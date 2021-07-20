360 Communications選擇Mavenir來打造Open RAN CBRS和封包核心網，努力彌合美國農村的數位鴻溝

德州理查孫和奧克拉荷馬州杜蘭特--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Mavenir是利用可以在任何雲端上執行並改變世界連接方式的雲端原生軟體來建構網路未來的網路軟體供應商。公司今天宣布，為奧克拉荷馬州（包括喬克托族）農村地區提供固定無線接取服務的360 Communications已經選擇Mavenir作為其合作夥伴，從而依靠使用CBRS和EBS頻譜的端對端Open RAN來加快彌合數位鴻溝。此次的合作關係再次證明了Mavenir作為美國農村地區網際網路服務提供者(ISP)首選合作夥伴的聲譽。

360 Communications還選擇了Mavenir的全預裝式「融合式封包核心網」解決方案。雲端原生「融合式封包核心網」可提供一個靈活、經濟的5G升級路徑，支援使用組合節點來盡可能重複使用4G網路。

360 Communications將為OnGo CBRS使用Mavenir的OpenRAN Vran解決方案，並且還可能在EBS頻段使用此解決方案，Mavenir將在這一領域取代當前的廠商。

360 Communications營運和網路資深副總裁Kris McElroy表示：「我們認為Open RAN對縮小美國農村地區的數位鴻溝至關重要。這使得Mavenir成為我們顯而易見的選擇，特別是對我們的CBRS拓展而言。與此同時，透過部署Mavenir的『融合式封包核心網』，我們得以完全控制我們的網路——確保我們的消費用戶和企業用戶可以繼續仰賴360 Communications來提供經濟實惠的可靠寬頻。」

Mavenir美國農村ISP銷售副總裁Loris Zaia表示：「Mavenir認識到農村ISP在努力彌合數位鴻溝方面面臨各種獨特的挑戰。正因如此，我們建立了一支團隊，專門負責瞭解這些挑戰，並幫助農村ISP克服這些挑戰。360 Communications等企業能認可Mavenir對農村市場的貢獻，表明我們正在努力滿足他們真正的需求。」

關於360 Communications：

360 Communications致力於向當前未獲得充分服務或得不到服務的市場提供寬頻服務，在奧克拉荷馬州和阿肯色州的農村地區為家庭和企業部署先進的固定無線網路技術。360 Communications還致力於透過為美國各地的印第安部落建設專用LTE網路，來彌合印第安部落存在的數位鴻溝。360 Communications擁有從核心網到用戶場所的電信商級網路，使這家公司從其他網路供應商中脫穎而出。

關於Mavenir:

Mavenir正在建構網路的未來並開拓先進技術。公司專注於實現自身願景：打造一種能夠在任何雲端上執行的軟體式單一自動化網路。作為業界唯一一家端對端、雲端原生網路軟體供應商，Mavenir專注於改變世界連結方式，為逾120個國家的250多家通訊服務商加速軟體網路轉型，這些服務商為全球50%以上的用戶提供服務。www.mavenir.com

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