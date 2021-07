Everbridge é selecionada para fortalecer o sistema de alerta público nacional na Estônia, "a sociedade digital mais avançada do mundo"

Everbridge Selected to Power Countrywide Public Warning System in Estonia, ‘the Most Advanced Digital Society in the World’ (Graphic: Business Wire)

Everbridge Selected to Power Countrywide Public Warning System in Estonia, ‘the Most Advanced Digital Society in the World’ (Graphic: Business Wire)

OSLO, Noroega--(BUSINESS WIRE)--A Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG), líder global em gerenciamento de eventos críticos (CEM), anunciou hoje que a Estônia escolheu a solução de Alerta Público da empresa em todo o país para ajudar a manter seus residentes e visitantes seguros e informados em caso de emergência. Lar de 1,3 milhão de residentes e um destino popular para 3,2 milhões de turistas anuais, a revista Wired chamou a Estônia de "a sociedade digital mais avançada do mundo". A revista Wired nomeou a Estônia "a sociedade digital mais avançada do mundo". A Estônia construiu um ecossistema eficiente, seguro e transparente onde 99% dos serviços governamentais estão on-line, incluindo várias soluções digitais para ajudar a enfrentar a crise pandêmica COVID-19.

A Estônia implantará o Everbridge para alimentar seu sistema de alerta à população, aproveitando a solução de alerta público ponta a ponta da Everbridge, apresentando um console front-end multicanal exclusivo com capacidade de transmitir uma combinação de transmissão celular e baseada em localização Alertas de SMS para alerta em todo o país. A Estônia utilizará canais SMS baseados em localização para garantir que o país cumpre os requisitos do Artigo 110 do Código Europeu de Comunicações Eletrônicas para implementar e lançar um sistema de alerta público abrangente.

“É essencial que tenhamos vários meios robustos e confiáveis de alertar o público sobre ameaças como clima severo, incêndios florestais e pandemias virais”, afirmou Sven Heil, CEO da RIKS, uma fundação dentro do Ministério de Assuntos Econômicos e Comunicações do governo da Estônia. “Everbridge atendeu a todas as nossas rigorosas necessidades de um sistema de alerta público e forneceu uma solução fácil de usar, segura e abrangente. É importante ressaltar que a Everbridge provou que poderia cumprir nosso prazo de entrega apertado. Estamos muito satisfeitos que o sistema nos ajudará a melhorar a segurança de nossas comunidades”.

“Dada a reputação da Estônia como líder global em transformação digital, estamos honrados em alimentar seu sistema de Alerta Público em todo o país”, afirmou Valerie Risk, vice-presidente de soluções de alerta público em Everbridge. “Everbridge agora oferece suporte à maioria dos países europeus de qualquer provedor, valendo-se de décadas de experiência em alertas de emergência para fornecer aos governos um meio confiável, seguro e geo-direcionado de proteger seu povo. Parabenizamos a Estônia por sua abordagem pioneira para manter seus cidadãos seguros”.

A implementação do sistema de alerta de emergência da Estônia expande a posição da Everbridge como líder global em soluções de Alerta Público para toda a população, usadas por mais de 1.500 municípios, condados, cidades, estados e países em todas as principais regiões do mundo, incluindo Europa, Ásia, Oceania, o Meio Oriente, África e Américas. A Everbridge atende mais implantações em todo o país do que qualquer outro provedor, permitindo o sistema de Aviso Público para muitos dos países mais avançados tecnicamente, incluindo Suécia, Noroega, Islândia, Grécia, Holanda, o Reino Unido, Singapura, Nova Zelândia, Austrália, Peru e vários países no Oriente Médio e na África; estados inteiros, incluindo Califórnia, Nova Iorque, Andhra Pradesh, Kerala, Flórida, Odisha, Connecticut, Vermont, Massachusetts, Washington, D.C. e as Ilhas Virgens dos Estados Unidos; condados em 49 dos 50 estados dos EUA e em todas as províncias do Canadá, muitas das maiores cidades do mundo e em apoio às tribos indígenas americanas e das Primeiras Nações e populações indígenas em todo o mundo. A Everbridge também capacita o front-end do gateway do Sistema de Alerta e Alerta Público Integrado (IPAWS) para o Governo Federal dos EUA para complementar seus próprios canais de comunicação para a emissão de alertas presidenciais e de emergência ao vivo nos Estados Unidos.

