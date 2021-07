YOOBIC raccoglie 50 milioni di dollari in un finanziamento di serie C i per trasformare l'esperienza lavorativa dei dipendenti sul campo

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--YOOBIC, il luogo di lavoro digitale per i team sul campo, oggi ha annunciato la chiusura di un round di finanziamento di serie C da 50 milioni di dollari USA guidato da Highland Europe, una società di investimenti per la crescita che supporta società software e tecnologie di largo consumo caratterizzate da una cospicua crescita del fatturato e dalla comprovata adozione sul mercato. Hanno partecipato a questo round anche gli investitori storici Felix Capital, Insight Partners e un gestore di patrimoni privati, con la consulenza di BNF Capital Limited.

Con un capitale complessivo di 80 milioni di dollari raccolti,YOOBIC, il luogo di lavoro digitale leader nel settore, è la prima piattaforma software full-service creata per i team in prima linea. La sua app scalabile e semplice da usare offre agli associati della distribuzione, personale della ristorazione, lavoratori sul campo e a tutti i tipi di dipendenti impegnati in prima linea, un hub mobile centralizzato e unico per il supporto delle attività gestionali quotidiane, per la formazione digitale e per garantire una comunicazione diretta tra colleghi, supervisori e sede centrale.

Si tratta di un vero e proprio cambio di prospettiva per i 2,7 miliardi di lavoratori mondiali che operano sul campo, che attualmente rappresentano l'80% della forza lavoro globale. Nonostante il prezioso contributo nel corso della pandemia, i sales associates continuano a usufruire di scarsi servizi: solo l'1% della spesa IT attualmente è destinata a questo segmento. Nell'ambiente post-pandemia l'integrazione tecnologica orientata ai lavoratori sul campo è più importante che mai, dato che le aziende stanno riprendendo le attività in presenza per supportare la ripresa economica, affrontando le difficili sfide della carenza di personale e della pressione finanziaria post-COVID. Per superare tali difficoltà, le imprese devono garantire una execution coerente ed efficiente, una comunicazione semplificata ed un percorso di training e upskilling migliore, aspetti essenziali per i dipendenti sul campo.

YOOBIC sta già collaborando con più di 300 marchi di alto livello in 80 paesi, fornendo ai loro sales associates a il supporto digitale di cui hanno bisogno per ottenere feedback positivi in oltre 335.000 siti che includono la vendita al dettaglio, l’ospitalità, la distribuzione, la produzione e altro ancora. I leader operativi i, le risorse umane, la logistica e la distribuzione di aziende iconiche come Boots, Carrefour, Lancôme, Lacoste, Logitech, Lidl, Peloton, Puma, Vans, VF Corp e Sanofi si affidano a YOOBIC per promuovere l'efficienza operativa, ottenendo performance omogenee all’interno di tutto il network e potenziando la loro forza lavoro.

YOOBIC ha chiuso il primo trimestre 2021 acquisendo nuovi clienti di alto livello, tra cui Untuckit, Roots, Canada Goose, Longchamp, Lidl, Zadig & Voltaire e Athletico, a riprova della crescente esigenza di integrazione dei dipendenti sul campo. A livello complessivo, la piattaforma YOOBIC ha registrato un aumento pari al 200% delle attività effettuate sull’app negli ultimi 12 mesi in qualunque modalità, da chat e video al completamento digitale delle task e alla formazione virtuale. Nel mese di marzo 2021, YOOBIC ha raggiunto il traguardo di 1 milione di attività mensili sulla piattaforma.

"Grazie a YOOBIC disponiamo di una visibilità in tempo reale su quello che accade nei nostri store. A volte, in passato, ci occorrevano mesi per individuare un problema, mentre con YOOBIC possiamo notarlo molto rapidamente", ha commentato Andrew Armstrong, Field VP of Sales di Lancôme , il brand della cosmesi che utilizza YOOBIC per potenziare 2.100 punti vendita.

"La piattaforma mobile di YOOBIC ci permette di creare capacità operative più efficienti che coinvolgono e potenziano i dipendenti grazie all'offerta degli strumenti necessari per un servizio d'eccellenza", ha dichiarato Skip Bourdo, COO di Athletico , che con le sue 540 sedi è un leader nella fisioterapia.

