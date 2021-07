Il rasoio The Lawn Mower® 4.0 by MANSCAPED® è ora disponibile in tutto il mondo

The Performance Package 4.0, ora con The Lawn Mower 4.0.

Per un’esperienza di rasatura ancora migliore, prova The Lawn Mower 4.0.

SAN DIEGO, California--(BUSINESS WIRE)--Siete pronti a rasare e sfoggiare la vostra… aiuola più curata? Oggi, MANSCAPED®, leader mondiale nel campo della rasatura maschile e creatrice di prodotti per il male grooming dalla cintola in giù, annuncia il lancio internazionale del suo rasoio-accorciatore elettrico di quarta generazione, The Lawn Mower® 4.0. Progettato e pensato specificamente per la rasatura del corpo e dell’inguine, l’ultimo gioiellino di casa Manscaped offre funzionalità intelligenti, le migliori prestazioni e, naturalmente, un’esperienza di rasatura sotto la cintola decisamente superiore.

In più, The Lawn Mower 4.0 è ora integrato anche nei pack MANSCAPED, curati uno a uno per garantire sempre il miglior rituale di male grooming. L’attesissima new entry di casa MANSCAPED e i nuovi kit aggiornati sono ora in vendita nel Regno Unito, in Unione Europea, Norvegia, Svizzera, Australia, Nuova Zelanda dopo il lancio negli Stati Uniti e in Canada.

“Il lancio internazionale di The Lawn Mower 4.0 e dei nostri nuovi pack consentirà a milioni di uomini in tutto il mondo di utilizzare le nostre ultime fantastiche innovazioni,” afferma Paul Tran, fondatore e AD di MANSCAPED. “Sono pietre miliari come questa che ci consentono di portare avanti la nostra visione e di cambiare radicalmente la rasatura maschile; una missione di cui ci sentiamo onorati e fieri allo, ogni giorno e a ogni nuovo lancio.”

Cosa possiamo aspettarci dall’ultimo nato del gigante della rasatura maschile? Ottima domanda…

The Lawn Mower® 4.0 Rasoio accorciatore corpo e inguine

I suoi collaudati attributi e gli ultimi aggiornamenti tecnologici fanno di questo dispositivo lo strumento di riferimento del mercato per la rasatura maschile di corpo e inguine.

Caratteristiche principali:

Tecnologia SkinSafe® che aiuta a ridurre il rischio di graffi, tagli e potenziali intoppi

Potente motore da 7.000 RPM con tecnologia QuietStroke

Batteria ricaricabile agli ioni di litio da 600mA

Modello waterproof ideale per la rasatura al bagnato o all’asciutto

Nuove caratteristiche potenziate:

Sistema di carica wireless a induzione elettromagnetica

Luce LED da 4000k con diffusore: puoi vedere chiaramente dove stai radendo

Lame in ceramica ad alta tecnologia studiate per ridurre intoppi o ferite

Guarnizioni di protezione regolabili dal livello 1 al livello 4, con impostazioni da 3, 6, 10 o 13 mm

Moderna finitura in due tonalità di nero e packaging accattivante

Esclusivo blocco “travel” lock per evitare accensioni accidentali

Per un’esperienza di rasatura ancora migliore o un fantastico regalo dai un’occhiata ai kit di lusso MANSCAPED, che abbinano The Lawn Mower 4.0 a una serie di altri utilissimi strumenti, formulazioni e accessori. Se li usi tutti assieme, risultato e pulizia sono assicurati.

The Perfect Package 4.0

The Lawn Mower® 4.0 Rasoio accorciatore corpo e inguine

Deodorante intimo maschile Crop Preserver® Evita di sentirti… “in salamoia” nelle parti basse: questa formulazione, imbevuta del potere rinfrescante dell’aloe vera, combatte cattivi odori e sudore da quelle parti

Evita di sentirti… “in salamoia” nelle parti basse: questa formulazione, imbevuta del potere rinfrescante dell’aloe vera, combatte cattivi odori e sudore da quelle parti Tonico intimo maschile Crop Reviver® Questo spray è la soluzione perfetta per una gradevole sensazione di pulito e di freschezza anche quando sei in giro; dai sollievo alle zone ad alto sfregamento e a eventuali irritazioni post rasatura con una sola spruzzata

Questo spray è la soluzione perfetta per una gradevole sensazione di pulito e di freschezza anche quando sei in giro; dai sollievo alle zone ad alto sfregamento e a eventuali irritazioni post rasatura con una sola spruzzata In più, in omaggio con questo pack troverai la borsa da viaggio The Shed e gli apprezzatissimo boxer MANSCAPED® realizzati in misto di microfibra

The Performance Package 4.0

Aggiungi un altro strumento essenziale per la rasatura alla tua collezione personale con questo kit che include il miglior rasoio MANSCAPED per le zone sopra la cintola.

The Weed Whacker™, accorciatore peli per naso e orecchie - MANSCAPED ha riprogettato il tradizionale dispositivo per tagliare i peli del naso per offrirti le massime prestazioni e comodità; dotato di tecnologia SkinSafe, motore da 9,000 RPM e sistema a doppia lama con rotazione a 360 gradi

- MANSCAPED ha riprogettato il tradizionale dispositivo per tagliare i peli del naso per offrirti le massime prestazioni e comodità; dotato di tecnologia SkinSafe, motore da 9,000 RPM e sistema a doppia lama con rotazione a 360 gradi The Lawn Mower® 4.0 Rasoio accorciatore corpo e inguine

Deodorante intimo maschile Crop Preserver

Tonico intimo maschile Crop Reviver

Necessaire The Shed e boxer MANSCAPED

Per saperne di più e per acquistare uno dei nuovi prodotti o pack visita eu.manscaped.com, il nostro sito e negozio online unificato rivolto ai clienti di Regno Unito, Unione Europea, Norvegia, Svizzera, Australia, Nuova Zelanda, Canada; altre regioni si aggiungeranno nel corso dell’anno.

Informazioni su MANSCAPED®:

Fondata da Paul Tran nel 2016, a San Diego, in California, MANSCAPED è leader mondiale nella rasatura e nell’igiene maschile dalla cintola in giù e ha già conquistato la fiducia di oltre 2 milioni di uomini nel mondo. La nostra gamma di prodotti comprende solo i migliori strumenti, formulazioni e accessori per un rituale di rasatura maschile semplice, efficace e della migliore qualità. MANSCAPED ti invita a visitare il suo negozio online su manscaped.com che offre spedizione diretta ai consumatori di oltre 30 Paesi, come Stati Uniti, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Regno Unito, Unione Europea, Norvegia e Svizzera. Una selezione di prodotti e pack è anche disponibile su Amazon con la possibilità di acquistare le opzioni Prime o con ritiro. I nostri prodotti sono in vendita anche nei negozi Target, Best Buy e Macy negli Stati Uniti e nei punti vendita Hairhouse in Australia. Per ulteriori informazioni visita il sito o seguici su Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube e Triller.