360 Communications选择Mavenir来打造Open RAN CBRS和分组核心网，努力弥合美国农村的数字鸿沟

德州理查森和俄克拉荷马州杜兰特--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Mavenir是利用可以在任何云上运行并改变世界连接方式的云原生软件来构建网络未来的网络软件供应商。公司今天宣布，为俄克拉何马州（包括乔克托族）农村地区提供固定无线接入服务的360 Communications已经选择Mavenir作为其合作伙伴，从而依托使用CBRS和EBS频谱的端到端Open RAN来加快弥合数字鸿沟。此次的合作关系再次证明了Mavenir作为美国农村地区互联网服务提供商(ISP)首选合作伙伴的声誉。

360 Communications还选择了Mavenir的全预装式“融合分组核心网”解决方案。云原生“融合分组核心网”可提供一个灵活、经济的5G升级路径，支持使用组合节点来尽可能重复使用4G网络。

360 Communications将为OnGo CBRS使用Mavenir的OpenRAN Vran解决方案，并且还可能在EBS频段使用此解决方案，Mavenir将在这一领域取代当前的厂商。

360 Communications运营和网络高级副总裁Kris McElroy表示：“ 我们认为Open RAN对缩小美国农村地区的数字鸿沟至关重要。这使得Mavenir成为我们显而易见的选择，特别是对我们的CBRS拓展而言。与此同时，通过部署Mavenir的‘融合分组核心网’，我们得以完全控制我们的网络——确保我们的消费用户和企业用户可以继续仰赖360 Communications来提供经济实惠的可靠宽带。”

Mavenir美国农村ISP销售副总裁Loris Zaia表示：“ Mavenir认识到农村ISP在努力弥合数字鸿沟方面面临各种独特的挑战。正因如此，我们建立了一支团队，专门负责了解这些挑战，并帮助农村ISP克服这些挑战。360 Communications等企业能认可Mavenir对农村市场的贡献，表明我们正在努力满足他们真正的需求。”

关于360 Communications：

360 Communications致力于向当前未获得充分服务或得不到服务的市场提供宽带服务，在俄克拉何马州和阿肯色州的农村地区为家庭和企业部署先进的固定无线网络技术。360 Communications还致力于通过为美国各地的印第安部落建设专用LTE网络，来弥合印第安部落存在的数字鸿沟。360 Communications拥有从核心网到用户场所的运营商级网络，使这家公司从其他网络提供商中脱颖而出。

关于Mavenir:

Mavenir正在构建网络的未来并开拓先进技术。公司专注于实现自身愿景：打造一种能够运行在任何云上的基于软件的单一自动化网络。作为业界唯一一家端到端、云原生网络软件供应商，Mavenir专注于改变世界连结方式，为逾120个国家的250多家通信服务商加速软件网络转型，这些服务商服务于全球50%以上的用户。www.mavenir.com

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