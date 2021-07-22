Helena宣佈與Energy Vault建立策略性合作夥伴關係

洛杉磯和瑞士盧加諾--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球問題解決組織Helena和再生能源儲存產品提供商Energy Vault今天宣佈建立策略性合作夥伴關係。在Energy Vault開始在全球部署創新型儲能系統之際，此舉有助於該公司的突破性廢料修復技術獲得更多的市場機會。Energy Vault的再生能源儲存產品正在轉變全球電力機構規模級的儲能方法以提升電網韌性。

該策略性合作夥伴關係讓Energy Vault能夠借助Helena覆蓋廣泛的全球網路進行擴張，並將致力於加快全球能源供應商採用Energy Vault的革命性技術，特別是其先進的創新型材料修復技術。將材料科學以獨特的方式應用於主要儲能介質——複合砌塊(composite block)後，可使用替代材料來取代一些不環保的物質，例如占溫室氣體排放量7%至8%的混凝土。此外，該技術還支援回收利用各種現有的廢棄物材料，從而幫助大型電力機構和工業公司將財務和環境負債轉化為基礎設施資產，以支援這些企業向完全循環的經濟方法過渡。例如，煤灰廢料和報廢的風力渦輪機葉片可以製成訂製型複合砌塊，用於固定公司的重力驅動系統，從而避免這些廢料流向垃圾掩埋場。Energy Vault的供應鏈設計充分利用當地採購的土壤、沙子和廢料，包括化石燃料生產過程產出的廢料，以此減少運輸部門的溫室氣體排放，同時為當地經濟增加就業機會，最終為那些難以降解並可能對環境產生危害的材料找到合適的歸宿。這種資源再利用技術杜絕了浪費，能夠在循環經濟架構內持續利用當地資源。

上述工作將植基於Energy Vault之前於2019年宣佈的合作關係，即與全球建築材料公司CEMEX旗下子公司CEMEX Research Group建立的科技和商業合作關係。這項工作還將為Energy Vault最近於本月初宣佈的與全球一流能源巨擘Enel Green Power的合作提供助力。

Helena還宣佈，公司已完成對Energy Vault的2,000萬美元投資，此舉是雙方於2020年底開始的合作夥伴關係相關協議的一部分。Helena的投資以及與Energy Vault的合作均透過旗下營利性部門Helena Special Investments進行，該部門運行的專案旨在透過營利的方式實施針對社會問題的解決方案。除了Helena之外，Energy Vault的投資者還包括Saudi Aramco Energy Ventures、軟銀願景基金、CEMEX Ventures、Idealab和Neotribe Ventures。根據投資協定，Helena創辦人兼執行長Henry Elkus加入Energy Vault的董事會。

Helena創辦人兼執行長Henry Elkus表示：「Helena的宗旨是為未來50年內的全球重大問題確認和實施解決方案。沒有什麼比從根本上改善儲能更重要。儲能技術的進步既是最近在德州等地區出現的問題的短期解決方案，也是全世界以永續的方式擺脫化石燃料依賴的長期必要之舉。我們相信，Energy Vault將在推動這一轉變方面扮演重要角色。此外，我們還支持Energy Vault解決另一個基本問題的策略，即廢料修復問題。該公司能夠利用大量廢棄材料來建造各種系統，從而使其技術成果更加切實，商業案例更加可行，同時也為電力機構提供精簡的方法，以擺脫利用化石燃料的能源生產並回收利用遺留資產。」

Energy Vault共同創辦人兼執行長Robert Piconi表示：「能與Helena合作，懷著同樣的熱情追求雙方共同的使命，加速全球脫碳化進程，為此我們倍感興奮。Helena致力於解決世界上最重大的挑戰，例如與我們合作協助全球過渡至清潔能源生產。非常感謝Helena成為Energy Vault的策略性合作夥伴和投資者。Helena和其全球網路已加快Energy Vault技術的推廣步伐，雙方的持續合作將幫助全世界在因應氣候變遷影響方面邁出重要的一步。」

關於Helena

Helena是全球性問題解決組織，透過旗下的Helena Projects來實施一系列針對重大社會問題的解決方案。自2015年成立以來，Helena Projects已實施的專案包括：America In One Room：美國歷史上極為重要的政治實驗之一，曾引起美國前總統歐巴馬和《紐約時報》的關注；Factory in the Sky：為開發和建造全球第一座碳捕集工廠提供支援；Shield：致力於保護電網免受來自國內外的威脅；Covid：最近實施的專案，在新冠疫情期間為第一線抗疫工作者提供數千萬件醫療物資和個人防護裝備。如欲瞭解有關Helena的更多資訊，請造訪helena.org。

關於Energy Vault

Energy Vault打造的再生能源儲存產品正在變革全球公用事業規模級別的儲能方法以提升電網韌性。其系統採用重力和潛在能量的傳統物理學原理，將專門設計用於提升大型複合土塊的創新起重機設計與專有的雲端軟體平臺相結合，以協調電力的儲存和放電。Energy Vault正利用100%的環保材料，以前所未有的經濟性加速世界轉向完全再生能源的未來。

有關Energy Vault的更多資訊，請造訪energyvault.com和@EnergyVaultInc。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。