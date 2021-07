mLogica kondigt strategisch partnerschap aan met de wereldleider in digitale transformatie, Atos.

LAS VEGAS (VS)--(BUSINESS WIRE)--mLogica, LLC, een wereldleider in hyperscale big data-analyse en cloudmodernisering, heeft vandaag een strategische samenwerkingsovereenkomst aangekondigd met de wereldleider in digitale transformatie, Atos. Als gerenommeerde innovator op het gebied van geavanceerde analyse en cloudmodernisering biedt mLogica bedrijfseigen software die de vertaling van code van verouderde platformen op locatie naar moderne cloudarchitectuur mogelijk maakt.

Atos biedt op maat gemaakte end-to-end oplossingen voor alle branches in 71 landen. Als Europees leider in cyberbeveiliging, cloud en high-performance computing, zijn ze gespecialiseerd in ultrasnelle servers waarmee gebruikers complexe, diepgaande berekeningen kunnen uitvoeren op zeer grote datasets.

Deze nieuwe strategische relatie stelt klanten van beide bedrijven in staat hun gedistribueerde en mainframe-moderniseringen naar het geavanceerde computerplatform van Atos of de openbare cloud te versnellen. Bovendien bieden Atos en mLogica, met de convergentie van de ultrasnelle systemen van elk bedrijf, nu CAP*M, een multi-petabyte-schaal big data-oplossing, voor wereldwijde klanten in zowel de commerciële als publieke sector.

De overeenkomst volgt op de recente overname door mLogica van de software LIBER*M van Atos, die de modernisering van de verouderde IBM en Atos BullSequana mainframes mogelijk maakt. Hierdoor kunnen decennia-oude systemen, waarvan sommige wereldwijd erkende merken ondersteunen, naadloos naar de cloud migreren. Het ondersteunt ook het aanbod van mLogica voor zijn STAR*M geautomatiseerde migratiesoftware portfolio.

“Sinds onze oprichting in 2004 heeft mLogica sterke allianties opgebouwd met belangrijke wereldwijde systeemintegrators, waardoor enkele van de grootste klanten wereldwijd hun missiekritieke bedrijfsomgevingen kunnen moderniseren via onze geautomatiseerde migratietechnologieën”, zegt Amit Okhandiar, president en CEO van mLogica.

Hij voegt eraan toe: “Met de focus van Atos op geavanceerde cloudanalyses, hyperscale big data en digitale transformatie naar de cloud, ondersteund door kunstmatige intelligentie en op machine learning gebaseerde automatiseringsoplossingen, kunnen beide organisaties onze klanten nu de nieuwste ultrasnelle systemen aanbieden om hun verouderde omgevingen te moderniseren en de verwezenlijking van bedrijfsdoelen te versnellen.”

Jerome Sandrini, SVP en wereldwijd hoofd van verkoop Big Data van BDS Atos is het ermee eens: “Met de allerbeste rekenkracht van Atos en onze baanbrekende Quantum Learning Machine helpen we de toekomst van de informatieruimte vorm te geven. Deze samenwerking met mLogica geeft klanten van beide bedrijven toegang tot de nieuwste, meest innovatieve technologieën, waaronder tools om hun databasemigraties naar de cloud te automatiseren.”

De samenwerking geeft Atos en haar klanten ook toegang tot het toonaangevende CAP*M hyperscale big data-platform van mLogica. Nu bedrijven worden geconfronteerd met een enorme toename van het volume en de soorten data die binnenkomen via sociale media, verbonden apparaten en meer, stelt CAP*M organisaties in staat om meer dan honderd terabyte tot meer dan drie petabyte per dag aan gemengde data op te nemen en op te slaan. Hierdoor kunnen ze deze grote hoeveelheden gegevens snel genoeg analyseren om er strategisch gebruik van te maken.

Over mLogica

De missie van mLogica is om de efficiëntie van ondernemingen te vergroten door cloudmigratie. mLogica is opgericht door professionals van toonaangevende technologiebedrijven en is gespecialiseerd in het migreren van complexe, verouderde bedrijfstoepassingen en -databases op locatie, zowel mainframe als gedistribueerd, naar de cloud.

mLogica maakt voor de modernisering van gedistribueerde systemen gebruik van zijn geautomatiseerde softwarepakket STAR*M, en zijn mainframe-moderniseringssoftware, LIBER*M, om verouderde systemen naar de cloud te migreren. mLogica moderniseert ook big data-toepassingen met zijn hyperscale petabyte+ big data-software CAP*M en de software-aangestuurde TRAK*M beheerde diensten programma's.

Ga voor meer informatie naar https://www.mlogica.com.