A Everbridge fez parceria com a Levira, da Estônia, para garantir o contrato. Com sede na capital Tallin, o provedor de serviços digitais local é a principal operadora de rede de televisão e rádio da Estônia e possui um dos maiores data centers do país.

A plataforma de Everbridge - que combina Broadcast celular, SMS baseado em localização, tecnologias de alerta multicanal baseadas em endereço e em grupo - oferece recursos de gerenciamento de eventos críticos em uma ampla gama de ameaças, incluindo desastres naturais, terrorismo, ataques cibernéticos e outros eventos de segurança. Os cidadãos da Noroega, por exemplo, receberam comunicações críticas em todo o país durante o início da COVID-19. O Diretório Norueguês de Saúde utilizou a plataforma de Alerta Público Everbridge para se comunicar com sucesso com quase cinco milhões e meio de telefones celulares na Noruega. A Diretoria de Saúde também se comunicava com todos os telefones não noruegueses em roaming dentro do país em inglês, francês, alemão, espanhol, polonês e russo, fornecendo instruções essenciais para estrangeiros.

O novo Centro de Alerta Público de Everbridge atende e excede as necessidades de qualquer autoridade pública em busca de uma solução de alerta avançada para proteger seus cidadãos e visitantes: desde sistemas aprovados pela diretiva da UE até plataformas de alerta e alerta híbridas e multicanais mais sofisticadas. A empresa também anunciou recentemente uma nova patente para seu trabalho revolucionário na habilitação de recursos de alerta de população multimídia de ponta a ponta. A patente (uma entre mais de 160 no conjunto de soluções de alerta populacional líder de mercado de Everbridge) destaca a necessidade de entrega de alertas por meio de uma combinação de 5G, transmissão celular e multimídia. A Everbridge permanece líder em integrações 5G para sistemas de alerta públicos.

O Aviso público da Everbridge aproveita a infraestrutura de telecomunicações existente, sem a necessidade de opt-in, para alcançar todos dentro de uma área geográfica para reduzir o risco de desastres, oferecer suporte às comunicações de primeira resposta e analisar a eficácia da comunicação de desastres para atividades de mitigação subsequentes. A plataforma é totalmente compatível com as regulamentações de privacidade de dados, incluindo GDPR, e permite que agências de segurança pública enviem um alerta para qualquer dispositivo em poucos segundos, sem compartilhar quaisquer dados pessoais, como nomes ou números de telefone.

A Everbridge apresentou alguns dos maiores especialistas do mundo em tecnologias de alerta público em seus recentes simpósios globais de liderança do Road to Recovery. O tópico das melhores práticas de alerta para toda a população foi amplamente abordado durante as sessões que apresentaram discursos dos presidentes Bill Clinton e George W. Bush, a ex-secretária de Estado dos EUA, Dra. Madeleine K. Albright, fundador do Virgin Group, Sir Richard Branson, representantes do EENA (European Emergency Number Association) e funcionários do governo, prefeitos e profissionais de gerenciamento de emergência da Austrália, Canadá e Estados Unidos, para citar alguns.

Abre a Everbridge

A Everbridge, Inc. (NASDAQ: EVBG) é uma empresa de software global que fornece aplicativos de software corporativo que automatizam e aceleram a resposta operacional das organizações a eventos críticos, a fim de manter as pessoas seguras e as organizações funcionando™. Durante ameaças à segurança pública, como situações de atirador ativo, ataques terroristas ou condições climáticas severas, bem como eventos de negócios críticos, incluindo interrupções de TI, ataques cibernéticos ou outros incidentes, como recalls de produtos ou interrupções da cadeia de abastecimento, mais de 5.700 clientes globais confiam na Plataforma de gerenciamento de eventos críticos da empresa para agregar e avaliar dados de ameaças de forma rápida e confiável, localizar pessoas em risco e respondentes capazes de ajudar, automatizar a execução de processos de comunicação predefinidos por meio da entrega segura para mais de 100 modalidades de comunicação diferentes e rastrear o progresso na execução planos de resposta. A Everbridge atende oito das 10 maiores cidades dos EUA, nove dos 10 maiores bancos de investimento com sede nos EUA, 47 dos 50 aeroportos mais movimentados da América do Norte, nove das 10 maiores empresas de consultoria globais, oito das 10 maiores montadoras globais, nove dos 10 maiores provedores de saúde com base nos Estados Unidos e sete das 10 maiores empresas de tecnologia do mundo. A Everbridge está sediada em Boston, com escritórios adicionais em 20 cidades ao redor do mundo. Para obter mais informações, visite www.everbridge.com

