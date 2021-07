Prytek : QAssure Technologies et prooV™ Inc annoncent leur fusion

SINGAPOUR et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Conformément à sa stratégie, qui consiste à développer de nouvelles technologies et à proposer des services gérés, Prytek lance une nouvelle branche de tests logiciels en fusionnant prooV™, sa propre société technologique, avec QAssure, une société de premier plan en Asie pour les tests logiciels. Après la fusion, Prytek en sera le principal actionnaire et proposera des tests logiciels ainsi que des prooV™ de concept en tant que service sur le marché international. Prytek est à l’avant-garde du concept BOPaaS (entreprise basée sur le modèle plateforme en tant que service) : cela consiste à décharger les entreprises de l’ensemble de leurs opérations en leur proposant une solution opérationnelle complète grâce aux technologies de Prytek. Le groupe propose ses services dans plusieurs secteurs, comme les services financiers, l’éducation cybernétique et technologique, et les ressources humaines. Ce concept aide les PDG à se concentrer sur leur activité principale et à sous-traiter à Prytek l’ensemble de leurs obligations en matière de réglementations bancaires, de logiciels et de formation.

QAssure et prooV™ ont annoncé s’être mis d’accord pour fusionner sous le nom de QAssure, Durairaj Dhanasekaran en occupant le poste de PDG. La société QAssure, leader sur le marché pour les tests logiciels, a basé son siège social à Singapour et dispose d’une plateforme technologique de tests en continu ainsi que d’une capacité de services gérés. prooV™, société détenue par Prytek, est la seule et unique plateforme de preuve de concept de bout en bout consacrée aux logiciels tiers, permettant aux entreprises du monde entier d’évaluer et d’adopter les nouvelles technologies qui leur conviennent, en toute sécurité, pour une fraction du temps et du coût habituellement requis. Une fois ces services combinés, il s’agira de la plateforme la plus moderne disponible, venant accélérer l’innovation ouverte et transformer les tests logiciels afin de ne pas se laisser distancer par la transformation numérique. L’entité combinée disposera d’une présence mondiale, avec des bureaux en Asie, aux États-Unis ainsi que dans la région EMEA. Cette intégration reflète l’engagement partagé par les deux sociétés envers l’innovation et la réussite de leurs clients.

Andrey Yashunsky, PDG de Prytek, a déclaré : « Avec cette fusion, nous créons une société offrant une plateforme d’assurance numérique et de preuve de concept deep tech, pour accélérer et donner de l’élan à l’innovation ouverte. Grâce à un centre d’assistance robuste à Singapour pour aider à la mise en œuvre, à une équipe de R&D en Israël et à une équipe de développement en Inde, nous serons en mesure de rassembler les meilleurs esprits pour développer et proposer de superbes services et technologies répondant aux besoins des clients du monde entier. »

Toby Olshanetsky, PDG et cofondateur de prooV™, a ajouté : « Cette fusion nous remplit d’enthousiasme. Avec prooV™, nous avons créé la première plateforme “preuve de concept en tant que service” et nous créons aujourd’hui la première solution complète de bout en bout pour l’adoption des technologies et innovations. Grâce à prooV™ et QAssure, nous proposons une offre à 360° : que ce soit avant, pendant ou après la preuve de concept, les entreprises peuvent évaluer et tester simultanément de nombreuses technologies afin d’identifier les ensembles de fonctionnalités, les problèmes de mise à l’échelle, les goulots d’étranglement venant limiter les performances, ou encore les risques en matière de sécurité, avant de faire passer une application à la phase de production. »

Selon Technavio, le marché mondial des services de tests logiciels pourrait connaître une croissance de 34,49 milliards de dollars US au cours de la période 2021-2025, et le marché devrait connaître un taux de croissance annuel composé de 12,39 %. Les entreprises ont commencé à se concentrer de plus en plus sur l’assurance qualité, que l’on peut obtenir grâce à la mise en œuvre de solutions agiles, ce qui entraîne des investissements de poids pour faire progresser les derniers services de tests logiciels et d’assurance qualité.

À propos de QAssure :

QAssure Technologies est une société indépendante de tests logiciels. Fondée en 2005 et disposant d’un siège social à Singapour et d’une présence croissante en Inde, en Malaisie, en Indonésie et aux États-Unis, QAssure Technologies offre des services spécialisés d’ingénierie et de tests d’assurance qualité grâce à sa plateforme autonome de validation et de vérification en continu. QAssure Technologies associe des alliances stratégiques florissantes pour les solutions informatiques de pointe et la combinaison essentielle d’une connaissance solide du domaine, de plateformes et de capacités techniques exceptionnelles axées sur la valeur. Notre présence mondiale en pleine expansion nous permet de répondre aux demandes de tests logiciels grâce à des modèles polyvalents et à des ressources spécialisées.

À propos de prooV :

prooV™ est la seule et unique plateforme de preuve de concept de bout en bout consacrée aux logiciels tiers, permettant aux entreprises du monde entier d’évaluer et d’adopter les nouvelles technologies qui leur conviennent, en toute sécurité, pour une fraction du temps et du coût habituellement requis. prooV consolide le processus de preuve de concept en un seul écosystème de bout en bout. Avec sa configuration simplifiée et son point d’intégration unique, prooV permet aux entreprises de réussir leur preuve de concept en quelques jours plutôt qu’en quelques mois, de réaliser plusieurs preuves de concept simultanément, et d’évaluer rapidement différentes solutions technologiques offertes par des vendeurs présélectionnés. prooV est la solution indispensable pour toute organisation qui cherche à donner de l’élan à ses capacités d’innovation.

À propos de Prytek :

Prytek est un groupe technologique multinational qui développe des technologies de pointe et des solutions SaaS par l’intermédiaire d’une BOPaaS (entreprise basée sur le modèle plateforme en tant que service), combinaison de solutions technologiques de pointe, de services gérés et de capitaux, ce qui lui permet de réaliser en sous-traitance des opérations entières afin de créer les entreprises plus efficaces du futur. Dirigé par des experts du secteur, Prytek est à l’origine d’entreprises et d’écosystèmes dans les secteurs des services financiers, de l’éducation cybernétique et technologique et des ressources humaines.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.