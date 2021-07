L3Harris Technologies sviluppa i futuri concetti di sorveglianza della NATO con l’ausilio di un team internazionale

MELBOURNE, Florida--(BUSINESS WIRE)--L3Harris Technologies (NYSE:LHX), insieme a un team di aziende leader nel campo della difesa e della tecnologia, sta sviluppando concetti di sorveglianza per la NATO, per sostituire obsolescente flotta del Sistema di Allarme e Controllo Aviotrasportato (Airborne Warning and Control System, AWCS) entro il 2035.

Il team sta sviluppando opzioni di “sistema dei sistemi” per le funzionalità programma Alliance Future Surveillance and Control (AFSC) della NATO.

Coadiuvata da L3Harris Technologies, il team assembla le competenze sullo scacchiere internazionale, condividendo una visione incentrata sui dati e indipendente dalla piattaforma. I membri del team internazionale verranno annunciati in data futura.

“L3Harris possiede le capacità e l’esperienza per affrontare le complessità del programma AFSC in tutti i domini - aria, terra, mare, spazio e cyberspazio”, ha detto Charles R. “CR” Davis, vicepresidente internazionale di L3Harris. “L’équipe si è accostata alla fase di studio di fattibilità della riduzione del rischio con una mente aperta verso le piattaforme e architetture digitali che raggiungeranno meglio gli obbiettivi della NATO. È essenziale fornire alla NATO e alle nazioni che ne fanno parte tutta la flessibilità possibile nello sviluppo di un concetto AFSC a tecnologia avanzata, estremamente adattivo ed efficace in termini di costo foggiato per essere all’altezza delle sfide ibride in evoluzione.”

Il team internazionale analizzerà i rischi e la fattibilità dei componenti candidati all’interno dei suoi sistemi dei sistemi per migliorare il vantaggio militare dell’alleanza NATO fino al 2035 e oltre. Il team di L3Harris sfrutta i punti di forza di una moltitudine di società operanti nel settore della difesa globale per offrire innovazione ingegneristica, esperienza nella capacità di vittoria in battaglia e una visione condivisa per aumentare l’efficacia delle future operazioni militari della NATO.

“La NATO ha precisato con estrema chiarezza il suo obbiettivo volto a garantire che dati e informazioni siano al centro di tutte le capacità future di AFSC”, ha affermato Dave Johnson, vicepresidente di Strategia, Sistemi per missione integrati presso L3Harris. “Con il nostro approccio all’architettura incentrato sui dati, indipendente dalla piattaforma e le capacità JADC2 di sviluppo basata sull’esperienza, il team di L3Harris è impegnata a collaborare con la NATO, studiando tutti gli aspetti del suo programma principale e sviluppando un concetto per una sorveglianza e un controllo congiunto in tutti i domini per il programma AFSC.”

Quale uno di sei fornitori, nel 2020, L3Harris e le società sue colleghe internazionali avevano già presentato alla NATO uno studio con concetto tecnico di alto livello (High Level Technical Concept, HLTC) con supporto dettagliato in tutti i segmenti commerciali incentrato su un’architettura basata sui dati. Lo studio HLTC aveva trattato tutti gli aspetti della sorveglianza e controllo nell’ambito dell’intero spettro di ambienti operativi senza rischi, permissivi, contestati ed estremamente ostili.

