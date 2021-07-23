Prytek：QAssure Technologies和prooV™ Inc宣布合併

新加坡和倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--在建構先進技術及提供代管服務的企業策略指引下，Prytek正在推動旗下技術公司prooV™與亞洲領先的軟體測試公司QAssure進行合併，以此打造一個新的軟體測試部門。合併之後，Prytek將成為新公司的主要股東，針對全球市場提供軟體測試和prooV™概念即服務解決方案。Prytek在BOPaaS（業務營運平臺即服務）概念領域處於領先地位。BOPaaS能將企業整體營運分離出來，為企業提供採用Prytek技術的完整營運解決方案。Prytek集團在金融服務、網路和技術教育以及人力資源等多個領域推展業務，其BOPaaS概念有助於企業領導人專注於核心業務，將與銀行法規、軟體、教育等相關的需求全部外包給Prytek。

QAssure和prooV™宣布同意合併，新公司將沿用QAssure的名稱營運，由Durairaj Dhanasekaran擔任執行長。QAssure是市場領先的測試公司，總部位於新加坡，擁有持續測試技術平臺和代管服務能力。Prytek旗下的prooV™是全球首個也是唯一針對協力廠商軟體的端對端概念驗證平臺，使企業能夠在極短時間內以極低成本安全地評估和採用適當的新技術。雙方的服務互相結合後，將建構一個極其現代化的平臺，幫助企業加速開放創新及提升軟體測試水準，以跟上數位化轉型的步伐。合併後的新公司將在全球推展業務，並在亞洲、美國、歐洲、中東和非洲設立辦事處。此次合併彰顯出兩家公司在創新和協助客戶成功方面所擁有的一致承諾。

Prytek執行長Andrey Yashunsky表示：「透過此次合併，我們正在打造一家深度技術概念驗證和數位化品質保證平臺公司，幫助企業加速並快速追蹤開放式創新。依靠位於新加坡的先進的實作支援中心、位於以色列的研發團隊以及位於印度的離岸開發團隊，我們能夠彙集業界優秀人才，建構並提供卓越的技術和服務，以滿足全球客戶的需求。」

prooV™創辦人兼執行長Toby Olshanetsky補充道：「此次合併讓我們倍感振奮。prooV™建立了首個PoC即服務平臺，現在我們又第一個打造了完整的端對端解決方案，以協助企業採用新技術和創新。憑藉prooV™和QAssure的領先技術，我們可以為客戶提供360度的全方位服務：在POC之前、POC期間和POC之後，企業可以同時評估和測試多種技術，以便在進入生產階段之前預先確定應用所需的功能集、擴充容量挑戰、效能瓶頸和安全風險。」

據Technavio預測，自2021年至2025年，全球軟體測試服務市場有望成長344.9億美元，期間市場將以12.39%的年複合成長率加速成長。企業已開始越來越注重品質保證工作，而優異的品質可以透過實作敏捷解決方案來獲得，因此企業將在最新的品質保證和軟體測試服務上進行大量投資。

關於QAssure：

QAssure Technologies是一家總部位於新加坡的獨立軟體測試公司，於2005年成立。公司致力於專業的品質保證工程和測試服務，擁有持續的自主確認和驗證平臺，在印度、馬來西亞、印尼和美國市場的業務正在不斷攀升當中。QAssure Technologies具有由價值驅動的強大的領域知識、平臺和卓越的技術能力，以及快速擴張的、可提供領先IT解決方案的策略聯盟，並能夠將這些優勢有效結合。我們不斷擴大的全球市場版圖使我們能夠透過多種交付模式和專業資源滿足軟體測試的需求。

關於Proov：

prooV™是全球首個也是唯一一個適用於協力廠商軟體的端對端概念驗證平臺，可幫助企業在極短時間內以極低成本安全地評估和採用適當的新技術。公司將PoC過程整合到一個端對端的生態系統中。透過簡化的設定和單點整合技術，prooV幫助企業在幾天而非數月內完成PoC過程，以同時

執行多個PoC，並快速評估來自預先篩選的供應商的不同技術解決方案。對任何正在尋求快速創新的組織機構而言，prooV都是首選解決方案。

關於Prytek：

Prytek是一家跨國技術集團，致力於透過BOPaaS（業務營運平臺即服務）建立深度技術和SaaS解決方案。BOPaaS是深度技術解決方案與代管服務和資本相結合的成果，可將企業整體營運分離出來，以建構符合未來需求的更高效的業務。在產業專家的領導下，Prytek在金融服務、網路和技術教育以及人力資源領域推展業務並打造生態系統。

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