeat. Stephanie Sprangers, fundadora y CEO de Glamhive, señala que es por la forma en que está diseñada.

“Nuestra visión para este programa es aprovechar el poder del contenido de entretenimiento y combinarlo con grandes talentos y contenido generado por los usuarios”, comenta Sprangers. “Se trata de la inclusión y la oportunidad. Los ganadores tienen la oportunidad de hacer algo que podría cambiar realmente sus vidas. Eso es lo más emocionante”.

En la última semana del concurso habrá aún más talento, ya que la guinda de la creatividad será el reto más fascinante hasta la fecha: los temas rechazados de la Gala Met.

“Ha sido extraordinario presenciar el nivel de talento a lo largo de este proceso”, indica Fitzsimmons. “Las redes sociales son un gran nivelador, ya que permiten a cualquier persona con talento y un sueño compartir su trabajo a escala global. Ha sido muy emocionante ver las influencias globales reflejadas a lo largo de esta concurso”, añade.

Step & Repeat ya ha comenzado a atraer la atención de los usuarios de TikTok, tras superar los 1,5 millones de visitas y ha aparecido en UK Daily Mail, The Daily Front Row y Vogue Business.

“Ha sido emocionante participar en este concurso, que ofrece una visión innovadora de los próximos grandes estilistas, maquilladores y peluqueros”, declara Sulmers. “He disfrutado viendo la variedad de participantes y sus habilidades son incomparables”, concluye.

Para más información, visite https://www.glamhive.com/tiktok.

Acerca de Glamhive

Glamhive fue fundada por la empresaria Stephanie Sprangers en 2017 con la visión de democratizar el estilo personal y la premisa de que la confianza que viene con el glamour no debe ser exclusiva de los ricos y famosos. La experiencia de estilo en línea ofrece a todos los que tengan conexión wi-fi acceso a estilistas que les proporcionarán la ayuda que necesitan para ser la mejor versión de ellos mismos. La plataforma de Glamhive es una plataforma integrada y constante para estilistas que los ayuda a ampliar su red y su negocio, de manera 100 % virtual.

Acerca de Mary Kay y Mary Kay Global Design Studio

Mary Kay Ash, una de las pioneras en romper los techos de cristal de las mujeres, fundó su compañía de belleza hace más de 58 años con tres objetivos: desarrollar oportunidades gratificantes para las mujeres, ofrecer productos irresistibles y hacer del mundo un lugar mejor. Ese sueño se convirtió en una empresa de miles de millones de dólares que cuenta con un equipo de ventas formado por millones de miembros independientes en casi 40 países. Mary Kay se dedica a investigar la ciencia detrás de la belleza y a crear productos para el cuidado de la piel, cosméticos de color y perfumes de vanguardia, además de asociarse con organizaciones de todo el mundo para impulsar un impacto social positivo. Mary Kay Global Design Studio es una agencia creativa interna que funciona como incubadora de creatividad para las colaboraciones y campañas de marca sobre moda, diseño e influencia de Mary Kay con el fin de transformar el diseño de los productos y embalajes, y la innovación digital orientada al consumidor. Más información en MaryKay.com.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.