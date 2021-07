SINGAPORE & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--In lijn met de strategie van Prytek voor het bouwen van technologieën en het leveren van beheerde services, bouwt het een nieuwe softwaretestarm door zijn eigen technologische bedrijf prooV™ samen te voegen met QAssure, een toonaangevend in Azië gevestigd softwaretestbedrijf. Na de fusie zal Prytek de grootste aandeelhouder zijn die softwaretests en prooV™ of Concept as a Service aan de wereldmarkt levert. Prytek is toonaangevend met het concept van BOPaaS (Business Operating Platform as Service), waarbij het hele operaties van bedrijven weghaalt en hen een volledige operationele oplossing biedt op basis van Prytek-technologieën. De groep opereerde in verschillende sectoren zoals de financiële dienstverlening, Cyber & Tech Education en HR-sectoren. Dit concept helpt CEO’s zich te concentreren op hun kernactiviteiten en alle bankregelgeving, software en onderwijsvereisten uit te besteden aan Prytek.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.