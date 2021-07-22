“全球领先的数字化社会”爱沙尼亚选择Everbridge的解决方案，为全国公共预警系统提供支持

挪威奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--重大事件管理(CEM)的全球领导者Everbridge, Inc.(NASDAQ: EVBG)今天宣布，爱沙尼亚选择了该公司的全国公共预警解决方案，以在紧急情况发生时帮助确保该国居民和游客的安全并让他们及时得到通知。爱沙尼亚拥有130万居民，年游客量达320万人次，被《连线》(Wired)杂志评为“全球领先的数字化社会”。爱沙尼亚建立了高效、安全、透明的生态系统，其中99%的政府服务通过在线方式提供，包括众多帮助应对新冠疫情危机的数字化解决方案。

爱沙尼亚将部署Everbridge的解决方案，为其人群预警系统提供支持。该国将采用Everbridge的新一代端到端公共预警解决方案，该解决方案具有独特的多通道前端控制台，能够通过小区广播和基于位置的短信(SMS)警报等方式发送全国预警信息。爱沙尼亚将采用基于位置的短信通道，以确保该国在符合欧洲电子通信法规第110条要求的前提下实施和启动综合公共预警系统。

爱沙尼亚政府经济事务与通信部下属基金会RIKS的首席执行官Sven Heil表示：“我们必须确保拥有多种强大、可靠的方法来通知公众，提醒他们注意恶劣天气、森林火灾和病毒大流行等威胁。Everbridge符合我们在公共预警系统方面的所有严格要求，并提供易用、安全、全面的解决方案。重要的是，Everbridge证明了他们有能力满足我们紧迫的交付时间要求。该系统将帮助我们改善社区安全，对此我们非常满意。”

Everbridge公共预警解决方案副总裁Valerie Risk表示：“爱沙尼亚是数字化转型领域的全球领导者，并因此享有盛誉，我们很荣幸能够为该国的全国公共预警系统提供支持。相比其他任何供应商，Everbridge目前为更多的欧洲国家提供支持。我们在紧急预警领域拥有数十年的丰富经验，为各国政府提供可靠、安全和定位精准的方法来保护广大民众。我们高度赞赏爱沙尼亚为确保其公民安全所采取的开创性做法。”

爱沙尼亚紧急警报系统的实施将巩固Everbridge作为全球民众公共预警解决方案领导者的地位，公司的解决方案已被全球主要地区的1,500多个直辖市、县、市、州和国家使用，覆盖欧洲、亚洲、大洋洲、中东、非洲和美洲。Everbridge拥有多于其他任何供应商的全国性部署项目，并为许多科技发达的国家提供公共预警系统，包括瑞典、挪威、冰岛、希腊、荷兰、英国、新加坡、新西兰、澳大利亚、秘鲁，以及中东和非洲的多个国家；整个州级别的部署包括加州、纽约、安得拉邦、喀拉拉邦、佛罗里达州、奥里萨邦、康涅狄格州、佛蒙特州、马萨诸塞州、华盛顿特区以及美属维尔京群岛；县级部署包括美国50个州中的49个州下属的多个县、加拿大的所有省下属的各县、全球多个大都市下属的县。公司的系统还为人口最多的原住民和土著提供支持，包括美国原住民、第一民族部落，以及其他土著人口。此外，Everbridge还为美国联邦政府提供综合公共警报与预警系统(IPAWS)网关的前端，以作为政府自有通信通道的补充，该系统支持在美国发布实时紧急警报和总统警报(Presidential Alert)。

此项合同是通过Everbridge与爱沙尼亚的本土公司Levira的合作获得的。这家本地数字服务提供商总部位于首都塔林，是爱沙尼亚主要的电视和无线电网络运营商，拥有该国首屈一指的数据中心。

Everbridge的平台结合了小区广播、基于位置的短信服务、基于地址和群组的多通道警报技术，可针对自然灾害、恐怖袭击、网络攻击和其他安全事件等广泛威胁提供重大事件管理功能。例如，在新冠疫情爆发初期，挪威全国民众都收到了相关的重要提醒。利用Everbridge公共预警平台，挪威卫生总局成功地向挪威近550万部手机发送了消息。该局还以英语、法语、德语、西班牙语、波兰语和俄语与在该国境内漫游的所有非挪威居民手机进行了通信，以此为外国公民提供重要指示。

Everbridge最新的公共预警中心满足并超越了所有寻求先进预警解决方案以保障其公民和游客安全的公共机构的需求，可提供符合欧盟指令的系统，以及更复杂的混合和多通道警报和预警平台。公司最近还公布了一项新专利，该专利是基于实现端到端多媒体民众预警功能方面的创新性工作而取得的。它是Everbridge 市场领先的民众预警解决方案套件中的160多项专利之一，强调通过结合5G、小区广播和多媒体等形式发送警报的必要性。在公共预警系统与5G技术的整合方面，Everbridge继续处于领跑位置。

