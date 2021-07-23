Prytek：QAssure Technologies和prooV™ Inc宣布合并

新加坡和伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--在构建先进技术及提供托管服务的企业战略指引下，Prytek正在推进旗下技术公司prooV™与亚洲领先的软件测试公司QAssure进行合并，以此打造一个新的软件测试部门。合并之后，Prytek将成为新公司的主要股东，面向全球市场提供软件测试和prooV™概念即服务解决方案。Prytek在BOPaaS（业务运营平台即服务）概念领域处于领先地位。BOPaaS能将企业整体运营分离出来，为企业提供基于Prytek技术的完整的运营解决方案。Prytek集团在金融服务、网络和技术教育以及人力资源等多个领域开展业务，其BOPaaS概念有助于企业领导人专注于核心业务，将与银行法规、软件、教育等相关的需求全部外包给Prytek。

QAssure和prooV™宣布同意合并，新公司将沿用QAssure的名称运营，由Durairaj Dhanasekaran任首席执行官。QAssure是市场领先的测试公司，总部位于新加坡，拥有持续测试技术平台和托管服务能力。Prytek旗下的prooV™是全球首个也是唯一针对第三方软件的端到端概念验证平台，使企业能够在极短时间内以极低成本安全地评估和采用适当的新技术。双方的服务互相结合后，将构建一个极其现代化的平台，帮助企业加速开放创新及提升软件测试水平，以跟上数字化转型的步伐。合并后的新公司将在全球开展业务，并在亚洲、美国、欧洲、中东和非洲设有办事处。此次合并彰显出两家公司在创新和助力客户成功方面所拥有的一致承诺。

Prytek首席执行官Andrey Yashunsky表示：“通过此次合并，我们正在打造一家深度技术概念验证和数字化质量保证平台公司，帮助企业加速并快速跟踪开放式创新。依托位于新加坡的先进的实施支持中心、位于以色列的研发团队以及位于印度的离岸开发团队，我们能够汇集业界优秀人才，构建并提供卓越的技术和服务，以满足全球客户的需求。”

prooV™首席执行官及联合创始人Toby Olshanetsky补充道：“此次合并让我们倍感振奋。prooV™建立了首个PoC即服务平台，现在我们又第一个打造了完整的端到端解决方案，以协助企业采用新技术和创新。凭借prooV™和QAssure的领先技术，我们可以为客户提供360度的全方位服务：在POC之前、POC期间和POC之后，企业可以同时评估和测试多种技术，以便在进入生产阶段之前预先确定应用所需的功能集、扩容挑战、性能瓶颈和安全风险。”

据Technavio预测，自2021年至2025年，全球软件测试服务市场有望增长344.9亿美元，期间市场将以12.39%的复合年增长率加速增长。企业已开始越来越注重质量保证工作，而优异的质量可以通过实施敏捷解决方案来获得，因此企业将在最新的质量保证和软件测试服务上进行大量投资。

关于QAssure：

QAssure Technologies是一家总部位于新加坡的独立软件测试公司，于2005年成立。公司致力于专业的质量保证工程和测试服务，拥有持续的自主确认和验证平台，在印度、马来西亚、印度尼西亚和美国市场的业务正在不断攀升当中。QAssure Technologies具有由价值驱动的强大的领域知识、平台和卓越的技术能力，以及快速扩张的、可提供领先IT解决方案的战略联盟，并能够将这些优势强强结合。我们不断扩大的全球市场覆盖度使我们能够通过多种交付模式和专业资源满足软件测试的需求。

关于Proov：

prooV™是全球首个也是唯一一个面向第三方软件的端到端概念验证平台，可帮助企业在极短时间内以极低成本安全地评估和采用适当的新技术。公司将PoC过程整合到一个端到端的生态系统中。通过简化的配置和单点集成技术，prooV帮助企业在几天而非数月内完成PoC过程，以同时运行多个PoC，并快速评估来自预先筛选的供应商的不同技术解决方案。对任何正在寻求快速创新的组织机构而言，prooV都是首选解决方案。

关于Prytek：

Prytek是一家跨国技术集团，致力于通过BOPaaS（业务运营平台即服务）建立深度技术和SaaS解决方案。BOPaaS是深度技术解决方案与托管服务和资本相结合的成果，可将企业整体运营分离出来，以构建面向未来的更高效的业务。在行业专家的领导下，Prytek在金融服务、网络和技术教育以及人力资源领域开展业务并打造生态系统。

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