Kymeta獲美國國防部9.5億美元的IDIQ合約

華盛頓州雷蒙德--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--致力於實現全球行動連接的通訊公司Kymeta (www.kymetacorp.com)今天宣布，公司已獲授一份上限為9.5億美元的無限量達交/不明確數量(IDIQ)的合約，以進行跨平臺和跨領域的能力完善、展示和擴散，並利用開放系統設計、現代軟體和演算法開發來實現聯合全領域指揮管制(JADC2)。

Kymeta業務開發副總裁Rob Weitendorf表示：「Kymeta很高興參與先進作戰管理系統(ABMS)針對連線性的競爭性類別。我們的先進技術經證明對快速部署非常有效，可提供超高等級的安全與加密，對任務關鍵型作業至關重要。我們有信心透過JADC2為美國國防部組織提供連線解決方案。」

該項合約是多重獎勵多層級安全工作的一部分，旨在透過開放架構系統體系，提供系統開發和維運服務，以作為橫跨所有領域（空中、陸地、海洋、空間、網路和電磁波譜等）的統一力量。開放架構系統體系可透過多個一體化平臺發揮功能。

Kymeta的下一代解決方案包括Kymeta™ u8終端裝置和Kymeta Connect™連接服務，提供順暢和不間斷的行動衛星網路，旨在滿足全球國防機構、政府、公共安全和商務客戶的需求。如今，u8已是唯一一款與低地球軌道(LEO)及地球同步軌道(GEO)衛星星系組網相容的商用平板天線。Kymeta u8終端裝置、天線和室外單元(ODU)易於設定，並在安裝後幾分鐘內即可獲得服務。u8終端裝置還有一款稱為u8 GO的動式配置終端裝置，非常適合快速部署。

關於Kymeta

Kymeta正在釋放寬頻衛星連接的潛力，並與行動網路相結合以滿足對行動通訊的龐大需求，讓行動連接遍及全球。Kymeta旗下公司Lepton Global Solutions負責公司的衛星連接解決方案，並採用一流技術和量身打造的以客戶為中心的服務，向市場提供獨特、完整、統包的搭售式解決方案，以滿足並超越客戶的任務要求。這些解決方案再加上公司的同類首款平面衛星天線及Kymeta Connect™連接服務，為全球客戶提供革命性的衛星及混合衛星行動網路行動連接。在美國及國際專利和授權的支援下，Kymeta終端裝置滿足對體積小巧的輕量型高傳輸量通訊系統的需求，這些通訊系統無需機械元件即可轉向衛星。Kymeta讓連接簡易化——適用於任何車輛、船舶或固定平臺。

Kymeta是一家總部位於華盛頓州雷蒙德的私人公司。

如需瞭解更多資訊，請造訪：kymetacorp.com。

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