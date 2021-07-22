Wipro 凭借应用程序开发荣获Google Cloud年度最佳专业合作伙伴大奖

纽约和印度邦加罗尔--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的信息技术、咨询和业务流程服务公司Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO)今天宣布，公司荣获Google Cloud 2020年度最佳应用程序开发全球专业合作伙伴奖(Global Specialization Partner of the Year award for Application Development)。

Wipro凭借其在Google Cloud合作伙伴生态系统中所做出的成绩而获表彰，公司通过在Google Cloud平台上开发定制的云原生应用程序，帮助双方的共同客户加快数字化转型之旅。Wipro之所以斩获该奖项，是因为其通过利用Google Cloud 打造业界领先的解决方案，不断展示了创新思维和卓越的客户服务。这些创新的解决方案和对客户服务的承诺不仅简化了数字化转型流程，而且提高了客户的运营效率。

Google Cloud和Wipro有着悠久的成功合作历史。在今天的公告发布之前，Wipro 于今年早些时候获得了久负盛名的Google Cloud应用程序开发合作伙伴专业化认证标志。除了应用程序开发认证标志外，Wipro还获得了Google Cloud在云安全、云迁移和Google Workspace转型方面的专业化认证。

Wipro Limited 综合数字、工程与应用服务执行合伙人Rajan Kohli表示：“我们非常高兴能获得Google Cloud颁发的这一颇具声望的奖项。这项表彰印证了我们在应用程序开发方面强大的产品供应及能力，同时也是我们在通过Google Cloud提供现代化转型解决方案方面持续成功的证明。我们期待与Google Cloud延续富有成效的合作关系，同时继续与客户合作，向他们的客户提供创新的产品和服务。”

Google Cloud全球合作伙伴生态系统公司副总裁 Kevin Ichhpurani表示：“Google Cloud专业化认证旨在认可合作伙伴在特定产品领域或行业中的卓越表现和久经考验的客户成功。鉴于其在充满挑战且不寻常的一年中取得的可靠、可复制的客户成功，以及展现出的强大技术能力，我们欣然将Wipro评为‘年度最佳应用程序开发专业合作伙伴’。”

关于Wipro Limited

Wipro Limited (NYSE:WIT, BSE:507685, NSE: WIPRO)是一家全球领先的信息技术、咨询和业务流程服务公司。我们充分利用认知计算、高度自动化、机器人、云、分析和新兴技术的力量，帮助客户适应数字时代，并让他们获得成功。我们在全面服务组合、对可持续发展的坚定承诺及良好的企业公民责任等方面广受全球认可，现有超过20万名敬业的员工，为遍及六大洲的客户提供服务。我们将合力探索新的创意，将工作中的点点滴滴相联系，以打造更美好且勇于进取的新未来。

前瞻性陈述

本文包含的前瞻性陈述代表Wipro对未来事件的看法，其中有许多在本质上具有固有的不确定性，并不在Wipro控制范围之内。此等陈述包括但不仅限于与Wipro发展前景、其未来财务经营业绩及其计划、预期和打算有关的陈述。Wipro提醒读者，本文中的前瞻性陈述受风险和不确定性影响，可能造成实际结果与此等陈述中预测的结果大相径庭。这些风险和不确定性包括但不仅限于与以下因素有关的风险和不确定性：我们盈利、收入和利润的波动；我们创造和管理增长、完成拟议之企业行动的能力；IT服务领域的激烈竞争；我们保持成本优势的能力；印度工资水平的提高；我们吸引和保留高技能专业人员的能力；固定价格、固定时间的框架协议下产生的时间和成本超支；客户集中；移民限制；我们管理国际业务运营的能力；我们重点关注领域的技术需求的减少；电信网络中断；我们成功完成和整合潜在收购的能力；我们服务合同中的损害赔偿责任；我们对其进行战略投资的公司能否成功；政府财政奖励的撤销；政治动荡；战争；关于融资或收购印度以外公司的法律限制；他人对我们知识产权的非法使用；以及影响我们业务和行业的一般经济形势。COVID-19疫情引发的形势可能会减少技术支出，对市场对我们产品的需求造成不利影响，影响客户消费率并可能会对客户采购我们服务的能力或意愿产生负面影响，推迟潜在客户的采购决策，损害我们提供现场咨询服务的能力，致使我们无法向客户交付服务或推迟交付服务，所有这些都有可能对我们未来的销售额、经营业绩及整体财务业绩造成不利影响。此外，我们的业务也可能受到与COVID-19疫情有关的并不在我们控制范围之内的各种外部因素的负面影响。

可能影响我们未来运营结果的其他风险在我们提交给美国证券交易委员会的文件中有更完整的说明，包括但不仅限于Form 20-F年报。这些文件可从www.sec.gov查阅。我们可能不时做出其他书面和口头的前瞻性陈述，包括公司提交给证券交易委员会的备案文件和我们给股东的报告中所包含的陈述。我们不承诺更新由我们或他人代表我们不时做出的任何前瞻性陈述。

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