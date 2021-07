KALRAY ET VIKING ENTERPRISE SOLUTIONS ANNONCENT LE CO-DÉVELOPPEMENT DE LA FLASHBOX™, UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE BAIE DE STOCKAGE NVMe (1)

SAN JOSE, Calif. & GRENOBLE, France--(BUSINESS WIRE)--Kalray (Euronext Growth Paris: ALKAL) (Paris:ALKAL), pionnier dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données à la fois au niveau « Cloud » et « Edge » et Viking Enterprise Solutions, division de Sanmina Corporation (Nasdaq: SANM), l'un des principaux fabricants de matériels électroniques, annoncent aujourd'hui être en cours de développement de la FLASHBOX™, une nouvelle génération de baie de stockage. Cette solution sera basée sur le châssis VDS2249R entièrement résilient de Viking Enterprise Solutions et la K200-LP™, carte d'accélération de stockage intelligente de Kalray, qui intègre le DPU (« Data Processeur Unit ») de Kalray, le processeur MPPA® Coolidge™.

Les applications telles que l'intelligence artificielle (IA), l'apprentissage automatique, le traitement d'images ou les applications d’analyses de données se développent considérablement depuis plusieurs années et demandent de manipuler une quantité de plus en plus importante de données, créant un besoin en solutions de stockage rapides et de grande capacité. Les technologies de stockages et en particulier la technologie SSD(2), associée au standard NVMe, a pour but de relever ce défi. Cependant, son utilisation est aujourd’hui contrainte dans un mode dit « attachement direct », qui entraîne un traitement moins performant des données et un gaspillage des capacités de stockage. Pour résoudre cet inconvénient, l’industrie du stockage travaille sur de nouvelles solutions désagrégées à base de disques SSD NVMe. Cette approche permet de séparer les ressources de stockage des serveurs applicatifs, pour les proposer via des baies de stockage partagées, permettant ainsi d’optimiser le coût et la performance de la solution globale.

La collaboration entre Viking Enterprise Solutions et Kalray est axée sur la création d'une solution de stockage désagrégée NVME révolutionnaire, la FLASHBOXTM, qui résout les problèmes de goulots d’étranglement liés à la désagrégation, tout en offrant le même niveau de services et de facilité d'utilisation que les baies de stockage traditionnelles, le tout à un prix abordable. Les principaux marchés visés par la FLASHBOXTM sont l'IA, l'informatique haute performance (HPC), les sciences de la vie, les applications financières… C’est-à-dire toutes les applications gourmandes en données et nécessitant un stockage haute performance à faible latence.

La FLASHBOX™ est basée sur le processeur MPPA® Coolidge™, nouvelle génération de processeurs entièrement programmables et dédiés au traitement intensif des données (DPU). Alors que toutes les baies de stockage dites « All-Flash Array » utilisant des disques NVMe SSD rapides, nécessitent l’utilisation de puissants processeurs CPU (x86) qui exécutent les services de stockage, Kalray parvient à exécuter toutes les fonctions critiques d'une baie de stockage sur son processeur, sans perte de performance. La FLASHBOX™ offre ainsi un niveau d'intégration, de vitesse et de performance sans précédent à un coût très compétitif, permettant ainsi de démocratiser l’accès aux infrastructures NVMe désagrégées.

La FLASHBOX™ sera dévoilée fin septembre, lors d’un évènement digital.

