Helena anuncia parceria estratégica com a Energy Vault

LOS ANGELES e LUGANO, Suíça--(BUSINESS WIRE)--A Helena, a organização solucionando problemas globais e a Energy Vault, a criadora de produtos de armazenamento de energia renovável que estão transformando a abordagem do mundo para o armazenamento de energia em escala de rede pública para resiliência da rede, anunciaram hoje uma parceria estratégica para identificar oportunidades adicionais para revolucionárias tecnologias de remediação de resíduos da Energy Vault no momento que a empresa começa a implementação mundial do seu inovador sistema de armazenamento de energia.

Enquanto suporta a expansão da Energy Vault por meio da ampla rede da Helena, a parceria estratégica focará em acelerar a adoção por fornecedores globais de energia da tecnologia transformadora da empresa, especialmente suas inovações avançadas de remediação de materiais. A aplicação única da ciência de materiais ao principal meio de armazenamento de energia – os blocos compostos – permite o uso de materiais alternativos para substituir substâncias ambientalmente nocivas como o concreto, responsável por entre 7% e 8% das emissões de gases de efeito estufa. Além disso, a tecnologia pode acomodar a reciclagem de diversos materiais de resíduos pré-existentes, que por sua vez ajuda grandes empresas de serviços públicos e indústrias a transformar passivos financeiros e ambientais em ativos de infraestrutura para suportar sua transição para uma abordagem econômica totalmente circular. Por exemplo, resíduos de cinzas de carvão e pás de turbina eólicas desativadas podem se redirecionados de aterros para seus blocos compostos sob medida que ancoram os sistemas movidos por gravidade da empresa. Maximizando o uso do solo, de areia e de materiais de resíduos coletados localmente, incluindo resultados da produção de combustível fóssil, o design da cadeia de suprimentos da Energy Vault reduz o impacto de gases de efeito estufa do setor de transportes enquanto aumenta empregos para economias locais, com o resultado final sendo uma solução de fim de vida para materiais que são difíceis de fragmentar e podem ter consequências ambientais negativas. Esse reuso benéfico elimina resíduos e permite o uso contínuo de recursos locais na estrutura de uma economia circular.

Esse trabalho aproveitará a tecnologia e a parceria comercial previamente anunciada em 2019 com o CEMEX Research Group, uma subsidiária da empresa de materiais de construção global CEMEX, e apoia a colaboração da Energy Vault mais recentemente anunciada neste mês com a usina de energia líder global Enel Green Power.

Como parte desta parceria, que começou no final de 2020, a Helena também anunciou que concluiu um investimento de US$ 20 milhões na Energy Vault. O investimento da Helena e a parceria com a Energy Vault são realizados pelo braço com fins lucrativos da Helena, a Helena Special Investments, que opera projetos que implementam soluções para problemas sociais por meio de meios com fins lucrativos. A Helena se juntou a outros investidores, incluindo a Saudi Aramco Energy Ventures, SoftBank Vision Fund, CEMEX Ventures, Idealab, e a Neotribe Ventures. Como parte do seu investimento, o fundador e diretor executivo da Helena, Henry Elkus, passou a fazer parte do conselho de administração da Energy Vault.

“ Nosso trabalho na Helena é identificar e implementar soluções para os problemas globais críticos dos próximos 50 anos. Nada é mais crítico do que melhorar radicalmente o armazenamento de energia. É tanto uma solução a curto prazo aos problemas que vimos recentemente em áreas como o Texas quanto uma necessidade a longo prazo para o mundo alcançar a transição sustentável dos combustíveis fósseis. Acreditamos que a Energy Vault exercerá um importante papel em promover essa transição”, disse Henry Elkus, fundador e diretor executivo da Helena. “ Também estamos apoiando a estratégia da Energy Vault de tratar de outro problema essencial – a remediação de resíduos. A habilidade da empresa para utilizar quantidades massivas de material de resíduo para construir seus sistemas apenas torna o impacto mais real e o caso de negócio mais viável, enquanto também fornece a empresas de serviços públicos um método simplificado para a transição da produção de energia baseada em combustíveis fósseis e reciclagem de ativos existentes”.

“ Estamos empolgados com a parceria com a Helena na busca de nossa missão compartilhada e paixão mútua para acelerar a descarbonização do nosso planeta”, disse Robert Piconi, diretor executivo e cofundador da Energy Vault. “ Dado o foco da Helena em enfrentar os desafios globais mais significativos – neste caso a transição global para a produção de energia limpa – somos gratos em tê-la conosco como uma parceira e investidora estratégica. A Helena e sua rede global já estão causando um impacto na adoção da nossa tecnologia, e nosso trabalho conjunto contínuo ajudará o mundo a dar um passo vital em direção ao combate dos impactos negativos da mudança climática”.

Sobre a Helena

A Helena é uma organização solucionando problemas globais. Por meio da Helena Projects, a Helena busca implementar soluções para problemas sociais críticos. Desde sua fundação em 2015, a Helena Projects incluiu: America In One Room, que atraiu a atenção do presidente Barack Obama e do The New York Times para uma das experiências políticas mais significativas da história dos Estados Unidos; Factory in the Sky, que apoiou o desenvolvimento e construção da primeira fábrica de captura de carbono do mundo; Shield, que trabalhou para proteger a rede elétrica de ameaças estrangeiras e domésticas; e mais recentemente o The Covid Project, que forneceu dezenas de milhões de unidades de suprimentos médicos e equipamentos de proteção individual para os respondentes da linha de frente durante a pandemia da COVID-19. Para saber mais sobre a Helena, acesse helena.org.

Sobre a Energy Vault

A Energy Vault é a criadora de produtos de armazenamento de energia renovável que estão transformando a abordagem do mundo ao armazenamento de energia em escala de rede pública para resiliência da rede. Utilizando fundamentos convencionais de física de gravidade e energia potencial, o sistema combina um inovador projeto de guindaste que levanta blocos maciços especialmente desenvolvidos com uma plataforma exclusiva de software baseado em nuvem, que orquestra o armazenamento e a descarga de eletricidade. Utilizando materiais 100% ecológicos e economia sem precedentes, a Energy Vault está acelerando a mudança para um mundo completamente renovável.

Para mais informações sobre a Energy Vault, acesse energyvault.com e @EnergyVaultInc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.