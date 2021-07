Step & Repeat (Sfondo a figure ripetute): il concorso Tik Tok Fashion Reality di Glamhive e Mary Kay Global Design Studio attira l’attenzione del pubblico sulla passerella virtuale

Glamhive and the Mary Kay Global Design Studio have partnered to create Step & Repeat as a global stage open to anyone who wants to get recognized for their incredible talents in wardrobe, makeup, and hair styling.

Glamhive and the Mary Kay Global Design Studio have partnered to create Step & Repeat as a global stage open to anyone who wants to get recognized for their incredible talents in wardrobe, makeup, and hair styling.

CEO and Founder of Fashion Bomb Daily Claire Sulmers (Photo: Mary Kay Inc.)

Celebrity stylist and costume designer Johnny Wujek (Photo: Mary Kay Inc.)

CEO & Founder of Glamhive (Step & Repeat Co-Creator) Stephanie Sprangers (Photo: Mary Kay Inc.)

CEO & Founder of Glamhive (Step & Repeat Co-Creator) Stephanie Sprangers (Photo: Mary Kay Inc.)

SEATTLE E LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Luci. Fotocamera. Moda. Step & Repeat, concorso di fashion reality ospitato su Tik Tok primo nel suo genere, sta convogliando l’attenzione sulle passerelle virtuali di tutto il mondo. Creato da Glamhive e dai teorici precursori della moda in Mary Kay Global Design Studio, il concorso eleva i professionisti di guardaroba, maquillage e acconciatura a ogni livello della carriera in un programma competizione e tutoraggio di stile, amichevole, improntato al sostegno e all’ispirazione per cinque settimane su TikTok, piattaforma di social media in continua ascesa.

Dalla sua presentazione il 22 giugno, Step & Repeat ha raggiunto i dispositivi di milioni di utenti TikTok in tutto il mondo, risultando nella partecipazione da parte di oltre 30 nazioni. Ogni settimana il presentatore di Step & Repeat, Johnny Wujek (celebrità clienti sono state Katy Perry e Mariah Carey) annuncia una sfida fondata su tema, segnalando a stilisti dilettanti e stagionati, in tutto il mondo, che è giunto il momento di essere creativi e di uscire dai sentieri battuti.

“Mi piace di essere in grado di esibire una piattaforma e movimento creativo globale”, ha detto Wujek.

“È stato un grande spasso guardare i vari individui interpretare ogni tema e raccogliere la sfida in un modo personale. La moda s’incentra sull’adunare persone per celebrare tutto quello che emette fascino: dall’abbigliamento al trucco, all’acconciatura.”

In ogni puntata le celebrità che compongono la giuria Nicole Chavez (celebrità clienti sono state Scarlett Johansson e Kristen Bell), Claire Sulmers (fondatrice di Fashion Bomb Daily) e Andrew Fitzsimmons (celebrità clienti sono state le sorelle Kardashian) duettano con alcuni partecipanti e alla fine scelgono i vincitori. Ognuno si aggiudica un premio in denaro e un’ora di formazione offerta gratuitamente da uno dei diciannove leader del settore.

“È stato un modo nuovo e divertente di collegarsi e comunicare con creativi affermati e con il miglior talento emergente”, ha detto Chavez. “Mi piace condividere la mia esperienza e incoraggiare la prossima generazione a progredire fino alla vetta.”

Nel corso delle sedute di tutoraggio i vincitori sono seguiti individualmente nel creare un’attività commerciale incentrata su maquillage, pettinatura o stile... o magari tutti e tre.

“È stata una splendida esperienza fare da tutore a uno degli incredibili vincitori della sfida Step & Repeat TikTok”, ha detto Brian Underwood responsabile per bellezza e benessere di Oprah Daily. “Sentire del suo iter creativo, degli ostacoli che ha dovuto superare nell’anno scorso e del suo piano fonte d’ispirazione per il futuro, è stata un’esperienza energizzante. Per non parlare dell’effetto che mi ha fatto il contenuto creato da lei. Queste sono le menti creative di domani.”

I partecipanti non sono solo spettatori: costruiscono le loro imprese personali e imparano attraverso gli esperti di Step & Repeat. Stephanie Sprangers, fondatrice e CEO di Glamhive dice che lo è per il modo in cui è stato studiato.

“La nostra visione per questo spettacolo è d’imbrigliare la potenza del contenuto d’intrattenimento e combinarlo con il talento di grande richiamo e il contenuto generato dall’utente”. dice Sprangers. “Ruota tutto attorno all’inclusività e all’opportunità. I vincitori hanno l’opportunità di fare qualcosa che potrebbe davvero cambiare la loro vita. Questo è quello che più di tutto entusiasma.”

La settimana finale del concorso vedrà ancora più talento, perché l’incoronamento della creatività culminerà nella sfida più affascinante: temi del Met Gala bocciati.

“È stato emozionante vedere il livello di talento in tutto questo processo”, ha detto Fitzsimmons. “I social media sono un grande livellatore, perché permettono a chiunque abbia talento e un sogno di condividere il proprio lavoro su scala globale. È stato tanto entusiasmante vedere le influenze globali riflettersi in tutta la competizione.”

Step & Repeat ha già iniziato a raccogliere l’attenzione degli utenti TikTok, oltrepassando il milione e mezzo di visualizzazioni, ed è stato presentato in UK Daily Mail, The Daily Front Row e Vogue Business.

“Far parte di questo concorso è stato elettrizzante e offre uno scorcio innovativo dei prossimi grandi stilisti, artisti del trucco e acconciatori”, ha detto Sulmers. “Ho grandemente apprezzato vedere la diversità dei partecipanti e le loro abilità sono ineguagliate.”

Per ulteriori informazioni, visitare https://www.glamhive.com/tiktok.

Informazioni su Glamhive

Glamhive è stata fondata dall’imprenditrice Stephanie Sprangers nel 2017, con la visione di democratizzare lo stile personale partendo dalla premessa che la fiducia che deriva dal glamour non deve essere appannaggio esclusivo dei ricchi e famosi. L’esperienza di styling online offre a chiunque abbia una connessione WiFi l’accesso a stilisti che forniranno a chi lo desideri l’aiuto necessario per diventare la versione migliore di se stessi. Per gli stilisti, Glamhive è una piattaforma end-to-end perfettamente integrata che permette di sviluppare una rete di contatti e le loro attività in modo virtuale al 100%.

Informazioni su Mary Kay e Mary Kay Global Design Studio

Mary Kay Ash, annoverata tra quanti hanno infranto le barriere in favore delle pari opportunità, ha fondato la sua azienda di prodotti di bellezza più di 58 anni fa con tre obiettivi: sviluppare opportunità gratificanti per le donne, offrire prodotti irresistibili e rendere il mondo un posto migliore. Quel sogno si è trasformato in una società da svariati miliardi di dollari, con una forza lavoro che conta milioni di collaboratori autonomi in quasi 40 Paesi. Mary Kay investe con passione nella scienza che si cela dietro la bellezza e nella realizzazione di prodotti per la cura della pelle, cosmetici pigmentati e profumi all’avanguardia, lavorando fianco a fianco con organizzazioni in tutto il mondo per ottenere un impatto sociale positivo. Lo studio Mary Kay Global Design è l’agenzia creativa interna che serve da incubatrice creativa per le collaborazioni in ambito moda, designer e influencer e le campagne di marchio di Mary Kay, per trasformare il design di prodotto e confezione e l’innovazione digitale a contatto del consumatore. Per ulteriori informazioni visitare il sito MaryKay.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.