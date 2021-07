RepRisk Faz Parceria com B3 S.A. para Fornecer Dados de Risco de ESG ao Índice de Sustentabilidade Corporativa B3

ZURIQUE--(BUSINESS WIRE)--RepRisk, uma empresa com liderança em ciência de dados de ESG que combina aprendizagem automática e inteligência humana para identificar riscos de ESG, fez parceria com a B3, a bolsa líder na América do Sul, para atualizar o Índice de Sustentabilidade Corporativa B3 (ISE B3). Os dados de risco de ESG da RepRisk de 1.000 empresas brasileiras agora estão integrados ao algoritmo de seleção e pontuação do ISE B3 e serão utilizados em processos de triagem e monitoramento de portfólio da B3. O aprimoramento do algoritmo do índice ISE B3 aproveita os critérios de risco de ESG para implementar estratégias de investimento passivo de maior impacto e impulsiona a alocação de capital sustentável no mercado sul-americano.

"A RepRisk tem o prazer de anunciar sua parceria com a B3", disse Alexandra Mihailescu Cichon, Vice-Presidente Executiva de Vendas e Marketing da RepRisk. "O uso de dados de ESG, com foco no risco atualizado diariamente para avaliação e seleção de constituintes, permite que o índice, e os investidores que utilizam e acompanham o mesmo em suas estratégias de investimento, reajam com rapidez a riscos de ESG materiais que possam ser traduzidos em reputação financeira ou riscos de conformidade. O crescimento em investimentos passivos e investimentos de ESG são duas tendências notáveis nos últimos anos - e a parceria com a B3 e a RepRisk destaca estas tendências, servindo como uma referência ao mercado sul-americano."

"O índice ISE B3 não é apenas um importante indicador para investidores que buscam ativos sustentáveis, mas também desempenha um papel no incentivo às empresas para avançarem em suas práticas de ESG no Brasil", disse Ana Buchaim, Diretora Geral de Pessoas, Marketing Comunicação e Sustentabilidade na B3. Segundo a Sra. Buchaim, a revisão do índice, a mais importante a ser implementada nos 16 anos de sua existência, reforça a transparência do processo e permite que as empresas mais avançadas na agenda de ESG se destaquem no portfólio do índice ISE B3. "É parte do nosso compromisso com a evolução da agenda de sustentabilidade fornecer um indicador que corresponda à sofisticação que o mercado vem ganhando nesta área no Brasil", acrescentou a Sra. Buchaim.

A RepRisk oferece análises de risco quantitativas com atualização diária, métricas e pesquisa qualitativa a mais de 175.000 empresas públicas e privadas em todos os setores e mercados ao redor do mundo. Sua exclusivo enfoque em pesquisa exclui a autorrevelação da empresa e analisa informações da mídia pública e de fontes das partes interessadas para avaliar se as empresas "fazem o que dizem" quando se trata de ESG. A cobertura de pesquisa da RepRisk inclui 23 idiomas, incluindo o português, cobrindo assim mais de 95% do PIB mundial.

Sobre a RepRisk

Fundada em 1998 e com sede na Suíça, a RepRisk é pioneira em ciência de dados de ESG que aproveita a combinação de IA e aprendizagem automática com inteligência humana para analisar sistematicamente informações públicas e identificar riscos de ESG materiais. O produto principal da RepRisk, o RepRisk ESG Risk Platform, é o maior e mais abrangente banco de dados de diligência devida do mundo sobre riscos de ESG e de conduta empresarial, com experiência em 23 idiomas e cobertura de mais de 175.000 empresas públicas e privadas e além de 45.000 projetos de infraestrutura. Durante mais de uma década, as principais instituições financeiras e corporações mundiais vêm confiando na RepRisk para a diligência devida e gestão de risco em suas operações, relações comerciais e investimentos. Saiba mais em reprisk.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.