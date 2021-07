The Lawn Mower® 4.0 van MANSCAPED® nu internationaal beschikbaar

The Performance Package 4.0, nu met The Lawn Mower 4.0.

SAN DIEGO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Ben je klaar om licht in de wildernis te brengen? Bereid je voor op het betere maaiwerk. MANSCAPED®, de internationale leider en categoriemaker van verzorging onder de gordel voor mannen, kondigt vandaag de internationale lancering aan van zijn vierde generatie elektrische trimmer, The Lawn Mower® 4.0. Het nieuwste meesterwerk van het merk is speciaal ontworpen en ontwikkeld voor kruis- en lichaamsverzorging en richt zich op intelligente functionaliteit, maximale prestaties en natuurlijk een superieure verzorgingservaring onder de gordel.

Bovendien is The Lawn Mower 4.0 geïntegreerd in de zorgvuldig samengestelde bundels van MANSCAPED voor de ultieme zelfzorgroutine. Het langverwachte apparaat en de nieuwe verbeterde kits worden nu verzonden naar het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie, Noorwegen, Zwitserland, Australië, en Nieuw-Zeeland, naast de Verenigde Staten en Canada.

"De wereldwijde lancering van The Lawn Mower 4.0 en onze nieuwste pakketten betekent dat onze nieuwste en meest opwindende innovaties in handen komen van miljoenen mannen over de hele wereld", zegt Paul Tran, oprichter en CEO van MANSCAPED. "Het zijn mijlpalen zoals deze die onze visie drijven op het veranderen van mannelijke verzorging - iets waar we zowel door worden overweldigd als trots op zijn om elke dag opnieuw en bij elke lancering weer te doen."

Wat kun je verwachten van het nieuwste en geweldigste debuut van de wereldwijde verzorgingsgigant? Leuk dat je het vraagt...

The Lawn Mower® 4.0 kruis- en lichaamstrimmer

Bewezen producteigenschappen en ultramoderne upgrades komen samen om van dit handige stuk gereedschap de beste kruis- en lichaamstrimmer op de markt te maken.

Belangrijkste eigenschappen:

SkinSafe® technologie om het risico op sneetjes en wondjes te verminderen

Daarnaast is de motor geüpgraded naar 7.000 omw/min met QuietStroke technologie

600 mA Li-ion oplaadbare batterij

Waterdicht ontwerp voor handig nat of droog gebruik

Nieuwe verbeteringen:

Draadloos oplaadsysteem met elektromagnetische inductie

4000k LED-spot met diffuser zodat je kunt zien waar je trimt

Geavanceerd keramisch mes om ongelukken bij het trimmen te verminderen

Instelbare trimbeschermkap maten 1 tot 4, met instellingen van 3, 6, 10 of 13 mm

Moderne tweekleurige zwarte afwerking en krachtige verpakkingspresentatie

Reisslot voor veiligheid - en het verzamelen van frequent flyer miles

Om je verzorging naar een hoger niveau te tillen of het grootste cadeau ooit te geven, kun je kijken naar de luxe kits van MANSCAPED die The Lawn Mower 4.0 combineren met een reeks andere best verkopende stukken gereedschap, formuleringen en accessoires. Wanneer ze samen worden gebruikt, zijn schoonheid en vertrouwen het onweerstaanbare resultaat.

The Perfect Package 4.0

The Lawn Mower® 4.0 kruis- en lichaamstrimmer

Crop Preserver® ballendeodorant - Vermijd stank in de lagere regionen en het gevreesde "moeraskruis"; doordrenkt met verkoelende aloë vera, helpt deze formule zweet en ongewenste geurtjes daar beneden te bestrijden

- Vermijd stank in de lagere regionen en het gevreesde "moeraskruis"; doordrenkt met verkoelende aloë vera, helpt deze formule zweet en ongewenste geurtjes daar beneden te bestrijden Crop Reviver® ballentoner - Deze spray is de oplossing voor het behoud van hygiëne en frisheid, vooral wanneer je onderweg bent; verlicht gebieden met hoge wrijving en irritatie na het scheren met slechts een sprayen

- Deze spray is de oplossing voor het behoud van hygiëne en frisheid, vooral wanneer je onderweg bent; verlicht gebieden met hoge wrijving en irritatie na het scheren met slechts een sprayen De gratis geschenken van deze bundel zijn: The Shed premium reistas en de geliefde MANSCAPED® Boxers, gemaakt van een microvezelblend

The Performance Package 4.0

Voeg nog een essentieel stuk verzorgingsgereedschap voor heren toe aan je routine met deze kit met MANSCAPED's eersteklas boven-de-gordel gereedschap.

The Weed Whacker™ neus- en oorhaartrimmer - MANSCAPED vernieuwde het ontwerp van het traditionele apparaat voor het temmen van neushaar door te focussen op de beste prestaties en comfort; uitgerust met SkinSafe-technologie, een motor van 9.000 tpm en een 360-graden roterend systeem met twee messen

- MANSCAPED vernieuwde het ontwerp van het traditionele apparaat voor het temmen van neushaar door te focussen op de beste prestaties en comfort; uitgerust met SkinSafe-technologie, een motor van 9.000 tpm en een 360-graden roterend systeem met twee messen The Lawn Mower® 4.0 kruis- en lichaamstrimmer

Crop Preserver ballendeodorant

Crop Reviver ballentoner

The Shed & MANSCAPED Boxers

Ga voor meer informatie en om een van deze nieuwe producten of pakketten te kopen naar eu.manscaped.com, een one-stop-shop-website die speciaal is samengesteld voor klanten in het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie, Noorwegen, Zwitserland, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada en meer regio's die dit jaar erbij zullen komen.

Over MANSCAPED®:

Opgericht door Paul Tran in 2016, San Diego. MANSCAPED, gevestigd in California, is de wereldwijde leider in uiterlijke verzorging van mannen en hygiëne onder de gordel, vertrouwd door meer dan 2 miljoen mannen wereldwijd. Het productassortiment bestaat alleen uit de beste gereedschappen, formuleringen en accessoires voor een eenvoudige, effectieve en hoogwaardige mannelijke verzorgingsroutine. MANSCAPED biedt een one-stop-shop op manscaped.com en rechtstreekse verzending naar de consument in meer dan 30 landen, verspreid over de Verenigde Staten, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk, de Europese Unie, Noorwegen en Zwitserland. Geselecteerde producten en unieke bundels zijn ook te vinden op Amazon met Prime en ophaalopties beschikbaar. Retailplaatsing bestaat uit Target-, Best Buy- en Macy's-winkels in de VS en Hairhouse-locaties in Australië. Kijk voor meer informatie op de website of volg Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, en Triller.