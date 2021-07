Le DoD attribue à Kymeta le placement d’un contrat IDIQ de 950 millions USD

The Kymeta™ u8 is the only commercially available flat panel antenna that is compatible with LEO and GEO satellite constellations. (Photo: Business Wire)

The Kymeta™ u8 is the only commercially available flat panel antenna that is compatible with LEO and GEO satellite constellations. (Photo: Business Wire)

REDMOND, Washington--(BUSINESS WIRE)--Kymeta (www.kymetacorp.com), la société de communications qui rend le mobile mondial, a annoncé aujourd’hui avoir remporté un contrat d’exécution indéfinie/quantité indéfinie (Indefinite-Delivery/ Indefinite-Quantity, IDIQ), dont le plafond a été fixé à 950 000 000 USD, pour la maturation, la démonstration et la prolifération de ses capacités sur l’ensemble des plateformes et des domaines, en exploitant une conception de systèmes ouverts, des logiciels modernes et un développement d’algorithme, afin de rendre possible le Commandement et contrôle conjoints dans tous les domaines (Joint All Domain Command and Control, JADC2).

« Kymeta se réjouit de participer dans la catégorie compétitive Advanced Battle Management System (ABMS) pour la connectivité », a déclaré Rob Weitendorf, vice-président du développement commercial, chez Kymeta. « Notre technologie avancée s’est avérée efficace pour un déploiement rapide, elle offre les plus hauts niveaux de sécurité et de chiffrement, et elle est essentielle pour les opérations critiques. Nous sommes particulièrement confiants dans notre capacité à fournir des solutions de connectivité aux organisations du Département de la défense (Department of Defense, DoD) des États-Unis, à travers le JADC2. »

Le contrat s’inscrit dans un effort de sécurité multiniveau, maintes fois primé, visant à assurer le développement et l’exploitation des systèmes comme une force unifiée dans tous les domaines (aérien, terrestre, maritime, spatial, cybernétique, et pour le spectre électromagnétique) dans une famille de systèmes à l’architecture ouverte, qui améliore les capacités via plusieurs plateformes intégrées.

Les solutions nouvelle génération de Kymeta, notamment le terminal Kymeta™ u8 et les services de connectivité Kymeta Connect™, offrent une connectivité mobile satellite-cellulaire homogène et ininterrompue, et sont conçues pour répondre aux besoins des agences de la défense, du gouvernement, de la sécurité publique, et des clients commerciaux, dans le monde entier. Aujourd’hui, le terminal u8 est la seule antenne à panneau plat, disponible dans le commerce, compatible avec les constellations satellitaires LEO et GEO. Les terminaux, antennes et ODU Kymeta u8 sont faciles à installer et à mettre en service en quelques minutes après l’installation. Le u8 est également disponible dans une configuration transportable appelée u8 GO, idéale pour les déploiements rapides.

À propos de Kymeta

Kymeta libère le potentiel de la connectivité satellite à large bande, combinée aux réseaux cellulaires, pour satisfaire la demande massive de communications au cours des déplacements, et de globalisation de la téléphonie mobile. Lepton Global Solutions, une société de Kymeta, héberge les solutions de connectivité par satellite, de la société, et offre au marché des solutions clés en main, uniques, complètes et groupées, basées sur les meilleures technologies, ainsi que des services sur mesure, axés sur le client, dont les exigences de mission sont satisfaites, voire dépassées. Ces solutions, combinées à l’antenne satellite à panneau plat de la société, la première en son genre, et aux services Kymeta Connect™, fournissent aux clients du monde entier une connectivité mobile révolutionnaire sur des réseaux satellites et satellites-cellulaires hybrides. Soutenu par plusieurs licences et brevets américains et internationaux, le terminal Kymeta répond au besoin en systèmes de communication haut débit, légers et fins, qui ne nécessitent aucun composant mécanique pour s’orienter vers un satellite. Kymeta facilite la connexion pour tous les véhicules, navires ou plateformes fixes.

Kymeta est une société privée basée à Redmond, dans l’État de Washington. Pour de plus amples informations, consultez kymetacorp.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.