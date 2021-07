Stap & Repeat—De TikTok mode reality-wedstrijd van Glamhive en Mary Kay Global Design Studio—is een ware blikvanger op de virtuele catwalk

Glamhive and the Mary Kay Global Design Studio have partnered to create Step & Repeat as a global stage open to anyone who wants to get recognized for their incredible talents in wardrobe, makeup, and hair styling.

SEATTLE EN LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Lichten. Camera. Mode. Stap & Repeat, een unieke fashion reality-wedstrijd die wordt georganiseerd op TikTok, trekt momenteel de aandacht op virtuele catwalks over de hele wereld. De wedstrijd, gecreëerd door Glamhive en de vooruitstrevende denkers van de Mary Kay Global Design Studio, tilt professionals in garderobe, make-up en haarstylisten op elk carrièreniveau naar een hoger niveau in een vriendelijke, ondersteunende en inspirerende stijlwedstrijd en mentorschapsprogramma van vijf weken op het steeds groter wordende sociale media-platform TikTok.

Sinds de onthulling op 22 juni heeft Step & Repeat de apparaten van miljoenen TikTok-gebruikers wereldwijd bereikt, resulterend in deelname in meer dan 30 landen. Elke week kondigt, Johnny Wujek (beroemde klanten waaronder Katy Perry en Mariah Carey), presentator van Step & Repeat een thema-uitdaging aan, waarmee zowel amateur- als ervaren stylisten over de hele wereld worden gewaarschuwd dat het tijd is om creatief te worden en buiten de kast te denken.

“Ik vind het geweldig dat we een wereldwijd creatief platform en beweging kunnen laten zien”, zei Wujek.

“Het was zo leuk om te zien hoe mensen elk thema en elke uitdaging op hun eigen persoonlijke manier interpreteren. Mode gaat over het samenbrengen van mensen om alles te vieren wat de glamour vormt: van de kleding tot de make-up en het haar.”

Elke ronde brengen beroemde juryleden Nicole Chavez (beroemde klanten waaronder Scarlett Johansson en Kristen Bell), Claire Sulmers (oprichter van Fashion Bomb Daily) en Andrew Fitzsimmons (beroemde waaronder de Kardashians) een duet aan met enkele van de inzendingen en bepalen uiteindelijk de winnaars. Elke winnaar ontvangt een geldprijs en een mentorsessie van een uur met een van de negentien marktleiders.

“Dit was een leuke, nieuwe manier om contact te maken en te communiceren met gevestigde creatievelingen en het beste opkomende talent”, zei Chavez. “Ik vind het heerlijk om mijn ervaring te delen en de volgende generatie aan te moedigen om de top te bereiken.”

Tijdens de mentorsessies krijgen winnaars 1:1 coaching bij het creëren van een bedrijf rond make-up, haar of stijl, of misschien wel alle drie.

“Ik vond het geweldig om een van de ongelooflijke winnaars van de Step & Repeat TikTok-uitdaging te begeleiden”, zei Brian Underwood, directeur schoonheid en welzijn voor Oprah Daily. “Het was een enerverende ervaring om te horen over haar creatieve traject, de uitdagingen waarmee ze het afgelopen jaar werd geconfronteerd en haar inspirerende plan voor de toekomst. En ik was zo onder de indruk van de content die ze maakte. Dit zijn de creatieve geesten van morgen.”

De deelnemers zijn niet alleen toeschouwers, ze bouwen hun persoonlijke bedrijf op en leren via de experts van Step & Repeat. Stephanie Sprangers, oprichter en CEO van Glamhive, zegt dat het zo is bedoeld.

“Onze visie voor deze show is om de kracht van entertainmentcontent te benutten en te combineren met groots talent en door gebruikers gegenereerde content”, zegt Sprangers. “Het draait allemaal om inclusiviteit en kansen. Winnaars krijgen de kans op een gesprek dat echt levensveranderend kan zijn. Dat is waar iedereen het meest enthousiast over is.”

De creativiteit gaat door in de laatste week van de wedstrijd, aangezien de kroon op creativiteit zal culmineren in de meest intrigerende uitdaging tot nu toe: afgewezen Met Gala-thema's.

“Het was opmerkelijk om het niveau van talent tijdens dit proces te zien”, zei Fitzsimmons. “Sociale media is een geweldige gelijkmaker omdat het iedereen met een talent en een droom in staat stelt om hun werk op wereldwijde schaal te delen. Het was zo boeiend om wereldwijde invloeden weerspiegeld te zien tijdens deze wedstrijd.”

Stap & Repeat is al begonnen om de aandacht van TikTok-gebruikers te trekken, met meer dan 1,5 miljoen views en was uitgelicht in de UK Daily Mail, The Daily Front Row en Vogue Business.

“Deelnemen aan deze wedstrijd was spannend en biedt een innovatieve kijk op de volgende grote stylisten, make-upartiesten en haarstylisten”, zei Sulmers. “Ik heb genoten van de diversiteit aan deelnemers en hun vaardigheden zijn ongeëvenaard.”

Bezoek voor meer informatie https://www.glamhive.com/tiktok.

Over Glamhive

Glamhive werd in 2017 opgericht door ondernemer Stephanie Sprangers met de visie om persoonlijke styling te democratiseren en het uitgangspunt dat het vertrouwen dat gepaard gaat met glamour niet uitsluitend voorbehouden moet zijn aan de 'rich and famous'. De online stylingervaring geeft iedereen met wifi-verbinding toegang tot stylisten die hen de ondersteuning zullen bieden die nodig is om de beste versie van henzelf te zijn. Het Glamhive-platform is een naadloos end-to-end-platform voor stylisten dat hen helpt hun netwerk en hun zaken uit te breiden, 100% virtueel.

Over Mary Kay en Mary Kay Global Design Studio

Als een van de eersten die door het ‘glazen plafond’ braken, heeft Mary Kay Ash haar schoonheidsbedrijf meer dan 58 jaar geleden met drie doelen opgericht: goede kansen bieden aan vrouwen, onweerstaanbare producten aanbieden en de wereld verbeteren. Die droom is uitgegroeid tot een miljardenbedrijf met miljoenen onafhankelijke verkoopmedewerkers in bijna 40 landen. Mary Kay is toegewijd aan het investeren in de wetenschap achter schoonheid en het produceren van hoogwaardige huidverzorging, kleurcosmetica en parfums en samenwerken met organisaties van over de hele wereld om een positieve sociale impact te creëren. De Mary Kay Global Design Studio is het interne creatieve bureau dat dient als creatieve broedplaats voor de samenwerkingen en merkcampagnes van Mary Kay op het gebied van mode, ontwerpers en influencers, om product- en verpakkingsontwerp en consumentgerichte digitale innovatie te transformeren. Meer informatie is te vinden op MaryKay.com.

