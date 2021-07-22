「全球領先的數位化社會」愛沙尼亞選擇Everbridge的解決方案，為全國公共預警系統提供支援

挪威奧斯陸--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--重大事件管理(CEM)的全球領導者Everbridge, Inc.(NASDAQ: EVBG)今天宣布，愛沙尼亞選擇了該公司的全國公共預警解決方案，以在緊急情況發生時幫助確保該國居民和遊客的安全並讓他們及時得到通知。愛沙尼亞擁有130萬居民，年遊客量達320萬人次，被《連線》(Wired)雜誌評為「全球領先的數位化社會」。愛沙尼亞建立了高效率、安全、透明的生態系統，其中99%的政府服務透過線上方式提供，包括眾多幫助因應新冠疫情危機的數位化解決方案。

愛沙尼亞將部署Everbridge的解決方案，為其人群預警系統提供支援。該國將採用Everbridge的新一代端對端公共預警解決方案，該解決方案具有獨特的多通道前端控制台，能夠透過社區廣播和適地性簡訊(SMS)警報等方式發送全國預警資訊。愛沙尼亞將採用適地性簡訊通道，以確保該國在符合歐洲電子通信法規第110條要求的前提下實施和啟動綜合公共預警系統。

愛沙尼亞政府經濟事務與通信部下屬基金會RIKS的執行長Sven Heil表示：「我們必須確保擁有多種強大、可靠的方法來通知公眾，提醒他們注意惡劣天氣、森林火災和病毒大流行等威脅。Everbridge符合我們在公共預警系統方面的所有嚴格要求，並提供易用、安全、全面的解決方案。重要的是，Everbridge證明了他們有能力滿足我們緊迫的交付時間要求。該系統將幫助我們改善社區安全，對此我們非常滿意。」

Everbridge公共預警解決方案副總裁Valerie Risk表示：「愛沙尼亞是數位化轉型領域的全球領導者，並因此享有盛譽，我們很榮幸能夠為該國的全國公共預警系統提供支援。相較其他任何供應商，Everbridge目前為更多的歐洲國家提供支援。我們在緊急預警領域擁有數十年的豐富經驗，為各國政府提供可靠、安全和定位精準的方法來保護廣大民眾。我們高度讚賞愛沙尼亞為確保其公民安全所採取的開創性做法。」

愛沙尼亞緊急警報系統的實施將鞏固Everbridge作為全球民眾公共預警解決方案領導者的地位，公司的解決方案已被全球主要地區的1,500多個直轄市、縣、市、州和國家使用，涵蓋歐洲、亞洲、大洋洲、中東、非洲和美洲。Everbridge擁有多於其他任何供應商的全國性部署專案，並為許多科技發達的國家提供公共預警系統，包括瑞典、挪威、冰島、希臘、荷蘭、英國、新加坡、紐西蘭、澳洲、秘魯，以及中東和非洲的多個國家；整個州層級的部署包括加州、紐約、安德拉邦、喀拉拉邦、佛羅里達州、奧里薩邦、康乃狄克州、佛蒙特州、麻塞諸塞州、華盛頓特區以及美屬維爾京群島；縣級部署包括美國50個州中的49個州下屬的多個縣、加拿大的所有省下屬的各縣、全球多個大都市下屬的縣。公司的系統還為人口最多的原住民和土著提供支援，包括美國原住民、第一民族部落，以及其他土著人口。此外，Everbridge還為美國聯邦政府提供綜合公共警報與預警系統(IPAWS)閘道的前端，以作為政府自有通信通道的補充，該系統支援在美國發布即時緊急警報和國家級警報(Presidential Alert)。

此項合約是透過Everbridge與愛沙尼亞的當地公司Levira的合作獲得的。這家當地數位服務提供者總部位於首都塔林，是愛沙尼亞主要的電視和無線電網路營運商，擁有該國首屈一指的資料中心。

Everbridge的平臺結合了社區廣播、適地性簡訊服務、以位址和群組為基礎的多通道警報技術，可針對自然災害、恐怖攻擊、網路攻擊和其他安全事件等廣泛威脅提供重大事件管理功能。例如，在新冠疫情爆發初期，挪威全國民眾都收到了相關的重要提醒。利用Everbridge公共預警平臺，挪威衛生總局成功地向挪威近550萬部手機發送了訊息。該局還以英文、法文、德文、西班牙文、波蘭文和俄文與在該國境內漫遊的所有非挪威居民手機進行了通訊，以此為外國公民提供重要指示。

Everbridge最新的公共預警中心滿足並超越了所有尋求先進預警解決方案以保障其公民和遊客安全的公共機構的需求，可提供符合歐盟指令的系統，以及更複雜的混合和多通道警報和預警平臺。公司最近還公布了一項新專利，該專利是基於實現端對端多媒體民眾預警功能方面的創新性工作而取得的。它是Everbridge 市場領先的民眾預警解決方案套件中的160多項專利之一，強調透過結合5G、社區廣播和多媒體等形式發送警報的必要性。在公共預警系統與5G技術的整合方面，Everbridge繼續處於領先位置。

