Andersen Global携手Nelsons Law Firm继续在加勒比地区扩张

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--继在开曼群岛建立业务后，Andersen Global又与Nelsons Law Firm达成合作协议，继续拓展现有加勒比业务版图。

Nelsons Law Firm成立于1994年，由管理合伙人Steven Barrie领导，为客户提供全方位法律服务，执业领域包括企业与商务、移民与本地许可、诉讼与破产、私人客户服务与信托、财产和刑法等。

Steven表示：“我们以关系为导向，致力提供符合客户最佳利益的定制、无缝服务。随着我们继续为当地和国际客户提供一流解决方案，与Andersen Global合作，为我们提供了与志同道合的人士合作的机会。”

Andersen Global董事长兼Andersen首席执行官Mark Vorsatz表示：“Nelsons的加入是对我们在加勒比地区其他合作公司的补充，他们的品质已在我们迄今与其一起开展的工作中显现。我相信，我们的协同合作将带来独立、全面的客户解决方案。”

Andersen Global是一家国际联盟型组织，其成员公司在法律上各自独立，并由世界各地的税务和法律专业人士组成。Andersen Global于2013年由美国成员公司Andersen Tax LLC牵头成立，目前在全球拥有逾8,000名专业人士，并通过其成员公司和合作公司在逾281个地点开展业务。

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