Wipro 憑藉應用程式開發榮獲Google Cloud年度最佳專業合作夥伴大獎

紐約和印度邦加羅爾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先的資訊技術、諮詢和業務流程服務公司Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO)今天宣布，公司榮獲Google Cloud 2020年度最佳應用程式開發全球專業合作夥伴獎(Global Specialization Partner of the Year award for Application Development)。

Wipro憑藉其在Google Cloud合作夥伴生態系統中所做出的成績而獲表揚，公司透過在Google Cloud平臺上開發客製化的雲端原生應用程式，幫助雙方的共同客戶加快數位化轉型過程。Wipro之所以榮獲該獎項，是因為其透過利用Google Cloud 打造業界領先的解決方案，不斷展示了創新思維和卓越的客戶服務。這些創新的解決方案和對客戶服務的承諾不僅簡化了數位化轉型流程，而且提高了客戶的營運效率。

Google Cloud和Wipro具有悠久的成功合作歷史。在今天的公告發布之前，Wipro 於今年稍早獲得了久負盛名的Google Cloud應用程式開發合作夥伴專業化認證標誌。除了應用程式開發認證標誌外，Wipro還獲得了Google Cloud在雲端安全、雲端轉移和Google Workspace轉型方面的專業化認證。

Wipro Limited 綜合數位、工程與應用服務執行合夥人Rajan Kohli表示：「我們非常高興能獲得Google Cloud頒發的這一頗具聲望的獎項。這項表揚印證了我們在應用程式開發方面強大的產品供應及能力，同時也是我們在透過Google Cloud提供現代化轉型解決方案方面持續成功的證明。我們期待與Google Cloud延續富有成效的合作關係，同時繼續與客戶合作，向他們的客戶提供創新的產品和服務。」

Google Cloud全球合作夥伴生態系統公司副總裁 Kevin Ichhpurani表示：「Google Cloud專業化認證旨在認可合作夥伴在特定產品領域或行業中的卓越表現和久經考驗的客戶成功。鑒於其在充滿挑戰且不尋常的一年中取得的可靠、可複製的客戶成功，以及展現出的強大技術能力，我們欣然將Wipro評選為『年度最佳應用程式開發專業合作夥伴』。」

關於Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE:WIT, BSE:507685, NSE: WIPRO)是一家全球領先的資訊技術、諮詢和業務流程服務公司。我們充分利用認知計算、高度自動化、機器人、雲端、分析和新興技術的力量，幫助客戶適應數位時代，並讓他們獲得成功。我們在全面服務組合、對永續發展的堅定承諾及良好的企業公民責任等方面廣受全球認可，現有超過20萬名敬業的員工，為遍及六大洲的客戶提供服務。我們將合力探索新的創意，將工作中的點點滴滴相連結，以打造更美好且勇於進取的新未來。

前瞻性陳述

本文包含的前瞻性陳述代表Wipro對未來事件的看法，其中有許多在本質上具有固有的不確定性，並不在Wipro控制範圍之內。此等陳述包括但不僅限於與Wipro發展前景、其未來財務經營業績及其計畫、預期和打算有關的陳述。Wipro提醒讀者，本文中的前瞻性陳述受風險和不確定性影響，可能造成實際結果與此等陳述中預測的結果大相徑庭。這些風險和不確定性包括但不僅限於與以下因素有關的風險和不確定性：我們獲利、收入和利潤的波動；我們創造和管理成長、完成擬議之企業行動的能力；IT服務領域的激烈競爭；我們保持成本優勢的能力；印度薪資水準的提高；我們吸引和保留高技能專業人員的能力；固定價格、固定時間的框架協議下產生的時間和成本透支；客戶集中；移民限制；我們管理國際業務營運的能力；我們重點關注領域的技術需求的減少；電信網路中斷；我們成功完成和整合潛在收購的能力；我們服務合約中的損害賠償責任；我們對其進行策略投資的公司能否成功；政府財政獎勵的撤銷；政治動盪；戰爭；關於融資或收購印度以外公司的法律限制；他人對我們智慧財產權的非法使用；以及影響我們業務和產業的一般經濟形勢。COVID-19疫情引發的形勢可能會減少技術支出，對市場對我們產品的需求造成不利影響，影響客戶消費率並可能會對客戶採購我們服務的能力或意願產生負面影響，延遲潛在客戶的採購決策，損害我們提供現場諮詢服務的能力，致使我們無法向客戶交付服務或延遲交付服務，所有這些都有可能對我們未來的銷售額、經營業績及整體財務業績造成不利影響。此外，我們的業務也可能受到與COVID-19疫情有關的並不在我們控制範圍之內的各種外部因素的負面影響。

可能影響我們未來營運結果的其他風險在我們提交給美國證券交易委員會的文件中有更完整的說明，包括但不僅限於Form 20-F年報。這些文件可從www.sec.gov查閱。我們可能不時做出其他書面和口頭的前瞻性陳述，包括公司提交給證券交易委員會的備案文件和我們給股東的報告中所包含的陳述。我們不承諾更新由我們或他人代表我們不時做出的任何前瞻性陳述。

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