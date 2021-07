Valamis kondigt de acquisitie aan van The Working Manager om interne carrièreontwikkeling te herdefiniëren

AMSTERDAM & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Valamis, de wereldwijde leider in digitale leertechnologieën en personeelsontwikkeling, heeft de overname aangekondigd van The Working Manager (TWM), een leider in organisatieprestaties en carrière mobiliteit technologie. Valamis en TWM zijn een definitieve overeenkomst aangegaan om samen technologieën en in-house consulting diensten te bundelen en bedrijven een end-to-end employee experience te bieden die medewerkers helpt bij het ontwikkelen en vinden van carrièremogelijkheden.

Valamis Learning Solution en TWM's CareerBurst carrière platform en leerplatform technologieën zullen Executives, Human Resources, Learning & Development, en Talent professionals een technologie en consulting oplossing bieden om medewerkers te ontwikkelen en te behouden voor organisatorische prestaties. Valamis en TWM zullen in staat zijn om meer dan 3 miljoen leerlingen te helpen en een gevarieerd wereldwijd klantenbestand te bedienen.

"De technologie van The Working Manager, de bewezen staat van dienst op het gebied van klanttevredenheid, en bovenal hun mensen, passen volledig bij de al lang bestaande waarden van Valamis. Met TWM's interne carrière ontwikkelingsplatform, LMS, en LXP, zullen we onze huidige leeroplossingen voor onze klanten en toekomstige klanten verbeteren. Samen zullen onze technologie, partnerschaps benadering en authenticiteit de markt een oplossing bieden die mensen op de eerste plaats zet en klanten helpt bij elke stap in hun zakelijke initiatieven", aldus Jussi Hurskainen, CEO, Valamis.

Na een lange periode van werken op afstand voor veel werknemers over de hele wereld aan het begin van de pandemie, zijn veel bedrijven begonnen met het schetsen van hun 'terugkeer naar kantoor'-plannen, wat heeft geleid tot wat NPR het 'Grote Ontslag' noemt, aangezien meer werknemers in de VS hun baan opzeggen dan op enig moment in minstens twee decennia. Volgens een rapport van LinkedIn zou 94% van de werknemers langer bij een bedrijf blijven als het in hun loopbaan zou investeren. De overname en gecombineerde producten en diensten van Valamis en TWM zullen werkgevers de kans bieden om de hoge kosten van personeelsverloop en tekorten op de arbeidsmarkt te verminderen door hun werknemers bij te scholen en hun carrière mobiliteit te verbeteren.

"Omdat TWM voormalige hoofden van L&D zijn, begrijpen we uit de eerste hand veel van de uitdagingen waar onze klanten voor staan. Dat helpt ons bij het ontwikkelen van onze software in lijn met die eisen, maar geeft ons ook een goed begrip van het partnerschap dat nodig is om aan de snel veranderende behoeften van bedrijven te voldoen. Valamis heeft een vergelijkbare aanpak en bedrijfscultuur die bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en wereldwijd in staat zal stellen een grotere loyaliteit van werknemers op te bouwen en uiteindelijk - sterkere bedrijven", aldus Phil Purver, CEO van TWM.

About Valamis

Valamis is een internationaal technologiebedrijf gespecialiseerd in cloud-gebaseerde digitale leeroplossingen die miljoenen lerenden, bedrijven en samenlevingen in staat stellen hun uitdagingen op te lossen met transformatieve leerervaringen. Valamis' end-to-end leeroplossing omvat Valamis' LXP, LMS, LRS, Content Authoring Lesson Studio, eCommerce, en uitgebreide integraties. Valamis creëert lange termijn waarde voor bedrijven en hun mensen door een strategische partner te zijn in leren en tegelijkertijd technologie en consultancy diensten te leveren in design, data science, technologie, corporate performance, en digitaal leren. Valamis is opgericht in 2003, heeft haar hoofdkantoor in Finland en heeft kantoren in landen over de hele wereld.

Over TWM

TWM is de meest gerenommeerde leverancier van leerplatforms voor klanten die een strategische kijk hebben op het ontwikkelen van hun mensen. Ons verschil is dat onze mensen voormalige L&D professionals zijn. We werken altijd nauw samen met klanten, helpen hun problemen op te lossen en bieden een platform dat gegarandeerd doet wat we zeggen dat het zal doen.