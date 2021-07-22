Helena宣布与Energy Vault建立战略合作关系

洛杉矶和瑞士卢加诺--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球问题解决组织Helena和可再生能源储存产品提供商Energy Vault今天宣布建立战略合作伙伴关系。在Energy Vault开始在全球部署创新型储能系统之际，此举有助于该公司的突破性废料修复技术获得更多的市场机会。Energy Vault的可再生能源储存产品正在转变全球电力机构规模级的储能方法以提升电网恢复力。

该战略合作关系让Energy Vault能够借助Helena覆盖广泛的全球网络进行扩张，并将致力于加快全球能源供应商采用Energy Vault的革命性技术，特别是其先进的创新型材料修复技术。将材料科学以独特的方式应用于主要储能介质——复合砌块(composite block)后，可使用替代材料来取代一些不环保的物质，例如占温室气体排放量7%至8%的混凝土。此外，该技术还支持回收利用各种现有的废物材料，从而帮助大型电力机构和工业公司将财务和环境负债转化为基础设施资产，以支持这些企业向完全循环的经济方法过渡。例如，煤灰废料和报废的风力涡轮机叶片可以制成定制的复合砌块，用于固定公司的重力驱动系统，从而避免这些废料流向垃圾填埋场。Energy Vault的供应链设计充分利用当地采购的土壤、沙子和废料，包括化石燃料生产过程产出的废料，以此减少运输环节中的温室气体排放，同时为当地经济增加就业机会，最终为那些难以降解并可能对环境产生危害的材料找到合适的归宿。这种化废为宝的资源再利用技术杜绝了浪费，能够在循环经济框架内持续利用当地资源。

上述工作将基于Energy Vault之前于2019年宣布的一项合作关系实施，即与全球建筑材料公司CEMEX旗下子公司CEMEX Research Group建立的技术和商业合作关系。这项工作还将为Energy Vault最近于本月初宣布的与全球领先的能源巨头Enel Green Power的合作提供助力。

Helena还宣布，公司已完成对Energy Vault的2,000万美元投资，此举是双方于2020年底开始的合作伙伴关系相关协议的一部分。Helena的投资以及与Energy Vault的合作均通过旗下营利性部门Helena Special Investments进行，该部门运营的项目旨在通过营利的方式实施针对社会问题的解决方案。除了Helena之外，Energy Vault的投资方还包括沙特阿美能源投资公司(Saudi Aramco Energy Ventures)、软银愿景基金、CEMEX Ventures、Idealab和Neotribe Ventures。根据投资协议，Helena创始人兼首席执行官Henry Elkus加入了Energy Vault的董事会。

Helena创始人兼首席执行官Henry Elkus表示：“ Helena的宗旨是为未来50年内的全球重大问题确定和实施解决方案。没有什么比从根本上改善储能来得更重要。储能技术的进步既是最近在德克萨斯州等地区出现的问题的短期解决方案，也是全世界以可持续的方式摆脱化石燃料依赖的长期需要。我们相信，Energy Vault将在推动这一转变方面发挥重要作用。此外，我们还支持Energy Vault解决另一个基本问题的战略，即废料修复问题。该公司能够利用大量废弃材料来构建各种系统，从而使其技术成果更加切实，商业案例更加可行，同时也为电力机构提供了一种精简的方法，以摆脱基于化石燃料的能源生产并回收利用遗留资产。”

Energy Vault联合创始人兼首席执行官Robert Piconi表示：“ 能与Helena合作，怀着同样的激情追求双方共同的使命，加速全球脱碳化进程，为此我们倍感兴奋。Helena致力于解决世界上最重大的挑战，例如与我们合作实现全球向清洁能源生产的过渡。非常感谢Helena成为Energy Vault的战略合作伙伴和投资者。Helena和其全球网络已加快Energy Vault技术的推广步伐，双方的持续合作将帮助世界在应对气候变化影响方面迈出重要一步。”

关于Helena

Helena是一家跨国问题解决组织，致力于通过旗下的Helena Projects来实施一系列针对重大社会问题的解决方案。自2015年成立以来，Helena Projects已实施的项目包括：America In One Room：美国历史上极为重要的政治实验之一，曾引起美国前总统奥巴马和《纽约时报》的关注；Factory in the Sky：为开发和建造全球第一座碳捕获工厂提供支持；Shield：致力于保护电网免受来自国内外的威胁；Covid：最近实施的项目，致力于在新冠疫情期间向一线抗疫工作者提供数千万件医疗物资和个人防护装备。如需了解有关Helena的更多信息，请访问helena.org。

关于Energy Vault

Energy Vault打造的可再生能源存储产品正在变革全球公用事业规模级别的储能方法以提升电网恢复力。其系统采用了重力和潜在能量的传统物理学原理，将专门设计用于提升大型复合土块的创新起重机设计与专有的云端软件平台相结合，以协调电力的存储和放电。Energy Vault正利用100%的环保材料，以前所未有的经济性加速世界转向完全可再生能源的未来。

有关Energy Vault的更多信息，请访问energyvault.com和@EnergyVaultInc。

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