Everbridge公共预警系统充分利用现有电信基础设施，不需要目标民众选择是否加入，可覆盖地理区域内的每个人，以降低灾害风险。该系统支持第一响应者通信，通过分析灾害通信的有效性来决定后续的减灾活动。该平台完全符合包括GDPR在内的数据隐私法规，让公共安全机构能够在几秒钟内向任何设备发送警报，过程中不涉及分享任何个人详细信息，如姓名或电话号码等。

最近，Everbridge邀请了一些全球知名的公共预警技术专家来参加其举办的全球通往复苏之路领导人峰会。会议期间举办了多场专题会，美国前总统克林顿和小布什、美国前国务卿奥尔布赖特博士、维珍集团创始人理查德·布兰森爵士、欧洲紧急号码协会(EENA)的代表，以及来自澳大利亚、加拿大和美国的政府官员、市长和应急管理专业人士等发表了主题演讲，并对全民预警方面的最佳实践进行了深入讨论。

关于Everbridge

Everbridge, Inc.(NASDAQ: EVBG)是一家提供企业级应用的全球软件公司，公司产品可以自动执行并加快组织对重大事件的行动响应，以确保人员安全和组织正常运营(Keep People Safe and Organizations Running™)。在随机目标枪击、恐怖袭击或恶劣天气条件等公共安全威胁，以及IT服务中断、网络攻击等关键业务事件，或者产品召回或供应链中断等其他事件期间，全球逾5,700家客户仰赖该公司的重大事件管理平台，以快速、可靠地汇总并评估威胁数据，确定处于风险中的人员位置以及能够提供救援服务的响应者，通过安全交付到100多种不同的通信方式来自动执行预定义的通信流程，并跟踪响应计划执行进度。Everbridge为全美10个最大的城市中的8个、全美10家最大投资银行中的9家、北美最繁忙50个机场中的47个、全球10家最大的咨询公司中的9家、全球10家最大的汽车制造商中的8家、全美10家最大的医疗提供商中的9家，以及全球10家最大的科技公司中的7家提供服务。Everbridge总部位于波士顿，在全球20个城市设有办事处。如需了解更多信息，请访问www.everbridge.com。

有关前瞻性陈述的警示语言

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法案》中“安全港”条款下定义的“前瞻性陈述”，包括但不限于有关我们关键通信和企业安全应用程序以及我们的整体业务的预期机会和增长趋势、我们的市场机会、我们对产品销售的期望、保持市场领先地位和扩大我们争夺客户的市场的目标，以及对财务业绩的预期影响的陈述。这些前瞻性陈述是在本新闻稿发布之日做出的，其依据是当前的期望、估计、预测和预测以及管理层的信念和假设。这些前瞻性陈述可通过“期望”、“预期”、“应该”、“认为”、“目标”、“项目”、“目的”、“估计”、“潜力”、“预测”、“可能”、“将要”、“可以”、“打算”等词语、这些术语的变体或否定及类似表述加以识别。前瞻性陈述受到多种风险和不确定性的影响，其中许多涉及我们无法控制的因素或情况。由于众多因素，我们的实际结果可能与前瞻性陈述中陈述或暗示的结果截然不同，这些因素包括但不限于：我们的产品和服务能够按预期执行并满足客户期望的能力；我们成功整合可能收购的业务和资产的能力；我们吸引新客户并保持和增加向现有客户销售的能力；我们提升群发通知应用程序销售的能力和/或其他应用程序销售的能力；针对性和与环境相关的关键通信市场或相关监管环境的发展；我们对市场机会和市场增长的估计可能被证明不准确；我们过去未能实现持续盈利，以及将来可能无法实现或维持盈利；新客户的销售周期漫长且不可预测；我们业务的性质使我们面临固有的责任风险；我们吸引、整合和留住高素质人才的能力；我们与渠道合作伙伴和技术合作伙伴维持成功关系的能力；我们有效管理增长的能力；我们应对竞争压力的能力；与个人身份信息的隐私和安全有关的潜在责任；我们保护知识产权的能力，以及在提交给美国证券交易委员会(“SEC”)的文件中讨论的我们的风险因素中详述的其他风险，包括但不限于我们于2021年2月26日向SEC呈交的截至2020年12月31日的Form 10-K年度报告。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表我们在本新闻稿发布之日的看法。我们不承担对任何前瞻性陈述进行任何更新或修订的义务，无论是因为出现新信息、发生未来事件或其他原因。在本新闻稿发布之日后的任何日期，均不得依赖这些前瞻性陈述，认为其反映了我们的观点。

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