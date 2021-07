Step & Repeat, Le concours TikTok Fashion Reality organisé par Glamhive et Mary Kay Global Design Studio, fait tourner les têtes sur la piste virtuelle

Glamhive and the Mary Kay Global Design Studio have partnered to create Step & Repeat as a global stage open to anyone who wants to get recognized for their incredible talents in wardrobe, makeup, and hair styling.

CEO and Founder of Fashion Bomb Daily Claire Sulmers (Photo: Mary Kay Inc.)

Celebrity stylist and costume designer Johnny Wujek (Photo: Mary Kay Inc.)

CEO & Founder of Glamhive (Step & Repeat Co-Creator) Stephanie Sprangers (Photo: Mary Kay Inc.)

SEATTLE et LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Lumières. Caméra. Articles de mode. Step & Repeat, un concours fashion reality, unique en son genre, hébergé sur TikTok, fait actuellement tourner les têtes sur les pistes virtuelles du monde entier. Créé par Glamhive et les concepteurs avant-gardistes du Mary Kay Global Design Studio, le concours met en valeur les professionnels de la garde-robe, du maquillage et de la coiffure, à tous les niveaux de carrière, dans un concours de style amical, encourageant et inspirant, sur une période de cinq semaines, et avec un programme de mentorat sur la plateforme de médias sociaux en constant développement qu’est TikTok.

Depuis son inauguration le 22 juin, Step & Repeat a atteint les appareils de millions d’utilisateurs de TikTok à travers le monde, entraînant une participation dans plus de 30 pays. Chaque semaine, l’animateur de Step & Repeat, Johnny Wujek (dont les clients célèbres incluent Katy Perry et Mariah Carey) annonce un défi thématique, signalant aux stylistes amateurs et chevronnés du monde entier, qu’il est temps de faire preuve de créativité et de sortir du placard.

« J’aime beaucoup l’idée que nous puissions présenter une plateforme et un mouvement créatifs d’envergure mondiale », a déclaré Johnny Wujek.

« C’était tellement amusant de voir les gens interpréter chaque thème et relever les défis à leur manière. La mode consiste à rassembler les gens pour célébrer tout ce qui fait le glamour : des vêtements au maquillage en passant par la coiffure. »

Pour chaque série, les juges célèbres, Nicole Chavez (dont les clients célèbres incluent Scarlett Johansson et Kristen Bell), Claire Sulmers (fondatrice de Fashion Bomb Daily) et Andrew Fitzsimmons (dont les clients célèbres incluent les Kardashian), animent en duo certaines des entrées et déterminent finalement les gagnants. Chacun d’eux remportera un prix pécuniaire, ainsi qu’une session de mentorat d’une durée d’une heure avec l’un des dix-neuf leaders du secteur.

« Cela nous a offert l’opportunité de nous connecter et de communiquer différemment aussi bien avec des créatifs établis, qu’avec les meilleurs talents émergents », a déclaré Nicole Chavez. « J’aime partager mon expérience et encourager la prochaine génération à atteindre le sommet. »

Au cours des sessions de mentorat, les gagnants bénéficient d’un encadrement 1:1 pour créer une entreprise autour du maquillage, de la coiffure ou du style, ou peut-être des trois.

« J’ai adoré guider l’un des incroyables gagnants du défi TikTok de Step & Repeat », a confié pour sa part Brian Underwood, Directeur Beauté & Bien-être pour Oprah Daily. « Entendre parler de son parcours créatif, des défis auxquels elle a été confrontée au cours de la dernière année, et de son plan inspirant pour l’avenir a été une expérience énergisante. Et j’ai été tellement impressionné par le contenu qu’elle a créé. Ce sont les esprits créatifs de demain. »

Les participants ne sont pas que des spectateurs, ils construisent leurs entreprises personnelles et apprennent grâce aux experts de Step & Repeat. Stephanie Sprangers, fondatrice et PDG de Glamhive, dit que c’est intentionnel.

« Notre vision pour cette émission est d’exploiter la puissance du contenu de divertissement et de le combiner avec des talents de renom et du contenu généré par les utilisateurs », a déclaré Mme Sprangers. « Tout est une question d’inclusivité et d’opportunité. Les gagnants ont la chance d’avoir une conversation qui pourrait vraiment changer leur vie. C’est ce qui enthousiasme le plus tout le monde. »

La créativité bat son plein à la dernière semaine du concours, alors que le sommet de la créativité culminera avec le défi le plus intrigant à ce jour : les thèmes rejetés du Met Gala.

« Il a été remarquable de voir le niveau de talent atteint tout au long de ce processus », a déclaré M. Fitzsimmons. « Les médias sociaux sont un excellent égalisateur, en ce sens qu’ils permettent à toute personne ayant un talent et un rêve de partager son travail à l’échelle mondiale. C’était tellement excitant de voir se refléter les influences mondiales à l’occasion de cette compétition. »

Step & Repeat a déjà commencé à attirer l’attention des utilisateurs de TikTok, dépassant les 1,5 million de vues, et a été présenté dans le UK Daily Mail, The Daily Front Row, et Vogue Business.

« Faire partie de ce concours a été d’autant plus passionnant qu’il offre une vision innovante des prochains grands stylistes, maquilleurs et coiffeurs », a déclaré Mme Sulmers. « J’ai apprécié de voir la diversité des participants, et leurs compétences sont inégalées. »

Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.glamhive.com/tiktok.

À propos de Glamhive

Glamhive a été fondée par l’entrepreneure Stephanie Sprangers en 2017 avec pour vision de démocratiser le style personnel, et en partant du postulat que la confiance qui accompagne le glamour ne devrait pas être réservée aux personnes riches et célèbres. L’expérience de style en ligne offre à toute personne disposant d’une connexion WiFi un accès à des stylistes qui lui fourniront le soutien dont elle a besoin pour devenir la meilleure version d’elle-même. La plateforme Glamhive est une plateforme transparente et de bout en bout, qui vise à aider les stylistes à développer leur réseau et leur activité commerciale, en mode 100 % virtuel.

À propos de Mary Kay & Mary Kay Global Design Studio

Mary Kay Ash, l’une des premières « briseuses de plafonds de verre », a fondé sa société de beauté il y a plus de 58 ans, avec trois objectifs : développer des opportunités enrichissantes pour les femmes, proposer des produits irrésistibles et rendre le monde meilleur. De ce rêve est née une entreprise qui représente aujourd’hui plusieurs milliards de dollars avec des millions de commerciaux indépendants dans près de 40 pays. Mary Kay a pour vocation d’investir dans la science qui sous-tend la beauté, ainsi que dans la fabrication haut de gamme de produits de soins de la peau, de cosmétiques de couleur et de parfums, tout en s’associant avec des organisations du monde entier pour engendrer un impact social positif. Mary Kay Global Design Studio est l’agence créative interne qui fait office d’incubateur de création pour les campagnes de mode, de création, de collaboration avec les influenceurs, et de stratégie de marque de Mary Kay, afin de transformer la conception des produits et contenants, ainsi que l’innovation numérique directement auprès des consommateurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur MaryKay.com.