Everbridge公共預警系統充分利用現有電信基礎建設，不需要目標民眾選擇是否加入，可涵蓋地理區域內的每個人，以降低災害風險。該系統支援第一線應變人員通訊，透過分析災害通訊的有效性來決定後續的減災活動。該平臺完全符合包括GDPR在內的資料隱私法規，讓公共安全機構能夠在幾秒鐘內向任何設備發送警報，過程中不涉及分享任何個人詳細資訊，如姓名或電話號碼等。

最近，Everbridge邀請了一些全球知名的公共預警技術專家來參加其舉辦的全球通往復甦之路領導人高峰會。會議期間舉辦了多場專題會，美國前總統克林頓和小布希、美國前國務卿歐布萊特博士、維珍集團創辦人理查·布蘭森爵士、歐洲緊急任務協會(EENA)的代表，以及來自澳洲、加拿大和美國的政府官員、市長和緊急應變管理專業人士等發表了主題演講，並對全民預警方面的最佳實務進行了深入討論。

關於Everbridge

Everbridge, Inc.(NASDAQ: EVBG)是一家提供企業級應用程式的全球軟體公司，公司產品可以自動執行並加快組織對重大事件的行動回應，以確保人員安全和組織正常營運(Keep People Safe and Organizations Running™)。在隨機目標槍擊、恐怖攻擊或惡劣天氣條件等公共安全威脅，以及IT服務中斷、網路攻擊等關鍵業務事件，或者產品召回或供應鏈中斷等其他事件期間，全球逾5,700家客戶仰賴該公司的重大事件管理平臺，以快速、可靠地匯總並評估威脅資料，確定處於風險中的人員位置以及能夠提供救援服務的回應者，透過安全交付到100多種不同的通訊方式來自動執行預先定義的通訊流程，並追蹤回應計畫執行進度。Everbridge為全美10個最大的城市中的8個、全美10家最大投資銀行中的9家、北美最繁忙50個機場中的47個、全球10家最大的顧問公司中的9家、全球10家最大的汽車製造商中的8家、全美10家最大的醫療提供者中的9家，以及全球10家最大的科技公司中的7家提供服務。Everbridge總部位於波士頓，在全球20個城市設有辦事處。如需瞭解更多資訊，請造訪www.everbridge.com。

有關前瞻性陳述的警示語言

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》中「安全港」條款下定義的「前瞻性陳述」，包括但不限於有關我們關鍵通訊和企業安全應用程式以及我們的整體業務的預期機會和逞長趨勢、我們的市場機會、我們對產品銷售的期望、保持市場領先地位和擴大我們爭奪客戶的市場的目標，以及對財務業績的預期影響的陳述。這些前瞻性陳述是在本新聞稿發布之日做出的，其依據是當前的期望、估計、預測和預測以及管理階層的信念和假設。這些前瞻性陳述可透過「期望」、「預期」、「應該」、「認為」、「目標」、「專案」、「目的」、「估計」、「潛力」、「預測」、「可能」、「將要」、「可以」、「打算」等詞彙、這些術語的變體或否定及類似表述加以識別。前瞻性陳述受到多種風險和不確定性的影響，其中許多涉及我們無法控制的因素或情況。由於眾多因素，我們的實際結果可能與前瞻性陳述中陳述或暗示的結果截然不同，這些因素包括但不限於：我們的產品和服務能夠按預期執行並滿足客戶期望的能力；我們成功整合可能收購的業務和資產的能力；我們吸引新客戶並保持和增加向現有客戶銷售的能力；我們提升大眾通報應用程式銷售的能力和/或其他應用程式銷售的能力；針對性和與環境相關的關鍵通訊市場或相關監管環境的發展；我們對市場機會和市場成長的估計可能被證明不準確；我們過去未能實現持續獲利，以及將來可能無法實現或維持獲利；新客戶的銷售週期漫長且不可預測；我們業務的性質使我們面臨固有的責任風險；我們吸引、整合和留住高素質人才的能力；我們與通路合作夥伴和技術合作夥伴維持成功關係的能力；我們有效管理成長的能力；我們因應競爭壓力的能力；與個人身分資訊的隱私和安全有關的潛在責任；我們保護智慧財產權的能力，以及在提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中討論的我們的風險因素中詳述的其他風險，包括但不限於我們於2021年2月26日向SEC呈交的截至2020年12月31日的Form 10-K年報。本新聞稿中包含的前瞻性陳述僅代表我們在本新聞稿發布之日的看法。我們不承擔對任何前瞻性陳述進行任何更新或修訂的義務，無論是因為出現新資訊、發生未來事件或其他原因。在本新聞稿發布之日後的任何日期，均不得依賴這些前瞻性陳述，認為其反映了我們的觀點。

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