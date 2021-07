Kymeta recebe colocação em contrato IDIQ de US$ 950 milhões pelo DoD

The Kymeta™ u8 is the only commercially available flat panel antenna that is compatible with LEO and GEO satellite constellations. (Photo: Business Wire)

REDMOND, Washington--(BUSINESS WIRE)--A Kymeta (www.kymetacorp.com), a empresa de comunicação que torna a mobilidade global, anunciou hoje que recebeu um contrato de entrega indefinida/quantidade indefinida (Indefinite-Delivery/ Indefinite-Quantity, IDIQ) com teto de US$ 950.000.000 para a maturação, demonstração e proliferação de capacidades entre plataformas e domínios, alavancando o design de sistemas abertos, desenvolvimento de software moderno e algoritmo para habilitar o Joint All Domain Command and Control (JADC2).

“A Kymeta tem o prazer de participar da competitiva categoria de sistema de gerenciamento de batalha avançado (Advanced Battle Management System, ABMS) para conectividade”, afirmou Rob Weitendorf, vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Kymeta. “Nossa avançada tecnologia provou ser eficaz para rápida implantação, oferece os mais altos níveis de segurança e criptografia, e é essencial para operações de missão crítica. Estamos confiantes em nossa habilidade para fornecer soluções de conectividade para organizações do Departamento de Defesa dos EUA através do JADC2”.

O contrato é parte de uma concessão múltipla de esforço de segurança de vários níveis para fornecer desenvolvimento e operações de sistemas como uma força unificada entre todos os domínios (ar, terra, mar, espaço, cibernética e espectro eletromagnético) em uma família de arquitetura aberta de sistemas que habilita recursos através de múltiplas plataformas integradas.

As soluções de próxima geração da Kymeta, incluindo o terminal Kymeta™ u8 e serviços de conectividade Kymeta Connect™, oferecem comunicação móvel satélite-celular perfeita e ininterrupta e são projetadas para atender às necessidades de agências de defesa, governo, segurança pública e clientes comerciais, mundialmente. Hoje, a u8 é a única antena de tela plana disponível comercialmente compatível com as constelações de satélites LEO e GEO. Os terminais, antenas e ODUs Kymeta u8 são de fácil montagem e entram em serviço dentro de minutos após a instalação. A u8 também está disponível em breve uma configuração transportável chamada u8 GO, que é ideal para implantações rápidas.

Sobre a Kymeta

A Kymeta está revelando o potencial da conectividade de banda larga via satélite, combinada com redes celulares, para satisfazer à enorme demanda por comunicação móvel e tornar a mobilidade global. A Lepton Global Solutions, empresa integrante da Kymeta, reúne as soluções de conectividade por satélite da empresa e oferece ao mercado soluções integradas exclusivas, completas, agrupadas e prontas para uso com base nas melhores tecnologias e serviços centrados no cliente personalizados que satisfazem e superam os requisitos de missão dos clientes. Conjuntamente com a antena de satélite de tela plana da empresa — a primeira de seu tipo — e os serviços Kymeta Connect™, essas soluções fornecem conectividade móvel revolucionária em redes de satélite e celular híbridas a clientes do mundo todo. Apoiado por patentes e licenças nos Estados Unidos e internacionais, o terminal da Kymeta atende às necessidades de sistemas de comunicação de alta taxa de transferência, leves, que ocupam pouco espaço e não requerem que componentes mecânicos girem em direção a um satélite. A Kymeta faz com que a conexão seja fácil, para qualquer veículo, embarcação ou plataforma fixa.

A Kymeta é uma empresa de capital fechado sediada em Redmond, Washington, Estados Unidos. Para saber mais, acesse kymetacorp.com.

