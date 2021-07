Wipro vence premiação Google Cloud Specialization Partner Award for Application Development

NOVA YORK e BANGALORE, Índia--(BUSINESS WIRE)--A Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), uma importante empresa global de serviços de tecnologia da informação, consultoria e processo empresarial, anunciou hoje que recebeu o prêmio 2020 Google Cloud Global Specialization Partner of the Year for Application Development.

A Wipro foi reconhecida por suas realizações no ecossistema de parceiro da Google Cloud por ajudar clientes em comum a acelerar suas jornadas de transformação digital, desenvolvendo aplicativos personalizados nativos na nuvem na plataforma Google Cloud. A Wipro foi selecionada para este prêmio por ter consistentemente demonstrado pensamento inovador e excepcional atendimento ao cliente, aproveitando a Google Cloud para criar soluções líderes no setor. Essas soluções inovadoras e o compromisso com o atendimento ao cliente simplificaram a transformação digital, e ao mesmo tempo aprimoram a eficiência operacional para nossos clientes.

A Google Cloud e a Wipro possuem uma longa história de colaboração de sucesso. O anúncio de hoje vem após o prestigioso emblema Google Cloud Partner Specialization for Application Development, recebido pela Wipro no início deste ano. Além do emblema por desenvolvimento de aplicativo, a Wipro também obteve especializações Google Cloud em Cloud Security, Cloud Migration e transformação do Google Workspace.

Rajan Kohli, sócio-gerente - Serviços integrados digitais, de engenharia e de aplicativos da Wipro Limited disse: “Estamos muito felizes por receber este respeitado prêmio da Google Cloud. Este reconhecimento valida nossas robustas ofertas de produtos e capacidades em desenvolvimento de aplicativo, e é prova do nosso contínuo sucesso em entregar soluções de modernização e transformação na Google Cloud. Esperamos desenvolver nossa parceria produtiva com a Google Cloud, enquanto colaboramos com clientes para entregar produtos e serviços inovadores para seus consumidores”.

“A Google Cloud Specializations reconhece a excelência e sucesso do cliente comprovados do parceiro em uma área específica de produto ou setor”, disse Kevin Ichhpurani, vice-presidente corporativo de ecossistema do parceiro global da Google Cloud. “Baseados no sucesso comprovado e consistente do cliente durante um ano ímpar e desafiador, e fortes capacidades técnicas, é com prazer que reconhecemos a Wipro como Application Development Specialization Partner of the Year”.

Sobre a Wipro Limited

A Wipro Limited (NYSE: WIT; BSE: 507685; NSE: WIPRO) é uma importante empresa global de serviços de tecnologia da informação, consultoria e processo empresarial. Aproveitamos o poder da computação cognitiva, hiperautomação, robótica, nuvem, análises e tecnologias emergentes para ajudar nossos clientes a se adaptarem ao mundo digital e serem bem-sucedidos. A empresa é reconhecida mundialmente por seu abrangente portfólio de serviços, forte compromisso com a sustentabilidade e boa cidadania corporativa, e conta com mais de 200 mil funcionários dedicados que atendem a clientes nos seis continentes. Juntos, descobrimos ideias e conectamos os pontos para construir um futuro melhor e mais ousado.

Declarações prospectivas

As declarações prospectivas aqui contidas representam as crenças da Wipro em relação a eventos futuros, muitos dos quais são, por sua natureza, inerentemente incertos e fora do controle da Wipro. Tais declarações incluem, mas não se limitam a, declarações relativas às perspectivas de crescimento da Wipro, seus resultados operacionais financeiros futuros, e seus planos, expectativas e intenções. A Wipro adverte os leitores que as declarações prospectivas aqui contidas estão sujeitas a riscos e incertezas que poderiam fazer com que os resultados reais sejam materialmente diversos dos resultados previstos por tais declarações. Tais riscos e incertezas incluem, entre outros, riscos e incertezas relacionados com flutuações em nossos ganhos, receitas e lucros, nossa capacidade de gerar e gerenciar o crescimento, concluir as ações empresariais propostas, intensa concorrência em serviços de TI, nossa capacidade de manter vantagem de custo, aumentos de salário na Índia, nossa capacidade de atrair e reter profissionais altamente qualificados, excedentes de tempo e custo em relação ao preço fixo, contratos por tempo fixo, concentração de clientes, restrições à imigração, nossa capacidade de administrar nossas operações internacionais, redução da demanda por tecnologia em nossas áreas de foco principais, interrupções em redes de telecomunicações, nossa capacidade de concluir e integrar com êxito potenciais aquisições, responsabilidade por danos em nossos contratos de serviços, sucesso das empresas em que fazemos investimentos estratégicos, retirada de incentivos fiscais governamentais, instabilidade política, guerra, restrições legais para levantar capital ou adquirir empresas fora da Índia, uso não autorizado de nossa propriedade intelectual e condições econômicas gerais que estejam afetando nosso negócio e a indústria. As condições causadas pela pandemia de Covid-19 poderiam diminuir os gastos com tecnologia, afetar adversamente a demanda por nossos produtos, afetar a taxa de gastos de nossos clientes e poderiam afetar adversamente a capacidade ou vontade de nossos clientes de comprar nossas ofertas, atrasar as decisões de compra dos clientes em perspectiva, provocar um impacto adverso em nossa capacidade de fornecer serviços de consultoria no local e nossa incapacidade de entregar nossos clientes ou atrasar o fornecimento de nossas ofertas, tudo isso poderia afetar adversamente nossas vendas futuras, resultados operacionais e desempenho financeiro geral. Nossas operações também podem ser afetadas negativamente por uma série de fatores externos relacionados com a pandemia de Covid-19 que estão fora do nosso controle. Os riscos adicionais que poderiam afetar nossos resultados operacionais futuros são descritos mais amplamente em nossos documentos protocolados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission, SEC), que incluem, entre outros, relatórios anuais no Formulário 20-F. Estes relatórios estão disponíveis em www.sec.gov. Poderemos, de tempos em tempos, fazer declarações prospectivas adicionais, escritas e verbais, incluindo declarações contidas em documentos da empresa protocolados na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA e nossos relatórios aos acionistas. Não nos comprometemos a atualizar qualquer declaração prospectiva que possa vir a ser feita de tempos em tempos, por nós ou em nosso nome.

