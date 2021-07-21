Kymeta获美国国防部9.5亿美元的IDIQ合同

华盛顿州雷德蒙德--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--致力于实现全球移动连接的通信公司Kymeta (www.kymetacorp.com)今天宣布，公司已获授一份上限为9.5亿美元的不定期交付/不确定数量(IDIQ)的合同，以进行跨平台和跨领域的能力完善、展示和扩散，并利用开放系统设计、现代软件和算法开发来实现全域联合指挥与控制(JADC2)。

Kymeta业务开发副总裁Rob Weitendorf表示：“Kymeta很高兴参与先进作战管理系统(ABMS)针对连通性的竞争性类别。我们的先进技术经证明对快速部署非常有效，可提供超高级别的安全与加密，对任务关键型作业至关重要。我们有信心通过JADC2为美国国防部组织提供连通解决方案。”

该项合同是多重奖励多级别安全工作的一部分，旨在通过开放架构系统体系，提供系统开发和运行服务，以作为横跨所有领域（空中、陆地、海洋、空间、网络和电磁波谱等）的统一力量。开放架构系统体系可通过多个一体化平台发挥功能。

Kymeta的下一代解决方案包括Kymeta™ u8终端和Kymeta Connect™连接服务，提供无缝和不间断的移动卫星蜂窝，旨在满足全球国防机构、政府、公共安全和商务客户的需求。如今，u8已是唯一一款与低地球轨道(LEO)及地球同步轨道(GEO)卫星星座组网兼容的商用平板天线。Kymeta u8终端、天线和室外单元(ODU)易于设置，并在安装后几分钟内即可获得服务。u8终端还有一款称为u8 GO的移动式配置终端，非常适合快速部署。

关于Kymeta

Kymeta正在释放宽带卫星连接的潜力，并与蜂窝网络相结合以满足对移动通信的庞大需求，让移动连接遍及全球。Kymeta旗下公司Lepton Global Solutions负责公司的卫星连接解决方案，并基于一流技术和量身定制的以客户为中心的服务，向市场提供独特、完整、统包的捆绑式解决方案，以满足并超越客户的任务要求。这些解决方案再加上公司的同类首款平面卫星天线及Kymeta Connect™连接服务，为全球客户提供革命性的卫星及混合卫星蜂窝网络移动连接。在美国及国际专利和许可的支持下，Kymeta终端满足对体积小巧的轻量型高传输量通信系统的需求，这些通信系统无需机械组件即可转向卫星。Kymeta让连接简易化——适用于任何车辆、船舶或固定平台。

Kymeta是一家总部位于华盛顿州雷德蒙德的私营公司。

如需了解更多信息，请访问：kymetacorp.com。

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