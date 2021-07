Prytek: QAssure Technologies und prooV™ Inc geben Zusammenschluss bekannt

SINGAPUR & LONDON--(BUSINESS WIRE)--Im Einklang mit seiner Strategie, Technologien zu entwickeln und Managed Services bereitzustellen, baut Prytek einen neuen Software-Test-Bereich auf. Dazu erfolgt die Fusion des Prytek-Technologie-Unternehmens prooV™ mit QAssure, einem führenden Software-Test-Unternehmen mit Sitz in Asien. Aus dem Zusammenschluss wird Prytek als Hauptanteilseigner hervorgehen und Software-Prüfung sowie prooV™ of Concept as a Service für den Weltmarkt bereitstellen. Prytek ist mit dem Konzept BOPaaS (Business Operating Platform as Service) führend. Dabei werden ganze Betriebsbereiche aus den Unternehmen ausgelagert und eine komplette, auf Prytek-Technologien basierende operative Lösung bereitgestellt. Die Gruppe ist in mehreren Sektoren tätig, darunter die Bereiche Finanzdienstleistungen, Cyber- und Technologie-Schulungen und Personalwesen. Dieses Konzepts ermöglicht es CEOs, sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und alle bankaufsichtsrechtlichen Bestimmungen, Software-Erfordernisse und Schulungsmaßnahmen an Prytek auszulagern.

QAssure und prooV™ gaben ihre Übereinkunft bekannt, sich unter dem Namen QAssure zusammenzuschließen. Durairaj Dhanasekaran wird CEO des neuen Unternehmens. Das marktführende Prüfungsunternehmen QAssure hat seinen Sitz in Singapur und verfügt über eine durchgehende Test-Technologie-Plattform und Managed Service-Kapazitäten. prooV™, das Prytek gehört, ist die erste und einzige durchgehende Proof-of-Concept-Plattform für Software von Drittanbietern, die es weltweit tätigen Unternehmen ermöglicht, die richtigen neuen Technologien zu einem Bruchteil der üblichen Zeit und Kosten sicher zu prüfen und zu nutzen. Das kombinierte Service-Paket ist die modernste Plattform zur Beschleunigung von Open Innovation und der Umwandlung im Bereich Software-Prüfung, die erforderlich ist, um mit der digitalen Transformation Schritt zu halten. Das aus dem Zusammenschluss hervorgehende Unternehmen wird mit Niederlassungen in Asien, den USA und der EMEA-Region über eine globale Präsenz verfügen. Die Firmenintegration spiegelt das Engagement beider Unternehmen für Innovation und Kundenerfolg wider.

Andrey Yashunsky, CEO von Prytek, kommentiert: „Mit diesem Zusammenschluss schaffen wir eine Plattform für Deep Tech, Proof of Concept und Digital Assurance, die zur Beschleunigung von Open Innovation beiträgt. Mit einem leistungsstarken Implementierungs-Support-Zentrum in Singapur, einem F&E-Team, das von Israel aus arbeitet, und einem Offshore-Entwicklungsteam in Indien sind wir in der Lage, die besten Köpfe für die Entwicklung und Bereitstellung hervorragender Technologien und Dienstleistungen zur Befriedigung der Bedürfnisse von Kunden in aller Welt zusammenzubringen.”

Toby Olshanetsky, CEO und Mitgründer von prooV™, ergänzt: „Wir freuen uns sehr über den Zusammenschluss. Mit prooV™ haben wir die erste PoC-as-a-Service-Plattform geschaffen und jetzt erstellen wir die durchgehende Lösung für die Einführung von Technologie und Innovation. Mithilfe von prooV™ und QAssure stellen wir ein allumfassendes Angebot bereit: Vor, während und nach dem POC können Unternehmen mehrere Technologien gleichzeitig beurteilen und testen, um vor der Freigabe einer Anwendung für die Produktion deren Funktionen, Skalierungsprobleme, Leistungsengpässe und Sicherheitsrisiken zu ermitteln.“

Technavio zufolge verfügt der weltweite Markt für Dienstleistungen im Bereich Software-Prüfungen über das Potenzial, im Zeitraum von 2021 bis 2025 um 34,49 Mrd. US-Dollar zu wachsen, wobei sich die Wachstumsdynamik des Marktes mit einer Wachstumsrate (CAGR) von 12.39% beschleunigen wird. Unternehmen konzentrieren sich vermehrt auf Qualitätssicherung, die mit der Implementierung agiler Lösungen erreicht werden kann. Diese Entwicklung führt zu bedeutenden Investitionen in die Weiterentwicklung von Dienstleistungen im Bereich Qualitätssicherung und Software-Tests.

Über QAssure:

QAssure Technologies, 2005 gegründet, ist ein Anbieter unabhängiger Software-Tests. Das in Singapur ansässige Unternehmen mit vermehrter Präsenz in Indien, Malaysia, Indonesien und den USA konzentriert sich auf spezialisierte Ingenieur- und Prüfdienstleistungen im Bereich Qualitätssicherung, die mithilfe einer kontinuierlichen, autonomem Validierungs- und Verifizierungsplattform bereitgestellt werden. QAssure Technologies vereint die für führende IT-Lösungen unbedingt erforderlichen Kombinationen aus wertorientiertem, solidem Domänenwissen, Plattformen und außergewöhnlichen technischen Fähigkeiten sowie wachstumsträchtigen strategischen Allianzen. Dank unserer wachsenden globalen Präsenz können wir der Nachfrage nach Software-Tests mittels diverser Liefermodelle und spezialisierter Ressourcen nachkommen.

Über Proov:

prooV™ ist die erste und einzige durchgehende Proof-of-Concept-Plattform für Software von Drittanbietern, die es weltweit tätigen Unternehmen ermöglicht, die richtigen neuen Technologien zu einem Bruchteil der üblichen Zeit und Kosten sicher zu prüfen und zu nutzen. prooV konsolidiert den PoC-Prozess in einem durchgehenden Ökosystem. Mit vereinfachter Konfigurierung und Integration an einer Stelle versetzt prooV Unternehmen in die Lage, PoC-Prüfungen innerhalb von Tagen statt von Monaten durchzuführen, mehrere PoC-Prüfungen gleichzeitig vorzunehmen und verschiedene Technologielösungen von ausgesuchten Anbietern schnell zu beurteilen. prooV ist eine unverzichtbare Lösung für alle Unternehmen, die Innovationen schnell vorantreiben wollen.

Über Prytek:

Prytek ist ein multinationaler Technologiekonzern, der fundierte Technologie- und SaaS-Lösungen über eine BOPaaS (Business Operating Platform-as-a-Service) entwickelt. Die Plattform verbindet Deep-Tech-Lösungen mit Managed Services und Kapital und ermöglicht die Schaffung effizientere Unternehmen der Zukunft durch Auslagerung ganzer Betriebsbereiche. Prytek, geführt von Branchenexperten, baut Unternehmen und Ökosysteme in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Cyber- und Technologie-Schulungen und Personalwesen auf.