Eric Baissus, Président du Directoire de Kalray, déclare : « Nous partageons la même vision que Viking Enterprise Solutions : pour être largement déployées, les nouvelles technologies doivent être faciles à adopter et abordables. À cette fin, nous sommes très fiers de travailler avec Viking Enterprise Solutions pour innover et revisiter la façon dont les systèmes de stockage sont conçus. Notre objectif commun est de changer la donne avec la FLASHBOX™, en proposant au marché une nouvelle génération de baies de stockage haute performance, basse consommation et économique, basée sur la technologie NVMe. »

Rick Kumar, Senior Vice President de Viking Enterprise Solutions, complète : « Nous voulons changer la façon dont l'industrie utilise et traite les données, tout en libérant le plein potentiel des technologies SSD NVMe actuelles et émergentes, sans compromettre les fonctionnalités et exigences de qualité, comme la haute disponibilité ou l'évolutivité du système. Notre partenariat avec Kalray permet de proposer une nouvelle génération de solutions de baies de stockage pour le « Cloud » et le « Edge » grâce à la carte d'accélération de stockage intelligente K200-LP™ de Kalray, la meilleure de sa catégorie. »

(1) NVM Express est une spécification d'interface permettant à un ordinateur l'accès de façon performante aux mémoire flash.

(2) SSD : Solid-State Drive, disque de stockage basé sur la technologie flash.

À PROPOS DE KALRAY

Kalray (Euronext Growth Paris - FR0010722819 - ALKAL) est une société de semi-conducteurs « fabless », pionnière dans une nouvelle génération de processeurs, spécialisés dans le traitement intelligent des données tant au niveau du « Cloud » que du « Edge » (à la périphérie des réseaux). Les processeurs intelligents MPPA® de Kalray sont capables d’analyser à la volée une quantité extrêmement importante de données, et d'interagir en temps réel avec le monde extérieur. Ces processeurs peuvent exécuter des algorithmes d'IA nécessitant une forte puissance de calcul et, en parallèle, de nombreuses autres tâches, tels que des algorithmes de calcul mathématique intensif, de traitement du signal, des piles de logiciels réseau ou de stockage. Ces processeurs intelligents sont amenés à être utilisés dans les secteurs en pleine expansion du Cloud et du « Edge Computing », comme les data centers modernes, les réseaux télécoms 5G, les véhicules autonomes, les équipements de santé, l’industrie 4.0, les drones et les robots… L'offre de Kalray, qui comprend aussi bien des processeurs que des cartes électroniques, ainsi qu’une suite logicielle, s’adresse aux fabricants d'équipements et fournisseurs de services pour datacenters de nouvelle génération, aux intégrateurs de systèmes et aux fabricants de produits grand public comme les constructeurs automobiles. Fondée en 2008 comme spin-off du CEA, Kalray compte parmi ses investisseurs : Alliance Venture (Renault-Nissan-Mitsubishi), Safran, NXP Semiconductors, CEA et Bpifrance. Pour plus d’informations, visitez le site internet de Kalray : www.kalrayinc.com

À PROPOS DE VIKING ENTERPRISE SOLUTIONS

Viking Enterprise Solutions est une division de Sanmina Corporation et fournit des solutions avancées pour les data centers, notamment des serveurs à mémoire et disques SSD, des systèmes de stockage JBOD et d'autres produits destinés au stockage et aux divers besoins des data centers. Les produits de Viking Enterprise Solutions ont remporté de nombreuses récompenses. Ils sont conçus pour être intégrés dans les produits des OEM, des intégrateurs et des data centers, réduisant ainsi les coûts de développement et d'exploitation tout en améliorant les délais de mise sur le marché. Plus d’information sur www.vikingenterprisesolutions.com.

À PROPOS DE SANMINA

Sanmina Corporation, société classée "Fortune 500", est un fournisseur de solutions intégrées de premier plan, qui proposent ses solutions aux marchés à forte croissance de la fabrication électronique, à l'échelle mondiale. Reconnue comme un leader technologique, Sanmina fournit des solutions de fabrication de bout en bout, offrant une qualité et un support de haut niveau aux fabricants d'équipements (OEM), principalement dans les secteurs des réseaux de communication, du stockage, de l'industrie, de la défense, du médical, de l'automobile et de l'énergie. Sanmina dispose d'installations stratégiquement situées dans des régions clés du monde entier. Plus d' information sur www.sanmina.com.