L3Harris Technologies ontwikkelt toekomstige NAVO-bewakingsconcepten met internationaal team

MELBOURNE, FLORIDA--(BUSINESS WIRE)--L3Harris Technologies (NYSE:LHX), ontwikkelt met een team van toonaangevende internationale defensie- en technologiebedrijven bewakingsconcepten voor de NAVO om de verouderde Airborne Warning and Control System-vloot (luchtruim waarschuwings- en controlesysteem) van de organisatie tegen 2035 te vervangen.

Het team ontwikkelt 'systeem van systemen'-opties voor bewakings- en controlecapaciteiten voor het NAVO-programma Alliance Future Surveillance and Control (AFSC).

Onder leiding van L3Harris Technologies verenigt het team de expertise op het internationale toneel en deelt een visie van een datacentrische, platformonafhankelijke benadering. De internationale teamleden worden op een toekomstige datum aangekondigd.

“L3Harris heeft de vaardigheid en ervaring om de complexiteit van AFSC-programma's in alle domeinen aan te pakken: lucht, land, zee, ruimte en cyber”, zei Charles R. ‘CR’ Davis, vicepresident Internationaal van L3Harris. “Het team heeft de fase van de haalbaarheidsstudie van risicovermindering benaderd met een open instelling voor de platformen en digitale architecturen die de doelstellingen van de NAVO op de beste manier kunnen bereiken. Het is van cruciaal belang om de NAVO en de lidstaten zoveel mogelijk flexibiliteit te geven bij het ontwikkelen van een geavanceerd technologisch, zeer adaptief, kosteneffectief AFSC-concept dat is gevormd om de veranderende hybride uitdagingen aan te pakken.”

Het internationale team analyseert de risico's en haalbaarheid van kandidaat-componenten binnen zijn systemen van systemen om het militaire voordeel van het NAVO-bondgenootschap tot 2035 en daarna te vergroten. Het team van L3Harris maakt gebruik van de sterke punten van meerdere wereldwijde defensiebedrijven om technische innovatie, capaciteitenervaring om een strijd te winnen en een gedeelde visie te bieden om de effectiviteit van toekomstige militaire NAVO-operaties te vergroten.

“De NAVO heeft heel duidelijk gemaakt dat het zijn doelstelling is om ervoor te zorgen dat gegevens en informatie centraal komen te staan in alle toekomstige AFSC-mogelijkheden”, zei Dave Johnson, vicepresident van strategie en geïntegreerde missiesystemen bij L3Harris. “Met onze datacentrische, platformonafhankelijke architectuurbenadering en ervaring met het opbouwen van JADC2-capaciteiten, zet het team van L3Harris zich in om samen te werken met de NAVO, alle aspecten van haar vlaggenschipprogramma te bestuderen en een concept te ontwikkelen voor gezamenlijke bewaking en controle over het hele domein voor het AFSC-programma.”

L3Harris en internationale teamgenoten leverden eerder in 2020 een High Level Technical Concept (HLTC)-studie aan de NAVO als een van de zes leveranciers, met gedetailleerde ondersteuning in alle bedrijfssegmenten gericht op datacentrische architectuur. De HLTC omvatte alle aspecten van multidomein-bewaking en controle over het volledige spectrum van onschadelijke, tolerante, betwiste en geweigerde operationele omgevingen.

