Credorax lancia una soluzione all'avanguardia per la prevenzione del chargeback

MILAN--(BUSINESS WIRE)--Credorax, fornitore leader di pagamenti smart e banca acquirer per esercenti, ha annunciato il lancio di una soluzione all'avanguardia per la prevenzione dei chargeback, rafforzando il livello di protezione contro le frodi e la mitigazione dei chargeback .

La Prevenzione Chargeback di Credorax segna una partnership storica con Ethoca (di proprietà di Mastercard), il principale fornitore globale di tecnologie, e Verifi (una soluzione Visa), il principale fornitore di servizi di gestione del rischio delle transazioni con carta nel settore e-commerce per gli esercenti.

Gli esercenti ora possono assumere il controllo dei propri chargeback prevenendoli prima che vengano avviati. L'innovativo servizio di Credorax offre agli esercenti la possibilità di creare regole che automatizzano i rimborsi o emettono un rimborso manuale dopo aver ricevuto un avviso. Entrambe le soluzioni impediscono che le controversie si trasformino in chargeback.

La Prevenzione Chargeback fa parte della suite di gestione del rischio di Credorax e protegge gli esercenti da frodi e addebiti in ogni fase del ciclo di vita della transazione. La soluzione esclusiva di Credorax combina perfettamente l'ingegnosità dell'intelligenza di apprendimento automatico e l'analisi intuitiva dei dati per migliorare costantemente il suo algoritmo di rilevamento delle frodi. Può rilevare con precisione transazioni legittime e fraudolente su larga scala.

A seconda delle esigenze individuali dell'esercente e delle preferenze di rischio, è possibile modificare le soglie e la gestione delle regole se e quando necessario, in base alle esigenze esclusive dell'esercente. Credorax offre inoltre una formazione dedicata per aiutare gli esercenti a familiarizzare con gli strumenti di prevenzione delle frodi e di addebito di Credorax e ottimizzarli in base alle proprie specifiche.

Attingendo ai dati dei più grandi marchi di e-commerce, banche e fornitori di pagamenti del mondo, con la Prevenzione Chargeback di Credorax, gli esercenti possono visualizzare dashboard in cui monitorare transazioni, regole di transazione specifiche e visualizzare avvisi, con una panoramica completa dei cicli di vita delle transazioni.

Moshe Selfin, Chief Technology Officer di Credorax, ha commentato: "L'e-commerce è in piena espansione, per cui anche i tassi di frode e chargeback stanno accelerando: sorprendentemente, si stima che le perdite degli esercenti per frode amichevole ammonteranno a oltre 50 miliardi di dollari nel 2020. Sebbene lungi dall'essere l'ideale, l'attuale situazione sta indubbiamente guidando livelli di innovazione e soluzioni mai visti prima. L'assoluta richiesta di sistemi di gestione preventiva delle frodi chiavi in mano, come il nostro, insieme ai progressi nell'intelligenza artificiale e nel rilevamento in tempo reale, ha la capacità di porre gli esercenti in prima linea quando si tratta di truffatori, una posizione in cui non sono mai stati prima d'ora.

"Grazie all'accesso alla più ampia gamma di copertura delle banche issuer a livello globale, gli esercenti non sono mai stati in una posizione più forte per proteggersi dai costi elevati e dai danni reputazionali che derivano da tali attacchi".

Credorax è un processore di pagamenti e banca acquirer con servizo completo dedicato ad aiutare gli esercenti,utilizzando tecnologie e approfondimenti all'avanguardia per portare soluzioni innovative sul mercato. I suoi esperti in pagamenti sono a disposizione per illustrare in modo più dettagliato come usufruire dei servizi di gestione e contestazione del chargeback.

Moshe ha aggiunto: “La nostra visione in Credorax è sempre stata quella di fornire agli esercenti la tecnologia di cui hanno bisogno per sfruttare le opportunità globali a loro disposizione. Il tutto sapendo che esistono misure proattive e preventive che renderanno il commercio transfrontaliero un piacere e non uno stress.

"Grazie a un solido processo di onboarding che consente un percorso continuo di gestione dei clienti con i nostri team di specialisti in tutto il mondo e una profonda comprensione delle sfumature dell'elaborazione dei pagamenti, questa è una pietra miliare importante nella nostra ambizione di migliorare ulteriormente l'entusiasmante suite di offerte di Credorax".

Per ulteriori informazioni sulla Prevenzione Chargeback di Credorax, visitare: https://learn.credorax.com/contact-us

Informazioni su Credorax

Credorax è un fornitore di pagamenti intelligenti e una banca provvista di licenza, che fornisce l'elaborazione di pagamenti transfrontalieri per l'e-commerce e per i clienti omni-channel. La tecnologia gateway, SourceTM, è stata sviluppata internamente all'azienda per fornire un'esperienza di pagamento semplificata, così intelligente da garantire ai commercianti il raggiungimento del pieno potenziale di business semplicemente attraverso una migliore gestione dei propri pagamenti.I commercianti Credorax possono accettare più di un centinaio di metodi di pagamento locali e ricevere pagamenti nella valuta di loro scelta.Usufruiscono inoltre dell’ottimizzazione del tasso di approvazione delle transazioni, della protezione anti-frode avanzata, della business intelligence e di una serie di altri servizi e prodotti a valore aggiunto che si sommano a un'esperienza di pagamento diversa da tutte le altre. Per ulteriori informazioni, contattateci all'indirizzo grow@credorax.com o visitate il sito web www.credorax.com.