"Ci occorreva uno strumento in grado di rispondere alle nostre esigenze di agilità, per raccogliere informazioni in modo veloce. I cellulari rappresentano uno strumento essenziale per affiancare i clienti in negozio, per comprendere il prodotto e per la formazione. L'età media dei nostri team è di 28 anni; i nostri collaboratori passano in media quattro ore al giorno utilizzando lo smartphone, quindi erano necessarie soluzioni su misura adatte alle loro aspettative", ha sottolineato Livio Tabbi, Retail Director Europe di The Kooples, fashion retailer francese che gestisce 330 store.

Questo round di serie C comporterà una crescita continuativa per YOOBIC, garantendo un aumento del 75% dell'organico per arrivare a 350 collaboratori globali entro il 2022, con una particolare attenzione all'assunzione di talenti in ambito tecnologico, commerciale, marketing e del customer success. Mentre YOOBIC continua a consolidare la propria posizione dominante sul mercato EMEA e ad accelerare la crescita in America Settentrionale, l'investimento stimolerà anche l'impegno dell'azienda nell'R&D, in particolare nel settore data intelligence e nelle informazioni predittive, per consentire lo sviluppo di servizi per i dipendenti sul campo in segmenti come quello della produzione, dello stoccaggio e del trasporto.

"Siamo entusiasti di collaborare con YOOBIC che, grazie al fantastico team guidato da Fabrice, Avi and Gilles, si è nettamente affermato come leader nell'ambiente di lavoro digitale, con una comprovata forza trainante sul mercato e una crescita incredibile", ha commentato Jean Tardy-Joubert, Partner di Highland Europe, che entrerà a far parte del CdA di YOOBIC. "Storicamente le aziende si sono concentrate sugli investimenti nel digitale per i dipendenti che operano da postazione fissa, ma il mondo sta diventando distribuito e decentralizzato. Prevediamo un cambiamento epocale che vedrà il passaggio di enormi risorse, tecnologia e capitali verso i team di prima linea".

"La missione di YOOBIC è di plasmare il futuro per i collaboratori che operano senza postazione fissa", ha dichiarato Fabrice Haiat, CEO e co-fondatore di YOOBIC. "Essenziali per il successo dell'impresa, sono i brand ambassador dell'organizzazione, con la responsabilità di rispettare o distruggere la missione aziendale. Questi fondi consolideranno la posizione di YOOBIC come leader globale di mercato per i team sul campo, aiutando i marchi a garantire che tutti i dipendenti si sentano connessi, realizzati e apprezzati nella prospettiva di diventare i leader del futuro".

Informazioni su YOOBIC

YOOBIC è il luogo di lavoro digitale all in one per i team sul campo.YOOBIC offre ai manager aziendali e ai sales associates gli strumenti necessari per il lavoro, la formazione e la comunicazione garantendo continuità nel flusso di lavoro. Con la digitalizzazione delle task, l'apprendimento mobile e le comunicazioni semplificate, YOOBIC traina l'eccellenza operativa e, al contempo, migliora nettamente l'esperienza professionale dei dipendenti sul campo. Oltre 200 aziende internazionali, tra cui Boots, Lancôme, Lacoste, Logitech, Peloton, Puma, Vans e Sanofi, si affidano a YOOBIC per promuovere le performance commerciali su larga scala, ottenere visibilità in tempo reale sull'esecuzione delle attività in più sedi e migliorare l'esperienza del cliente. Per ulteriori informazioni su YOOBIC visitare www.yoobic.com oppure seguire l'azienda su LinkedIn.

Informazioni su Highland Europe

Highland Europe investe in aziende software ed internet in fase di crescita eccezionale. Attiva in Europa dal 2003, con il nome di Highland Capital Partners, e lanciata formalmente nel 2012, Highland Europe ha raccolto fondi per oltre 1,8 miliardi di euro e ha investito in realtà come Adjust, Camunda, ContentSquare, Featurespace, GetYourGuide, Malwarebytes, MatchesFashion, Modulr, NewVoiceMedia, Nexthink, Smartly.io, Talentsoft, WeTransfer, Wolt e Zwift. La storia complessiva di Highland negli investimenti in Europa, Cina e Stati Uniti coinvolge 46 IPO e 40 aziende del valore di oltre un miliardo di dollari.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale a cui fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.