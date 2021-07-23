Andersen Global攜手Nelsons Law Firm繼續擴張加勒比海業務

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--繼在開曼群島建立業務後，Andersen Global又與Nelsons Law Firm達成合作協定，繼續擴展現有的加勒比海業務版圖。

Nelsons Law Firm成立於1994年，由管理合夥人Steven Barrie領導，為客戶提供全方位法律服務，執業領域包括企業與商務、移民與本地授權許可、訴訟與破產、私人客戶服務與信託、財產和刑法等。

Steven表示：「我們以關係為導向，致力於提供符合客戶最佳利益的客製化、無縫服務。隨著我們繼續為當地和國際客戶提供一流解決方案，與Andersen Global合作，為我們提供了與志同道合的人士合作的機會。」

Andersen Global董事長兼Andersen執行長Mark Vorsatz表示：「Nelsons的加入可強化我們在加勒比海地區的其他合作公司，他們的品質已在我們迄今與其一起進行的工作中展現。我相信，我們的協同合作將帶來獨立、全面的客戶解決方案。」

Andersen Global是一家國際聯盟型組織，其成員公司在法律上各自獨立，並由世界各地的稅務和法律專業人士組成。Andersen Global於2013年由美國成員公司Andersen Tax LLC成立，目前在全球擁有逾8,000名專業人士，並透過其成員公司和合作公司在逾281個地點發展業務。

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